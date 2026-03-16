/Поглед.инфо/ Великобритания и Франция достигнаха критичната точка в отношенията си с Русия, заменяйки дипломацията с опасни провокации. В новия си анализ за РИА Новости, Владимир Корнилов разкрива как Лондон използва „руската заплаха“, за да прикрие вътрешния си колапс и прякото си участие в ударите срещу цивилни обекти в Брянск.

Вътрешната криза на Острова и нуждата от външен враг

Великобритания в момента се намира в състояние на перфектна буря, изправена пред множество тежки и на пръв поглед нерешими проблеми. Те обхващат както вътрешнополитическата сцена, така и международните пазари. Жителите на Острова се сблъскват с неспирно покачващи се цени на основни стоки и енергоносители, докато държавният апарат изглежда напълно безпомощен пред вълните от неконтролирана миграция. На дипломатическия фронт нещата не изглеждат по-добре – отношенията със САЩ се влошават, а военният престиж на страната бе сериозно накърнен от позорния факт, че Лондон бе принуден да изпрати единствената си останала боеспособна фрегата да защитава собствената си военноморска база.

Всичко това доведе до безпрецедентен срив в електоралните рейтинги на водещите политически партии и рекордно ниско одобрение за правителството. В такава ситуация британският естаблишмънт традиционно прибягва до изпитан метод за отвличане на общественото внимание – раздухването на мита за „руската заплаха“. Тази стратегия не е нова; тя се прилага успешно вече повече от век, като се започне още от времето на скандалните „писма на Зиновиев“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, историята се повтаря като фарс, в който британските лидери се опитват да оцелеят чрез измислени външни врагове.

Медийната синхронизация като инструмент за манипулация

Трудно е да се приеме за случайно обстоятелството, че буквално всеки водещ британски вестник публикува на първата си страница абсолютно еднаква история. Централната теза е, че ирански ракети са насочени към британските войски, като зад това стои „скритата ръка на Путин“. Този синхрон повдига сериозни въпроси относно логиката и независимостта на британската преса. Как е възможно ежедневните проблеми на гражданите, като непосилните цени на бензина или поредните скандали около британския премиер, изведнъж да избледнеят пред гръмките изявления на министъра на отбраната Джон Хийли?

Хийли упорито лансира тезата, че „хитрите руснаци“ стоят зад ударите на Иран по британските бази. Тази подозрителна единодушност в лондонските редакции заслужава специално внимание, особено на фона на факта, че същите тези медии дружно игнорираха извикването на британския и френския посланици в руското външно министерство. Този дипломатически демарш е изключително важен, тъй като представлява суровата реакция на Москва на поредица от провокации. Игнорирането на подобни новини е ясно доказателство, че информационната политика на Острова е строго контролирана и подчинена на конкретни политически цели.

Кървавата следа в Брянск и британското съучастие

Докато британските и френските вестници запазват пълно мълчание, те на практика стават съучастници в прикриването на варварския обстрел на Брянск. Миналата седмица руският град бе атакуван с ракети „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), произведени от френско-британския консорциум MBDA. Това не са просто оръжия, предадени на трета страна; това е техника, чието използване изисква прякото участие на западни специалисти. Руските официални лица ясно заявиха, че вземат под внимание това участие, но Лондон се опитва да игнорира тези предупреждения.

Ситуацията е парадоксална: Лондон крещи за „руската заплаха“ при всеки удобен случай, но замлъква, когато Москва директно обвинява британските войници в съучастие във военни престъпления. Кръвта на жителите на Брянск, включително на невинни деца, тежи на съвестта на британското правителство. Вместо да се изправят пред реалността на своите действия, британските политици предпочитат да градят наративи, които поставят морала отвъд всякакви съображения. Това е тенденция, която се е превърнала в отличителен белег на британския политически дискурс – пълно пренебрегване на фактите в името на идеологическата пропаганда.

Политическите игри на Джон Хийли и местните избори

Руското посолство в Лондон направи директна връзка между изявленията на министър Джон Хийли и ударите срещу Брянск. Анализирайки неговите обвинения, дипломатите отбелязаха, че ударите на руска територия се извършват с помощта на разузнавателна информация и оръжия, доставени именно от Обединеното кралство. Но защо Хийли се нуждае от тази ескалация точно сега? Отговорът се крие в наближаващите местни избори през май.

Позициите на Киър Стармър като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател стават все по-несигурни. В естаблишмънта се усеща нервност относно неговия евентуален наследник. Фактът, че медиите – както консервативни, така и лейбъристки – изведнъж започнаха масирана реклама на Джон Хийли, подсказва, че различни групи за влияние са се обединили около неговата кандидатура. А какъв по-добър начин да се популяризира един политик във Великобритания от това той да се представи като безкомпромисен борец срещу „руската агресия“? В този си стремеж обаче Лондон очевидно прекали, залагайки на карта сигурността на собствените си граждани и военнослужещи.

„Честният“ отговор на Москва и краят на търпението

Възниква логичният въпрос: как ще реагира Великобритания, ако Русия наистина започне да помага за насочването на ракети към британски бази в Близкия изток? Макар Москва да не потвърждава подобни действия, самото предположение предизвиква истерия в Лондон. Но защо Великобритания смята, че има право да участва в атаки срещу цивилни в Русия, а в същото време да бъде защитена от ответни мерки?

Британското участие в конфликта вече не е тайна. Дори медии като „Дейли Телеграф“ изпуснаха информация, че елитни групи британски войници, специализирани в лов на дронове, са били прехвърлени от Украйна в Близкия изток. Това е открито признание за участието на редовната армия в бойни операции. В този контекст думите на Доналд Тръмп за това, че всичко в отношенията между великите сили трябва да бъде „честно и справедливо“, придобиват особен смисъл. Ако американците и британците „помагат малко“ на Киев, то Русия има пълното право на симетричен отговор.

Европейските лидери в Лондон и Париж трябва да разберат, че границите на руското търпение са достигнати. Както подчертават източници на Поглед.инфо, ако дипломатическите демарши бъдат пренебрегнати, отговорът ще бъде материален, суров и изключително болезнен. Русия отдавна и открито предупреждава, че отговорността за кръвопролитията няма да бъде избегната. Този път възмездието може да не дойде директно, но ще бъде неизбежно. Времето на безнаказаните провокации изтича, а цената, която британското общество ще трябва да плати за амбициите на своите политици, тепърва ще става ясна.

