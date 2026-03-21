/Поглед.инфо/ Кризата в Близкия изток излезе далеч извън рамките на регионален конфликт, заплашвайки да парализира световната индустрия. Анализаторът Олга Самофалова в материал за РИА Новости разкрива, че недостигът на ресурси е само върхът на айсберга, под който се крие потенциален икономически срив за Европа и Азия, докато Русия балансира върху острието на високите цени.

Сянката на Ормузкия проток: Повече от просто нефт и газ

Светът е вперил поглед в котировките на петрола, но истинската драма се разиграва на много по-дълбоко ниво. Почти едномесечният военен конфликт в Близкия изток и фактическата блокада на Ормузкия проток поставиха под въпрос оцеляването на цели индустриални сектори. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тук не става дума само за енергетика, а за системно блокиране на жизненоважни суровини – от алуминий за автомобилостроенето до хелий за високотехнологичните чипове и торове за спасяване на глобалното земеделие от глад.

Полученият дефицит вече не е теоретична заплаха, а сурова реалност, която неумолимо тласка цените нагоре. Ако блокадата продължи още само месец, пазарите ще навлязат в зоната на необратимото унищожение на търсенето. Енергийната криза светкавично ескалира в производствена и икономическа катастрофа от глобален мащаб. Това е сценарий „всички губят“, при който дори държави като Русия и САЩ, които в момента реализират свръхпечалби от високите цени на износа си, в крайна сметка ще се сблъскат с разрушителните последствия от общия икономически колапс.

Металният юмрук: Алуминиевата криза и руският фактор

Затварянето на Ормузкия проток извади от строя доставките на около седем милиона тона алуминий от Катар и Бахрейн. Това представлява внушителните 9% от световното предлагане – обем, който пазарът не може просто да игнорира. Резултатът беше логичен и болезнен: цените на алуминия пробиха психологическите граници, достигайки пик от над 3500 долара за тон в средата на март. Въпреки леките корекции, нивата остават критично високи за европейските производители.

Алуминият не е просто „метал за кутийки“. Той е скелетът на съвременната икономика – от скелета на електромобилите до компоненти за соларната енергетика и сложната електроника. Европейският съюз, който е силно зависим от арабския внос, е принуден да изпразва складовете си, за да поддържа производството си живо. В тази ситуация руският гигант „Русал“ се оказва в уникална позиция. Докато вътрешният пазар на Русия остава защитен, компанията има потенциала да увеличи финансовите си резултати чрез повишените експортни цени. Експертите на Поглед.инфо изчисляват, че всеки 100 долара ръст в цената на тон носят на компанията близо 380 милиона долара допълнителни годишни приходи. Въпреки това, капацитетът за рязко увеличаване на производството е ограничен, което означава, че фокусът ще бъде върху максимизиране на печалбите от настоящите обеми.

Хелиевият глад: Парализа за високите технологии

Ако алуминият е скелетът, то хелият е „кръвта“ на високите технологии. Ситуацията тук е на ръба на паниката, тъй като цените се удвоиха за броени седмици. Хелият е незаменим в производството на полупроводници, оптични кабели, LCD екрани и дори в работата на медицинската апаратура като ЯМР. Без него съвременната медицина и космическите изследвания спират.

Катар е вторият по големина производител на хелий в света, а блокадата вади от пазара над 5 милиона кубически метра месечно. Това е директен удар по технологичните гиганти в Южна Корея, Тайван и Япония. Тук Русия притежава огромен, но все още не напълно разгърнат потенциал. Амурският газопреработвателен завод е проектиран да стане глобален лидер с капацитет от 60 милиона кубически метра до 2026 година. Санкциите на ЕС забавят руския износ, но текущият световен глад за хелий отваря „прозорец на възможностите“, който може да пренареди картите на глобалния пазар за десетилетия напред. Руските компании вече се възползват от ценовия шок, но въпросът е в дългосрочното завземане на нови пазарни ниши.

Земеделието пред прага на катастрофата: Торове или глад

Може би най-опасният аспект на кризата е свързан със земята. Около 35% от световната търговия с азотни торове и близо половината от сярата, необходима за фосфатните торове, минават именно през Ормузкия проток. Когато заводите в Персийския залив спират, спира и хранителната сигурност на планетата.

Китай вече е принуден да посяга към стратегическите си резерви, за да спаси сеитбената кампания. Липсата на торове не означава просто по-скъпа храна – тя означава загуба на 30% до 50% от реколтата в глобален мащаб. Русия, като най-голям износител на торове в света, контролираща една пета от пазара, се намира в сложна роля. Макар мощностите на руските заводи да са натоварени на максимум, те не могат физически да компенсират дупката, оставена от Катар и Саудитска Арабия. Освен това държавната политика на Русия приоритетно защитава собствените фермери. Руските компании ще спечелят милиарди от високите цени, но общият фон остава мрачен: светът е изправен пред реален риск от глад в бедните региони, което ще предизвика нови вълни от политическа нестабилност.

Границата на ползата: Икономическият капан на безкрайната война

В краткосрочен план Русия извлича сериозни дивиденти от хаоса, но анализаторите на Поглед.инфо предупреждават срещу излишния оптимизъм. Ако военният конфликт се проточи и предизвика пълномащабна световна икономическа депресия, търсенето на суровини просто ще изчезне. Никой не купува алуминий или петрол, когато заводите са затворени, а потребителите нямат доходи.

Светът се намира в точка на пречупване. Хроничният недостиг на ресурси и логистичната парализа могат да доведат до 50-процентен скок в цените на хранителните стоки, което ще бъде последният пирон в ковчега на глобалната стабилност. Печалбите от скъпите суровини днес могат лесно да се превърнат в загуби утре, ако глобалният икономически организъм спре да функционира. Времето за политически маневри изтича – или светът ще намери начин да деблокира Ормузкия проток, или ще се подготви за десетилетие на оскъдица и социални трусове.

