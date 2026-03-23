/Поглед.инфо/ На 22 март китайският вицепремиер Хъ Лифън се срещна в Пекин с делегация на Американско-китайския бизнес съвет.

Хъ Лифън заяви, че китайско-американските търговски отношения са най-важните двустранни отношения в света. Той изрази надежда Американско-китайският бизнес съвет да продължава да изпълнява ролята си като мост между двете държави, с което да насърчава приятелския обмен и стабилното развитие на търговските отношения. Китай призова американските предприятия да се възползват от възможностите от развитието на Китай и потенциала на китайския пазар, за да създават повече стабилност и жизненост за двустранните търговски отношения.

Представителите на американската делегация заявиха, че бизнесът в САЩ вижда добрите перспективи в развитието на китайската икономика. Те изразиха желанието за увеличаване на тяхното участие на китайския пазар, с което да играят активна роля за насърчаването на двустранното търговско сътрудничество.