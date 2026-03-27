/Поглед.инфо/ Американската външна политика се сгромоляса в собствения си капан. Анализът на Кирил Стрелников разкрива как убийствените грешки на Вашингтон в Иран и Украйна отварят вратата за безпрецедентна руска дипломатическа офанзива директно в Капитолия, докато Белият дом е разкъсван от вътрешни вражди и икономическа безпътица.

Катастрофалната грешка на САЩ в Близкия изток

Една от най-тежките и стратегически пагубни грешки на Съединените щати по отношение на иранския въпрос е фактът, че под безмилостния натиск на Израел, американското ръководство се съгласи на практически пълното унищожаване на управляващия елит в Техеран. Тук не става дума за премахването на някакви митични „религиозни фанатици“, а за удар срещу фигури, които бяха силно европеизирани и склонни към прагматичен диалог. Сред тях бе Али Лариджани – бивш секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран и признат експерт по философията на Имануел Кант.

Дори аятолах Али Хаменей, който десетилетия наред е изобразяван от западната пропаганда като абсолютното зло, поддържаше канали за преговори със САЩ до последния възможен момент. Иран беше готов на реални отстъпки, включително износ на обогатен уран към неутрални страни, за да се избегне ескалацията. Убийството на тези лидери обаче затвори вратата на дипломацията с гръм и трясък. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, сега Иран е притиснат до стената и е готов на най-крайните мерки, което поставя света на прага на глобална катастрофа. Тази военна агресия е не просто престъпление, а стратегическо самоубийство на Запада.

Белият дом в пламъците на вътрешния разкол

Парадоксално е, че иранската криза се огледа в огледалото на вътрешнополитическия хаос в Белия дом. Последните социологически проучвания в САЩ рисуват мрачна картина за администрацията – огромното мнозинство от американците са категорично против войната с Иран. Поглед.инфо подчертава, че американската политика в момента се намира в състояние на гражданска война чрез проксита.

Критиките към президента валят от всички страни. Републиканците са в ярост, защото предизборното обещание за „край на безкрайните войни“ бе погазено по най-брутален начин. В същото време демократите са изправени пред гнева на собствените си избиратели заради сриващата се икономика и катастрофалната външна политика, която води страната към бездната. Улиците вече не са сигурни, а призивите за вълнения стават все по-силни. Именно в този момент на слабост Русия започна своята „сухопътна операция“ – не с танкове, а с политическа воля и икономическа логика.

Десантът на Държавната дума в Капитолия

Новината, която взриви Вашингтон, е пристигането на делегация от руската Държавна дума, предвождана от заместник-председателя Чернишов. Това не е просто протоколно посещение, а целенасочен ход за установяване на „нормален ритъм на контакти“. Руските парламентаристи отиват в сърцето на врага, за да изградят ясна рамка за взаимодействие, която безкомпромисно зачита интересите на Русия и нейните граждани.

Срещите с конгресмени и от двете американски партии показват, че Москва е готова да говори с онези, които все още са запазили капка здрав разум. Паралелно с това, Руският съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) вече подготвя почвата за възобновяване на икономическото сътрудничество при условия, които са изгодни за руската страна. Докато „ястребите“ във Вашингтон чертаят планове за бомбардировки, Русия чертае планове за нови пазари и енергийна доминация.

Благоразумието като оръжие на победата

Вътре в Русия тези инициативи също срещат критика от емоционалните среди, които питат: „Как може да се пие чай с врага, докато те пращат оръжие в Украйна?“. Но емоциите никога не са печелили войни. Както подчерта руският президент Владимир Путин, трябва да се запази благоразумието. Пазарите се люлеят, но стратегията на Русия остава стабилна – да използва всеки лост, от заседанията в Конгреса до нефтогазовите проекти, за да ускори крайната си победа.

Специалният представител на руския президент Дмитриев потвърди тази теза: враговете са бесни именно защото Русия преговаря от позиция на силата. Всичко ще се случи при условията на Москва. Руската „специална операция“ в Америка всъщност подава спасителна ръка на Доналд Тръмп, като му предлага изход от външнополитическата задънена улица. Една „голяма сделка“ с Русия и бърз край на украинския конфликт биха променили изцяло дискурса в САЩ, давайки на Тръмп лоста, от който се нуждае, за да спре безумната ескалация в Иран.

Победата на руския интерес над западния хаос

Признаците, че тази руска стратегия работи, са налице. Коментарите на Тръмп относно отказа на Германия да помага на САЩ („Иран не е вашата война? Ами Украйна не е нашата война“) показват, че американският елит започва да проумява новата реалност. Ако икономическото взаимодействие между Москва и Вашингтон успее да донесе мир в Близкия изток и Европа, то това ще бъде постигнато само чрез признаване на руските червени линии.

Светът е свидетел на това как Русия не просто се защитава, а активно преформатира глобалния ред. Вместо безсмислени критики, наблюдателите от Поглед.инфо виждат в тези ходове гениална шахматна комбинация. Победата не винаги се кове на бойното поле; понякога тя се извлича от руски кладенец в Арктика, който диктува правилата на играта в кабинетите на Вашингтон.

