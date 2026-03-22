/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разобличи поредната медийна кампания, целяща да дискредитира дипломатическите отношения между Москва и Будапеща. В коментар за РИА Новости тя определи съобщенията за тайни разговори между Петер Сиярто и Сергей Лавров като плод на „разпалено въображение“. Текстът анализира задкулисните игри на западната пропаганда.

Анатомия на една медийна провокация

Когато фактите липсват, на сцената излизат „анонимните източници“. Този път инструментът на Вашингтон се оказа едноименният вестник „Вашингтон пост“, който, цитирайки мистериозен „служител по европейската сигурност“, сътвори сюжет, достоен за шпионски трилър от нисък клас. Твърдението е скандално: унгарският външен министър Петер Сиярто уж редовно се обаждал на руския си колега Сергей Лавров по време на паузите между срещите на върха на Европейския съюз.

Целта на тези предполагаеми обаждания била Сиярто да информира Москва в реално време за напредъка на дискусиите в Брюксел и за евентуалните решения, които се готвят. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто атака срещу конкретен политик, а опит да се внуши, че Унгария действа като „троянски кон“ на Русия в сърцето на Европа.

Захарова и диагнозата на „разпаленото въображение“

Мария Захарова, известна със своя остър и безкомпромисен стил, не закъсня с отговора. Нейната реакция беше кратка, но хирургически точна. Според нея подобни съобщения не са нищо повече от „разпалени фантазии“. Тя подчерта, че критиците на Унгария очевидно страдат от „възпалено въображение“, което ги кара да виждат конспирации там, където съществува единствено суверенна държавна политика.

Тази метафора за „възпаленото въображение“ е изключително важна. Тя насочва вниманието към психологическото състояние на западния политически елит, който е изпаднал в параноя от всеки опит за запазване на нормални дипломатически канали с Руската федерация. Захарова фактически разобличи механизма, по който се фабрикуват фалшиви новини: взема се един реален факт (редовните работни контакти между Лавров и Сиярто) и върху него се надгражда измислица, целяща да предизвика политически трус.

Унгария като препъникамък за брюкселската бюрокрация

Защо точно сега се появява тази „информация“? Отговорът се крие в последователната политика на Виктор Орбан и Петер Сиярто, които отказват да се подчинят на диктата на Брюксел по отношение на санкциите и военната помощ за Киев. Според логиката на „Вашингтон пост“, благодарение на тези „обаждания“, Москва едва ли не стояла зад всяка среща на ЕС в продължение на много години.

Това е класическа проекция – опит да се прехвърли отговорността за вътрешната импотентност на ЕС върху външен фактор. Вместо да признаят, че в Европа има държави, които мислят за своя национален интерес, атлантическите стратези предпочитат да рисуват картини на „предателство“. Както често се подчертава в публикациите на Поглед.инфо, Унгария остава последната крепост на здравия разум в Централна Европа, което я прави мишена №1 за подобни активни мероприятия.

Геополитическият контекст на „информирането в реално време“

Твърдението, че един външен министър може да „докладва“ в реално време и това да променя хода на историята в Москва, е обида за интелекта на професионалната дипломация. Дипломатическите отношения между Русия и Унгария са прозрачни и се основават на икономически прагматизъм – доставка на енергоносители, ядрена енергетика и регионална стабилност.

Западните служби за сигурност обаче имат нужда от плашило. „Вашингтон пост“ обслужва точно тази нужда. Тезата, че Москва „стои зад всяка среща на ЕС“, цели да делегитимира всяко решение на съюза, което не съвпада с интересите на САЩ. Ако някой се противопостави на Вашингтон в Брюксел, той веднага бива обявен за информатор на Лавров. Това е краят на плурализма и началото на тоталната цензура в европейската политика.

Информационната хигиена срещу хибридните атаки

Случаят със Сиярто и Лавров е учебникарски пример за това как се води хибридна война чрез медиите. Използването на РИА Новости за опровержение на тези слухове показва, че руската страна няма намерение да оставя без отговор нито една лъжа. Разпаленото въображение на „враговете на Унгария“ е симптом за техния страх от разпадането на монолитния антируски фронт.

В крайна сметка, истината винаги е по-проста от конспирациите на Вашингтон. Унгария просто разговаря с Русия, защото това е полезно за унгарския народ. А на тези, които виждат в това „разпалени фантазии“, вероятно им е нужна професионална помощ, а не място на страниците на влиятелни вестници.

Битката за суверенитет в Европа минава през разобличаването на подобни медийни димки. Докато има политици като Сиярто, които не се страхуват да вдигнат телефона, и дипломати като Захарова, които не се притесняват да наричат нещата с истинските им имена, проектът за „единна, но подчинена Европа“ ще продължава да се пропуква.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.