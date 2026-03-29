/Поглед.инфо/ В своя нов и остър анализ за РИА Новости авторът Петър Акопов разкрива задкулисните игри на глобалните суперсили. Докато Доналд Тръмп се опитва да демонстрира мощ в Близкия изток, реалната геополитическа тежест на Китай го принуждава да търси спешен изход от започнатата война, за да не загуби всичко на масата за преговори в Пекин.

Илюзията за светкавична победа и суровата реалност

Светът напрегнато следи всеки ход на Доналд Тръмп по отношение на иранската криза. Въпросите се множат: ще бъдат ли атакувани стратегическите обекти на остров Харг, за да се сложи ръка върху иранския петролен износ? Ще се реши ли Вашингтон на десант на остров Кешм, за да поеме контрола над Ормузкия проток? Или може би американската авиация ще се насочи към гражданската инфраструктура и електроцентралите на Техеран? Докато военните стратези чертаят карти, самият Тръмп даде недвусмислен сигнал за истинските си намерения.

Американският президент обяви, че с нетърпение очаква срещата си със Си Дзинпин в Пекин на 14-15 май. Този дипломатически ход е ключов за разбирането на военната динамика. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп влезе в тази война с убеждението за "блицкриг" – светкавична операция, която да постави Техеран на колене за броени дни. Реалността обаче се оказа съвсем различна. Първоначалният план е предвиждал визита в Китай още в края на март, но агресията на САЩ и Израел срещу Иран обърка всички сметки. Ако Вашингтон планираше дълга и изтощителна кампания, той нямаше да фиксира толкова ранни дати за преговори с най-големия си икономически съперник.

Китайският протокол: Дипломация чрез мълчание и натиск

Китай все още не е потвърдил официално посещението на Тръмп за май, което е типично за стила на Пекин – те обявяват събитията в последния момент. Но ситуацията сега е извънредна. Войната в Близкия изток засяга директно жизненоважните енергийни и търговски интереси на Поднебесната империя. Си Дзинпин няма никакво желание да бъде домакин на лидер, който в момента на визитата се държи като агресор в регион, от който зависи китайската икономика.

Отлагането на посещението от март за май беше представено от Белия дом като „вътрешно решение“, продиктувано от желанието на главнокомандващия да не напуска страната по време на активни бойни действия. Истината обаче е по-неприятна за американското самолюбие: Китай просто нямаше да приеме Тръмп, докато оръдията гърмят. Си Дзинпин би бил принуден да изрази официално недоволство, което щеше да взриви всяка възможност за споразумение по търговския конфликт между двете страни. Тръмп, в своя стил, не би останал длъжен, и вместо конструктивен диалог, светът щеше да види поредния скандал. Така срещата бе отложена за „след войната“.

Капанът на времето и рискът от провал

Обявявайки датата 14 май, Тръмп на практика си постави ултиматум. Това съобщение означава, че той е абсолютно сигурен – или поне се опитва да убеди света – че дотогава активните бойни действия ще са приключили, Ормузкият проток ще бъде отблокиран и той ще може да „продаде“ на американските гласоподаватели версията за поредната „велика победа“.

Проблемът е, че Тръмп не може да си позволи втори път да отложи визитата. Ако това се случи, той ще изглежда като слаб и нерешителен лидер не само в очите на Си Дзинпин, но и пред цялата световна общност. Това го принуждава да търси финализиране на „иранската авантюра“ до началото на май на всяка цена. В момента сме свидетели на парадокс: колкото повече САЩ засилват реториката за сухопътна операция и дислоцират техника, толкова по-ясно става, че Тръмп всъщност се опитва да избегне точно този сценарий.

Геополитическата цена на десанта

Превземането на островите Харг или Кешм е изключително сложна задача, която носи огромни рискове. Един десант на иранска земя не само ще ескалира напрежението в целия Персийски залив, но и ще доведе до масирани атаки срещу енергийния сектор на регионалните съюзници на САЩ. По-важното е, че подобен ход ще унищожи всякакъв шанс за дипломатическо приключване на конфликта. Иран вече изпитва пълно недоверие към агресорите, а присъствието на американски ботуш на негова територия ще сведе шансовете за преговори до нула.

Екипът на Поглед.инфо подчертава, че Тръмп се намира в стратегическа безизходица. Той осъзнава, че военното затъване ще забави отварянето на проливите, а без свободно плаване на танкерите, световната икономика ще продължи да кърви. А без спокойствие в моретата, полетът до Пекин на 14 май става невъзможен.

Пекин като последен пристан за спасяване на имиджа

Американският президент отчаяно се нуждае от тази среща с китайския си колега. Той иска да се появи в Пекин не като лидер, затънал в калта на една „безсмислена и безнадеждна война“, а като фактор, който определя световния ред. В момента Тръмп полага неимоверни усилия да изкопае изход от дупката, в която сам се вкара.

Целият следващ месец ще бъде белязан от опити за „обявяване на победа“, дори и тя да е само виртуална. Натискът от страна на Китай е невидимият, но решаващ фактор, който диктува темпото на военните действия. Тръмп знае, че ключът към неговото политическо оцеляване и икономическата стабилност на САЩ минава през Пекин, а Си Дзинпин държи вратата затворена, докато иранският пожар не бъде потушен.

