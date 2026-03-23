/Поглед.инфо/ Китайската икономика стартира 2026 г. с по-добри от очакваните резултати – индустриално производство от 6.3%, износ близо +20% и двуцифрен ръст в технологичните сектори. Но истинската новина не е в цифрите, а в това, че те очертават нов модел на развитие, който постепенно измества старите двигатели на растежа.

Начало на годината, което не може да бъде подценено

Първите два месеца на 2026 г. дават една от най-ясните картини за посоката, в която се движи китайската икономика. И тази картина не се изчерпва с това, че промишленото производство нараства с 6.3%. По-важното е, че този ръст идва в момент, когато глобалната икономика остава нестабилна, а търсенето в много региони е под натиск.

Това означава, че китайската индустрия не просто реагира на външна конюнктура, а разполага със собствена вътрешна динамика. Тази динамика се вижда още по-ясно в структурата на растежа. Високотехнологичното производство се увеличава с 13.1%, което е повече от два пъти над средното за индустрията. Това не е случайно отклонение, а резултат от целенасочена политика.

Още по-красноречиви са конкретните показатели. Производството на индустриални роботи расте с 31.1%, на литиево-йонни батерии – с 42.6%, а на 3D принтери – с 54.1%. Това са отрасли, които определят бъдещата индустриална архитектура, а не текущото потребление.

Тук трябва да се направи важна разлика. В предходни години подобни цифри можеха да бъдат интерпретирани като резултат от циклично възстановяване. Но днес те са част от дългосрочен процес на индустриално обновление, при който Китай постепенно премества центъра на тежестта от евтиното производство към технологичното лидерство.

Същевременно секторът на услугите расте с 5.2%, което показва, че икономическата активност остава широка. Но именно тук се вижда и първият дисбаланс – продажбите на дребно се увеличават с 2.8%, което означава, че вътрешното потребление все още не е в позиция да бъде водещ двигател.

Така още в самото начало на годината се очертава ключовият модел: силна индустрия, ускоряващи технологии и по-предпазливо вътрешно търсене.

Износът и финансовата система – стабилната основа зад растежа

Вторият стълб на този старт е външната търговия, която показва резултати, изненадали дори пазарните очаквания.

За януари–февруари общият обем на външната търговия достига 7.73 трилиона юана, което означава ръст от 18.3%. В рамките на този показател износът нараства с 19.2%, а вносът със 17.1%. Това не е просто добър резултат – това е силен сигнал за устойчивост в условия на глобална несигурност.

Още по-важно е съдържанието на този износ. Машините и електротехническата продукция нарастват с 24.3%, което показва, че Китай не само увеличава обема, но и качеството на своя износ. Тук вече не става дума за евтини стоки, а за технологични продукти с висока добавена стойност.

Паралелно с това, Китай успява да разшири географията на своята търговия. Ръстът с държавите от инициативата „Един пояс, един път“ и с АСЕАН показва, че страната активно диверсифицира своите икономически връзки, намалявайки зависимостта от традиционните пазари.

Зад този процес стои и стабилна финансова рамка. Новите кредити достигат 5.61 трилиона юана, а агрегираното социално финансиране – 9.6 трилиона юана. Това означава, че икономиката разполага с достатъчно ликвидност, за да поддържа инвестиционната активност.

Паричното предлагане (M2) расте с 9%, което е знак за контролирано, но достатъчно разширяване на финансовите ресурси. Валутните резерви също се увеличават и достигат над 3.4 трилиона долара, което подчертава макрофинансовата стабилност.

Тук се оформя една важна линия: китайската икономика не разчита на хаотично стимулиране, а на целенасочено поддържане на ключови сектори.

Слабите звена и логиката на трансформацията

И въпреки всичко това, картината остава непълна, ако не се обърне внимание на проблемните зони.

Най-сериозният от тях е имотният сектор, който продължава да се свива. Инвестициите в недвижими имоти спадат с 11.1%, а продажбите на нови жилища намаляват с 13.5% по площ и с 20.2% по стойност. Това не е краткосрочен спад, а структурен процес на охлаждане.

Същевременно частните инвестиции остават отрицателни (-2.6%), което показва, че бизнесът все още не е напълно уверен в динамиката на вътрешното търсене.

Именно тук се появява напрежението в икономиката. От една страна, индустрията и износът растат бързо. От друга – потреблението и имотният сектор изостават. Това създава асиметрия, която би могла да бъде проблем, ако не беше съзнателно управлявана.

Защото всъщност именно в тази асиметрия се крие логиката на китайската стратегия. Вместо да възстанови стария модел чрез масово кредитиране на имоти, Пекин избира да ограничи този сектор, дори с цената на по-бавен общ растеж.

Това е фундаментална промяна. В продължение на десетилетия недвижимите имоти бяха основен двигател на китайската икономика. Днес те постепенно се превръщат в контролиран и ограничаван сектор, докато новите двигатели – технологии, индустрия и износ – заемат тяхното място.

Това обяснява и защо потреблението расте, но не експлозивно. Вместо да стимулира краткосрочно търсене, Китай избира да изгражда дългосрочна производствена мощ.

Китай не просто расте – той преминава в нова икономическа фаза

Ако трябва да се направи най-точният извод от началото на 2026 г., той не е свързан с проценти и показатели.

Истинският извод е, че Китай се намира в процес на дълбока икономическа трансформация, при която старият модел постепенно отстъпва място на нов.

Да, индустрията расте с 6.3%. Да, износът се увеличава с почти 20%. Но тези числа са само повърхността.

Под тях се случва нещо по-важно – преминаване към икономика, която разчита на технологии, индустриална ефективност и глобално влияние, а не на вътрешни балони и краткосрочни стимули.

И ако тази тенденция се запази, 2026 г. може да се окаже не просто успешна година за Китай, а начало на нов етап в световната икономика.

