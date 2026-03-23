/Поглед.инфо/ На 23 март китайският председател Си Дзинпин посети новия район „Сюнан“ в провинция Хъбей, където председателства симпозиум за задълбочено насърчаване на висококачественото строителство и развитие.

„За да се насърчи задълбочено висококачественото строителство и развитие на новия район „Сюнан“ е необходимо да се придържаме към функционалната му роля и да продължим по-енергично и организирано с прехвърлянето и поемането на функциите от Пекин, които не са свързани със столицата. Трябва активно и стабилно да се напредва за преместване на централни държавни предприятия, висши училища и болници, да се осъществява преместване на финансови институции, научноизследователски институти и държавни учреждения, както и да се подкрепя по-доброто развитие на преместващите се единици“, каза Си Дзинпин.

Китайският лидер подчерта, че новият район „Сюнан“ трябва да използва реформите и иновациите като движеща сила, да насърчава дълбоката интеграция на научно-технологичните и индустриалните иновации, да развива нова продуктивна сила в съответствие с местните условия и да създава модерна индустриална система, съответстваща на реалностите в новата зона.