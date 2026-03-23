/Поглед.инфо/ Владимир Прохватилов анализира взривоопасната ситуация в Близкия изток след атаките срещу Димона. Въпросът за израелския ядрен арсенал вече не е табу, а геополитическо уравнение с много неизвестни. Ще посмее ли Тел Авив да използва оръжието за „краен предел“ срещу Техеран, или Вашингтон ще наложи своето вето?

Сянката на Димона: Когато ракетите завалят над ядрения център

На 21 март светът затаи дъх. Иранските балистични ракети не просто пресякоха небето над Израел, те удариха в самото сърце на израелската стратегическа мощ – град Димона и близкия Арад. Според информация на The Times of Israel, мащабът на пораженията е сериозен: десетки ранени, разрушени домове и пряко попадение в градската среда. Но истинската цел беше друга. Иранските държавни медии не го крият – ударите бяха насочени срещу ядрения център „Шимон Перес“, разположен в пустинята Негев.

Това не е просто епизод от поредната ескалация. Това е атака срещу „Свещената крава“ на еврейската държава. Ядреният реактор в Димона от шест десетилетия е публична тайна и едновременно с това – най-пазената крепост на Израел. Когато Техеран удря Димона в отговор на атаката срещу своя център в Натанз, той изпраща ясно послание: „Ние знаем къде е вашият арсенал и не се страхуваме да го атакуваме“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този директен сблъсък изважда на повърхността въпроса, който светът задава от половин век: Ще използва ли Израел ядрено оръжие, за да оцелее?

Застраховката на Бен-Гурион и великата измама на века

Всичко започва в средата на 50-те години. Първият израелски премиер Давид Бен-Гурион не е просто политик, той е визионер, воден от „обсесивни страхове“. Той разбира, че малката израелска държава не може вечно да печели конвенционални войни срещу милионните арабски армии. Неговото решение е радикално: ядрена застраховка. Под ръководството на младия и енергичен Шимон Перес, Израел започва опасна игра на международната сцена.

През 1957 г. Тел Авив купува реактор и технология за плутоний от Франция, а тежка вода – от Норвегия. Но истинският шедьовър на Мосад и израелското правителство не е самото строителство, а кампанията за дезинформация. Сиймур Хърш описва в „Вариантът Самсон“ как израелците буквално са разигравали театър пред американските инспектори. В Димона е била построена фалшива контролна зала с компютъризирани уреди, които симулирали работата на мирно научно съоръжение. Шестетажен подземен завод за преработка на плутоний е функционирал точно под носа на американците, докато те са проверявали фалшивите отчети на горните нива.

Това е период на „ядрена неяснота“ – политика, която по-късно Голда Меир ще формулира с брилянтен цинизъм: „Ние нямаме ядрено оръжие, но ако се наложи, ще го използваме“. Документите, разсекретени от Националния архив за сигурност на САЩ през 2024 г., потвърждават, че Вашингтон е знаел всичко още през 60-те, но е предпочел мълчаливото съучастие пред открития конфликт със своя съюзник.

Мордехай Вануну и краят на „ядрената мъгла“

Пълното разобличаване на израелския арсенал идва отвътре. Мордехай Вануну, тих и незабележим техник в Димона, решава да проговори. През 1986 г. той предава на The Sunday Times над 60 снимки и диаграми от сърцето на ядрения бункер „Мачон 2“. Светът научава шокиращата истина: Израел не просто има бомба, той е шестата ядрена сила в света, разполагаща с капацитет за производство на термоядрени оръжия, способни да заличат цели мегаполиси.

Вануну плаща скъпо за своята смелост – отвлечен от агенти на Мосад в Италия, той прекарва 18 години в затвора. Но духът е излязъл от бутилката. Вече никой не вярва на официалните отричания. Както подчертават коментаторите на Поглед.инфо, днес израелският ядрен потенциал е факт, с който всяка геополитическа стратегия трябва да се съобразява. Аврахам Бург, бивш председател на Кнесета, открито призна през 2013 г., че политиката на неяснота е остаряла и само вреди на Израел.

Триумвиратът на разрушението: Въздух, суша и море

Днес Израел разполага с класическа ядрена триада, макар и недекларирана. Данните на Стокхолмския институт SIPRI чертаят смразяваща картина:

Въздушна мощ: Около 30 гравитационни ядрени бомби, които могат да бъдат доставени от модифицирани изтребители F-15, F-16 и най-новите F-35 от пето поколение. Това е гъвкавият компонент на удара. Наземни ракети: Балистичните ракети „Джерико III“. С обсег над 4000 км, тези тристепенни чудовища с твърдо гориво могат да достигнат всяка точка на Иран, Пакистан или дори части от Русия и Европа. Израел разполага с около 50 такива ракети в готовност. Морският „Втори удар“: Петте германски подводници клас „Делфин“. Смята се, че те са оборудвани с крилати ракети „Попай“, носещи ядрени бойни глави. Тези подводници са „оръжието на отмъщението“ – дори ако Израел бъде ударен първи, те ще нанесат съкрушителен ответен удар от дълбините на океана.

Вашингтонското вето: Ще позволи ли Тръмп ядрен пожар?

Въпреки тази огромна мощ, въпросът остава: ще натисне ли Израел бутона срещу Иран? Доналд Тръмп беше пределно ясен на скорошната си пресконференция: „Израел няма да направи това, никога“. В типичния си стил той даде да се разбере, че няма да позволи на „горещите глави“ в Тел Авив да разпалят ядрен пожар, който би погълнал световната икономика и би унищожил американското влияние в региона.

Израел е в критична зависимост от САЩ. Военната, логистичната и дипломатическата подкрепа на Вашингтон е кислородът на израелската държава. Руските експерти в областта на стратегическото въоръжение са категорични: без зелена светлина от „Големия брат“, Израел няма да посмее да премине ядрения Рубикон.

Но историята ни учи на едно – когато става въпрос за оцеляване, Израел често действа първо, а пита после. Ако иранските ракети започнат да падат не в покрайнините, а в самия център на Димона, вариантът „Самсон“ – митичният сценарий за самоунищожително отмъщение – може да се превърне от теория в ужасяваща реалност. Светът наблюдава, а часовникът на Страшния съд тиктака по-силно от всякога в пустинята Негев.

