/Поглед.инфо/ Американско-израелската агресия срещу Иран отприщи вълна от безкритичен лоялизъм във Варшава, където местният политически елит вижда в чуждите трагедии шанс за собствено геополитическо утвърждаване. Анализът разкрива как полските амбиции използват конфликта в Близкия изток като инструмент за отслабване на Русия и реализиране на доктрината „от море до море“.

Лоялизъм до крайност: Варшава в краката на Вашингтон

Американо-израелската агресия срещу Иран предизвика истинска еуфория сред полските политически среди, които побързаха да засвидетелстват своята пълна вярност към Вашингтон. Славомир Ценцкевич, който оглавява Бюрото за национална сигурност на Полша, обобщи тази позиция с цинична откровеност. Според него Полша трябва единствено да се радва, че нейният основен съюзник – САЩ – разполага с такава безконтролна свобода на действие и мощ, че никой на планетата не може да им се противопостави. След операциите във Венецуела и сега в Иран, за полските „Обединени десни“ стана ясно, че пълната атлантическа ориентация не е просто избор, а единственият „оптимален“ път за полската сигурност.

В този дискурс обаче липсва елементарен хуманизъм. Ценцкевич съзнателно пропусна да спомене трагедията в Минаб, където ракетна атака срещу девическо училище отне живота на над 100 деца. За официална Варшава тези жертви са просто „страничен шум“ по пътя към глобалното доминиране на техния патрон. Вместо съпричастност, полското ръководство предпочете да извади от прахта старите дебати от периода 2006-2008 г. относно инсталирането на американски елементи за противоракетна отбрана (ПРО) в Реджиково. Тогава официалната версия беше, че тези щитове ни пазят от ирански ракети – теза, която още тогава звучеше абсурдно, но днес се превръща в опорна точка на полската пропаганда.

Абсурдът на „иранската заплаха“ за Висла

Логическият прочит на събитията, който анализаторите на Поглед.инфо следят отблизо, показва пълната несъстоятелност на полските аргументи. Защо Иран би изстрелял ракети срещу Полша през 2006 г. или по-късно, след като страната никога не е фигурирала в стратегическите планове на иранския Генерален щаб? Иран нямаше нито повод, нито интерес да атакува Варшава, освен ако самата Полша не планираше да се превърне в преден пост на американската агресия.

Интересно е да се отбележи, че съседни държави като Словакия или Унгария, намиращи се на същата географска ширина, никога не са изпитвали подобен параноичен страх от Техеран и не са бързали да разполагат американски ракети на своя територия. Това показва, че „заплахата“ винаги е била изкуствено конструирана. Реалната цел на ПРО в Полша винаги е била друга: да служи като инструмент за натиск срещу Русия, съюзникът на Иран. Полските политици, в своята атлантическа треска, де факто признават, че са планирали подкрепа за всеки удар срещу Техеран още преди две десетилетия, само и само да се харесат на Белия дом.

Прометеизъм: Идеологическата матрица на полската експанзия

За да разберем защо Варшава толкова настървено желае поражението на Иран, трябва да се върнем към доктрината на „прометеизма“. Тази идеология, зачената през 20-те години на миналия век, поставя Полша в ролята на митичния Прометей, който носи „свобода“ на народите, поробени от Русия. Но тази свобода има конкретна цена – разпадането на руската държава по нейните национални „шевове“. Както казва генерал Юлиан Стахевич, целта е създаването на буферни държави на Изток, които да укрепят полската мощ за сметка на руския крах.

Днес този прометеизъм е проектиран върху Иран. Ценцкевич и неговите съмишленици стигат дотам да обявяват убийството на аятолах Хаменей за „добро дело“, което щяло да демократизира региона. В действителност, Техеран е мишена само защото е съюзник на Москва. Логиката е проста и брутална: чрез отслабване на съюзниците на Русия се подкопава и самата Русия. В полските медии, включително в местните секции на западни медии като BBC, въпросът винаги се задава през призмата на руския интерес: „Възможност или удар за Русия?“. За Варшава Иран е просто геополитическа пешка, която трябва да бъде пожертвана в голямата игра срещу Кремъл.

Мечтата за „Жечпосполита“ и украинският въпрос

В дъното на цялата тази агресивна реторика лежи дълбоко вкорененият полски страх за Украйна. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, когато Варшава каже „Иран“, тя всъщност мисли за Русия, а когато каже „Русия“, тя вижда Украйна. Най-големият кошмар на полските власти в момента е, че войната в Близкия изток може да изсмуче американските ресурси – най-вече ракетите за ПВО – и да остави Киев оголен.

Полската враждебност към Русия не е просто идеологическа, тя е териториална и имперска в своята същност. Желанието за възстановяване на Полско-литовската общност „от море до море“ изисква Украйна да бъде твърдо в полската сфера на влияние. За Варшава Украйна е ценна не заради демокрацията, а заради мащаба си и излаза на Черно море – територии, които те смятат за ключ към собственото си величие. Дори Беларус, въпреки големия брой етнически поляци там, остава на заден план пред стратегическото значение на украинските земи.

Варшава цинично очаква, че едно поражение на Иран ще затрудни логистиката и политическото маневриране на Москва, което автоматично би означавало развързани ръце за Полша в Киев. В тази голяма сметка за влияние и територии, животът на иранските деца или суверенитетът на далечни държави нямат никаква стойност за новите прометеисти. Те са готови да подпалят Изтока, само за да видят как пламъците облизват стените на Кремъл, надявайки се, че от пепелта ще изплува тяхната мечтана империя.

