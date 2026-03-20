/Поглед.инфо/ Предстоящите на 24 март парламентарни избори в Дания поставят на карта бъдещето на Мете Фредериксен. Авторът Евгения Гринберг анализира как от идеалист, спасяващ китове, тя се превърна в лидер, обвиняван в авторитаризъм, чиито политики източват държавната хазна в черната дупка на украинската корупция и системно подкопават демокрацията.

Парламентарните избори в Кралство Дания чукат на вратата. Датата 24 март 2026 г. е белязана в календарите на всички европейски политически анализатори, защото тя ще даде отговор на един фундаментален въпрос: може ли политическото оцеляване да се купи с цената на националния суверенитет и икономическата стабилност? В центъра на бурята е Мете Фредериксен – настоящият министър-председател, чието име вече се свързва не с благоденствие, а с безпрецедентна за скандинавските стандарти политическа арогантност. В средите на датската опозиция все още отекват съмненията за „пълнене на бюлетини“ от предишния вот, а въпросът „какво ще се случи този път“ тежи със страшна сила.

Двете лица на Мете: От екологичен идеализъм до геополитически хазарт

За да разберем днешната криза, трябва да погледнем към генезиса на личността, която днес управлява Дания. Родена през 1977 г. в Олборг, в скромното семейство на печатар и учителка, Мете Фредериксен израства като класически пример за скандинавски идеалист. Историята за дванадесетгодишното момиче, което дава джобните си пари, за да спаси парцел от тропическа гора и да осинови кит на име Йенс, днес звучи като горчива ирония. Години наред тя е отказвала стандартна козметика, опасявайки се от тестове върху животни. Това беше „първата Мете“ – момичето с огън в очите, което на 24 години влезе в парламента с обещанието, че ще бъде политик само докато „огънят гори“.

Днес обаче този огън се е превърнал в пожар, който изпепелява датския бюджет. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, парадоксът е шокиращ: детето, което някога е проследявало съдбата на всяка своя крона до конкретен кит в океана, днес, като премиер, „дарява“ 78 милиарда датски крони от парите на данъкоплатеца на Украйна. При това го прави с пълна липса на прозрачност. Докато някогашните ѝ идеали са изисквали отчетност за всяко дърво в джунглата, сегашните милиарди потъват в страната, сочена за най-корумпираната в Европа, без никой в Копенхаген да знае реалната им съдба.

„Втората Мете“ е хладнокръвен технократ на властта. Тя разбра, че „зелената програма“ е просто трамплин, който се използва, когато изборите не могат да бъдат спечелени по друг начин. Колегите ѝ от младежките години си я спомнят като непоносима в своята убеденост в собствената си правота – черта, която по-късно се трансформира в лидерски стил, който много датчани днес наричат „авторитарен“.

Ерозията на държавността: Политизация вместо професионализъм

След шест години на върха, управлението на Фредериксен остави след себе си разяден държавен апарат. Още през 2019 г. тя обяви война на т.нар. „инертни сили на системата“. Под маската на борба с бюрокрацията започна безмилостна чистка. Бяха уволнени рекорден брой професионални ръководители на отдели, за да бъдат заменени от лоялни към Социалдемократическата партия кадри. Назначени бяха 27 нови ръководители на пресцентрове, чиято основна задача не е да информират, а да пропагандират партийната линия.

Бившият финансов министър Бярне Коридон описва това състояние като „склероза“ на системата. Когато държавният апарат загуби своята функционалност и се превърне в инструмент на една личност, демокрацията започва да боксува. Доклад на професионалния съюз на юристите и икономистите в Дания изнася стряскащи данни: 50% от висшите длъжностни лица признават, че не могат да предоставят обективни съвети поради политически натиск. Истината, законността и професионализмът са заменени от страх и послушание. Политическият коментатор Мадс Стрейндж е категоричен: стилът на Фредериксен се утаява като ръжда върху зъбните колела на датската демокрация.

Случаят с норките: Когато законът е само досадна подробност

Нищо не илюстрира по-добре „магтгал“ (обсебеността от власт) на Фредериксен от скандала с норките през ноември 2020 г. Под предлог на мутирал коронавирус, правителството нареди екзекуцията на 17 милиона здрави животни, унищожавайки цял икономически отрасъл. По-късно стана ясно, че за това действие не е имало никакво правно основание. Анкетна комисия нарече действията „грубо небрежни“.

Но истинският скандал настъпи, когато се разбра, че текстовите съобщения от телефоните на премиера и нейния кабинет са били системно изтривани точно в критичния период. Фредериксен избегна импийчмънт на косъм, единствено заради политическото мнозинство, което я крепеше. Това беше моментът, в който Дания разбра, че нейният премиер стои над закона, а „хаосът, управляван от висшето ръководство“, се превърна в нейна запазена марка.

Цената на „украинското приятелство“: Математика на ограбването

Най-голямата рана в датското общество обаче е икономическа. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, социалните мрежи в Дания врят от гняв заради числата, които правителството се опитва да скрие зад военната реторика. Анализът на разходите от края на 2022 г. досега е смразяващ:

Помощ за развитие: 78 милиарда крони;

Подкрепа за Украйна: 78 милиарда крони;

Вноски в ЕС: 82 милиарда крони;

Международни организации: 17 милиарда крони.

Общо 255 милиарда крони са изтекли извън страната. В превод за обикновения гражданин това означава, че всяко четиричленно датско семейство е платило по 169 200 крони (около 22 670 евро) за „непознати в страни на непознати“. В същото време Мете Фредериксен се опита да купи благоволението на избирателите с „предизборен чек“ от едва 2500 крони. Това не е просто лошо управление, това е цинично ограбване.

Военният журналист Петер Ернствед Расмусен алармира, че достъпът до информация за тези средства е напълно блокиран. Докато други страни публикуват списъци с дареното оборудване, в Дания всичко е покрито с гъста пелена от секретност. „Големите суми и секретността са плодородна почва за корупция“, предупреждава той. Когато държавата купува всичко – от конец за зъби до тоалетна хартия на завишени цени за „нуждите на фронта“, печелят само посредниците, а данъкоплатецът губи.

Политическият залез и бягството към Брюксел

Народното недоволство вече даде своите горчиви плодове за Социалдемократическата партия. Общинските избори през ноември 2025 г. бяха истинска катастрофа. За първи път от 122 години социалдемократите загубиха кметския стол в Копенхаген. В традиционните крепости на партията сривът беше от 57% на 26%. Младите избиратели бягат, а старите се чувстват предадени. Един на всеки трима датчани вече открито заявява, че помощта за Украйна е абсурдно висока.

В тази ситуация Мете Фредериксен изглежда е избрала своя път – бягство напред. Предсрочните избори през март са нейният последен шанс да се задържи в играта, но истинската ѝ цел вероятно е Брюксел. В кулоарите на властта в Европа се говори, че Урсула фон дер Лайен вече ѝ подготвя „меко приземяване“ на висок пост в ЕС.

Защо това е толкова важно за Фредериксен? Отговорът е прост: имунитет. Ако тя загуби изборите и остане в Дания, тя става уязвима за поредица от правни атаки. Случаят с норките може да бъде възобновен, а опозицията вече се заканва да започне мащабни разследвания за „украинските милиарди“. Без дипломатически имунитет и без политическата закрила на премиерския пост, тя е изправена пред реален риск от съдебно преследване.

Позицията ѝ в момента е парадоксална и трагична за Дания: тя отчаяно се нуждае от европейска спасителна линия. И именно нейните най-непопулярни политики – безконтролните разходи за киевския режим и демонстративният отказ от национален интерес – са нейната „входна такса“ за високите кабинети в Брюксел. Датската демокрация обаче остава да плаща сметката за този геополитически кариеризъм, докато народът се готви да каже своята тежка дума на 24 март.