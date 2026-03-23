/Поглед.инфо/ На 21 март руският външен министър Сергей Лавров в интервю за руски медии заяви, че САЩ с всички възможни средства целят да доминират световния енергиен пазар. От Венецуела до Иран, САЩ използват техники като преврати, убийства на държавни лидери и всякакви възможни средства, като открито признават, че основната им цел е свързана с контрол на петрола.

Лавров заяви, че САЩ поставят собствените си интереси над всякакви международни споразумения. „Международната общност се завръща към свят без международно право, без Версайската или Ялтенската система. Това е епоха, в която силата е закон“, добави още той.