/Поглед.инфо/ Владимир Корнилов разкрива мащабната кампания за сплашване на европейското население, която преживява истински ренесанс. След кратко затишие заради американските авантюри в Близкия изток, медийната машина на Запада отново бълва абсурдни сценарии за „руски шпиони“ и предстоящи инвазии в Естония и Норвегия.

Завръщането на „руското плашило“ в европейските медии

Трябва да се признае, че през първите седмици на март темата за „руската заплаха“ в западното пространство сякаш временно избледня. Вниманието на европейските медии, обикновено наситени с антируски „хорър истории“, беше пренасочено към началото на американската военна операция в Иран. Изглеждаше, че историите за ужасяващата сянка на източния съсед, надвиснала над мирните европейски граждани, са останали на заден план. Но през последните няколко дни тази тема отново доминира в заглавията с невиждана сила. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, „руската заплаха“ преживява истински ренесанс в Европа, превръщайки се в основен инструмент за манипулация на общественото мнение.

Изведнъж смаяният средностатистически гражданин на ЕС отново беше бомбардиран с разкази за „руски шпиони и саботьори“, като всяка следваща история е по-бизарна и по-страшна от предишната. Флагманът на финансовата мисъл „Файненшъл таймс“ например реши да шокира света с разкритието, че Виена се е превърнала в „център за руски шпионаж в Европа“. Доказателствата, представени от изданието, граничат с комичното, но се поднасят със зловещ тон: на покрива на руското посолство в Австрия били забелязани сателитни чинии! За по-голям драматичен ефект снимката във вестника показваше тези антени в непосредствена близост до куполите на православна църква – внушението е ясно: руснаците ви наблюдават не само от посолствата, но и от храмовете.

Технологичната параноя и двойните стандарти на Запада

Анализът на „Файненшъл таймс“ стига дотам да проследява в коя посока са насочени антените във всеки един момент. С „ужас“ се констатира, че повечето от тях в момента гледат на Запад. Фактът, че сателитните антени са проектирани да бъдат насочени към конкретни спътници за осъществяване на комуникация, напълно се игнорира от изданието. Ако се признае този технически факт, историята губи своя потенциал да плаши. Вместо това се прави „експертното“ заключение: руснаците вероятно подслушват.

Интересно е, че авторите на тези публикации удобно забравят да споменат кое голямо посолство в света не използва сателитни комуникации. Тук е мястото да си припомним разкритията на Едуард Сноудън за това как американските разузнавателни служби превърнаха посолствата си в глобални шпионски гнезда, следейки дори собствените си съюзници. Програмата „Stateroom“ предвижда инсталирането на техника за прихващане на сигнали на покривите на почти всички дипломатически мисии на САЩ. Ако британските журналисти от FT погледнат към покрива на собственото си посолство в Берлин, ще видят мистериозни бели цилиндри, чрез които навремето бе подслушван телефонът на Ангела Меркел. Но за европейската преса шпионажът е престъпление само ако се приписва на Москва.

Балтийският фронт на фалшивите новини

Логиката на информационната война изисква постоянно поддържане на напрежението и в северните ширини. Вестник „Таймс“ наскоро излезе със сензацията, че руските системи за електронна война принуждават търговските кораби в Балтийско море да се отказват от GPS навигацията. Авторът Оливър Муди директно обвинява станции в Калининград и Санкт Петербург, без да привежда никакви конкретни технически данни. Естествено, британските медии отказват да свържат тези смущения със засилената активност на гигантската американска станция за електронно разузнаване в Норвегия, известна като „Градина на победата“, която се намира само на 60 км от Осло.

Още по-показателен е случаят с прекъснатите подводни кабели край бреговете на Финландия. Месеци наред същият този Муди и редица „кремълолози“ твърдяха, че това е акт на руски саботаж. Когато обаче шефът на финландското разузнаване SUPO, Юха Мартелиус, официално призна, че Русия няма нищо общо с инцидента, западните медии запазиха пълно мълчание. Опровержението не се вписва в стратегията за подхранване на русофобията. Новият преглед на сигурността на Финландия за 2026 г. дори предупреждава, че обществеността е получила „подвеждащо впечатление“ за руските възможности, но машината за пропаганда вече е засилила оборотите в друга посока.

Призракът на новите „Народни републики“

В стремежа си да ескалират страха, европейските издания започнаха да чертаят карти на бъдещи „окупации“. Германският вестник „Билд“, позовавайки се на Юлиан Рьопке, обяви, че Москва планира създаването на „Нарвска народна република“. Доказателството? Появата на акаунт с такова име в социална мрежа, който по това време нямаше почти никакви последователи. По същата логика всяка страница за регионален сепаратизъм в Европа би могла да бъде обявена за проект на Кремъл, но целта тук е конкретна: внушаване на чувство за неизбежна агресия срещу Естония.

Абсурдът достига своя връх с публикациите в датския вестник „Политикен“, който твърди, че Русия готви „народна република“ на Свалбард (Шпицберген). Аргументите на датчаните се базират на „странното, смътно чувство“ на местна журналистка, че Русия може да направи нещо неприятно. Това е новото ниво на западната журналистика – политиката и геополитиката вече не се опират на факти, а на „смътни чувства“ и халюцинации за „малки зелени човечета“.

Защо е необходима тази ескалация точно сега?

Въпросът за тайминга на тази кампания е ключов. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, в Европа все по-силно се чуват гласове за нормализиране на отношенията с Русия. Когато политици от ранга на белгийския премиер Барт де Вевер започнат открито да призовават за прагматичен диалог, европейските трансатлантически елити изпадат в паника.

Тяхната власт и огромните бюджети за въоръжаване се крепят единствено върху мита за екзистенциалната заплаха от Изток. Ако страхът изчезне, ще изчезне и оправданието за икономическото самоубийство на Европа. Затова вътрешните пропагандисти са получили заповед: измисляйте нови заплахи, чертайте нови фронтови линии и дръжте населението в състояние на постоянна хистерия. Истината няма значение – важен е само мащабът на „ужаса“.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.