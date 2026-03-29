/Поглед.инфо/ На изложение в рамките на тазгодишния Форум „Джунгуанцун“ в Пекин бяха представени най-новите разработки в областта на мозъчно-компютърните интерфейси (BCI), които привлякоха силен интерес – от специализирани чипове до рехабилитационни системи.

На него се видя, че технологията се развива бързо и навлиза активно в реални сценарии. Особено внимание предизвикаха системите „Beinao-1“ и „Beinao-2“. Първата вече е имплантирана при седем пациенти, които са възстановили двигателните и говорните си функции, а втората предстои да влезе в клинични тестове.

Мозъчно-компютърният интерфейс позволява директна връзка между мозъка и външни устройства, като дава възможност на пациенти да управляват помощни технологии чрез мисъл.

Китай активно развива сектора, който бе определен като индустрия на бъдещето в тазгодишния доклад за работата на правителството. От 2025 г. насам развитието значително се ускорява, като редица технологии вече преминават към етап на практическа проверка.

Мозъчно-компютърни интерфейс решения вече се прилагат в медицината – за диагностика, рехабилитация и лечение на заболявания като Паркинсон и епилепсия. Този месец китайският регулатор одобри и първото в света инвазивно медицинско устройство за пазара, предназначено за пациенти с тежки увреждания на гръбначния мозък.

В страната има милиони пациенти с неврологични заболявания, включително над 3,7 милиона със спинални травми, което създава голямо търсене на подобни технологии.

Местните власти също подкрепят развитието. В пекинския район „Хайдиен“ вече има десетки компании в сектора и се планира до 2030 г. там да бъде изграден иновационен център за интеграция на изкуствен интелект и мозъчно-компютърни интерфейси.

Въпреки бързия напредък на сектора обаче експерти предупреждават, че остават предизвикателства, свързани с надеждността, безопасността и етичните стандарти, които изискват допълнително развитие.