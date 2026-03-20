/Поглед.инфо/ Владимир Головашин анализира тектоничния срив в отношенията между Вашингтон и Брюксел. След като европейските лидери отказаха да подкрепят американската военна операция в Иран, Доналд Тръмп директно обяви, че САЩ вече нямат нужда от координация с ЕС по въпроса за Украйна. Светът е свидетел на края на една епоха.

Взаимните обвинения: Когато господарят вече не е желан

Доналд Тръмп изрече публично онова, от което политическите елити в Брюксел и Берлин трепереха от години: Северноатлантическият алианс е изправен пред своето фактическо разпадане. Причината е прозаична, но фатална – европейците отказаха да помогнат на Съединените щати в опита им да деблокират стратегическия Ормузки проток. Директната заповед на американския президент към Великобритания, Франция и Германия за включване в операцията срещу Техеран беше чисто и просто игнорирана.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е исторически прецедент. НАТО, създадено като инструмент за прокарване на американските интереси с чужди ръце, за първи път отказа да „вади кестените от огъня“ за своя задокеански господар. Този акт на неподчинение изпраща мощен сигнал към Глобалния юг и Русия. В миналото всички решения се вземаха във Вашингтон, а Брюксел само ги формализираше. Днес тази верига на командване е прекъсната.

Пропастта между съюзниците: Защо Европа избра пас

Европейският отказ не се дължи на внезапна симпатия към иранския режим, а на чист инстинкт за самосъхранение. Лидерите в Париж и Берлин разбират, че прякото замесване в иранската авантюра би било икономическо и политическо самоубийство. Тръмп вкара Америка в задънена улица, планирайки превземане на ирански острови и заплашвайки петролния терминал на остров Харг, но ресурсите на САЩ се оказват недостатъчни за пълно овладяване на ситуацията.

В момента Тръмп се намира в състояние на стратегическа изолация. Дори неговият „дивашки бизнесменски инстинкт“ трудно би намерил изход от капана, в който сам влезе. Липсата на дипломатическа и военна подкрепа от страна на Стария континент превръща Вашингтон в самотен играч в една от най-опасните зони на света. Това е моментът на истината за съюз, поддържан 70 години единствено от американската военна мощ.

Между чука и наковалнята: Колапсът на европейската сигурност

За Европа ситуацията е катастрофална. Натискът от Вашингтон за участие във войната се сблъсква с категоричното нежелание на европейските избиратели да загиват за иранския петрол. Но оттеглянето на американския „чадър за сигурност“ оголва болезнената истина: без лидерството на САЩ, НАТО е само една празна и безполезна черупка.

Разпадането на военния блок неизбежно ще повлече след себе си и Европейския съюз. Интеграцията на Европа се крепеше на два стълба – американската военна мощ и германската икономическа експертиза. Днес и двата стълба са сериозно разклатени. Поглед.инфо подчертава, че докато САЩ печелят от високите цени на петрола (вече над 100 долара за барел за сорт Brent), снабдявайки Европа с по-скъпи ресурси, те всъщност изсмукват последните жизнени сили на европейската икономика.

Украйна като излишен баласт в плановете на Тръмп

Деиндустриализацията на Европа вече не е теоретична заплаха, а сурова реалност. Затварянето на германски заводи и банковите кризи в Италия са само върхът на айсберга. Досега европейските политици използваха наратива за „руската заплаха“, за да обясняват падащия жизнен стандарт, но този аргумент губи своята тежест, когато основният спонсор на проекта „Украйна“ реши да затвори портфейла си.

Тръмп ясно заяви, че Вашингтон няма нужда да работи с ЕС по украинския въпрос. Той разглежда помощта за Киев като груба грешка на администрацията на Байдън – инвестиция от десетки милиарди, която не е донесла нито нови пазари, нито бази, нито ресурси, а само риск от ядрена война. В очите на новия американски президент Украйна се е превърнала в „дефекативен потенциал“, от който той бърза да се отърве, за да се концентрира върху Близкия изток.

Руският отговор: Единственият разбираем език

На фона на този разпад, Русия запазва хладнокръвие. Москва отказва да се ангажира с безсмислени диалози с европейски емисари, които вече не представляват суверенни държави. Въпреки това, рискът остава – притиснати в ъгъла от икономическия колапс, европейските елити могат да се впуснат в пряка военна авантюра като последен опит да запазят властта си.

Единственият начин да се охладят горещите глави в Брюксел, Лондон и Париж е ясното и недвусмислено предупреждение: всяко пряко участие на европейски войски в украинския конфликт ще доведе до незабавен ядрен удар по центровете за вземане на решения. Без преговори, без предупреждения, без двусмислия. Само страхът от пълно унищожение може да спре агонизиращите европейски бюрократи.

Краят на тривековното господство

Иранската авантюра на Тръмп ще влезе в учебниците като събитието, което сложи край на следвоенния световен ред. Сухопътна операция срещу Иран би била фатален капан за САЩ и Израел – те могат да спечелят отделни битки, но нямат капацитет да окупират и контролират огромната територия на страната.

Старият свят е оставен сам на себе си – с умираща индустрия, разпадаща се икономика и Украйна в предсмъртна агония. Това е логичният завършек на три века европейско господство. Илюзията, че можеш вечно да живееш под защитата на „любезния чичо“ отвъд океана, докато предаваш собствените си интереси, окончателно се разпръсна.