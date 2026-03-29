/Поглед.инфо/ От 25 до 27 март, по покана на вицепрезидента на Южна Африка Пол Машатиле, заместник-председателят на КНР Хан Джън беше на официално посещение в страната.

В Кейптаун той се срещна с президента Сирил Рамафоса, участва заедно с Машатиле в деветото заседание на Китайско-южноафриканската двустранна комисия и се срещна с председателя на Националното събрание на страната.

По време на срещата с Рамафоса Хан Джън подчерта, че Китай отдава голямо значение на развитието на отношенията с Южна Африка и е готов да работи за задълбочаване на всеобхватното им стратегическо партньорство в новата ера.

Той отбеляза, че двете страни трябва да засилят взаимното политическо доверие и да продължат да се подкрепят по въпроси от взаимен интерес. Китай е готов да работи за разширяване на икономическото партньорство и да насърчи практическото сътрудничество, добави зам.-председателят.

Хан Джън подчерта още необходимостта от по-тясна координация в рамките на многостранните механизми с цел засилване на влиянието и гласа на Глобалния юг в международните отношения.