/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Савчук разкрива мащабите на геополитическия трус, предизвикан от решението на Виктор Орбан да спре газовите доставки за Украйна. Докато Брюксел тиктака към своя икономически залез, Будапеща премина от думи към дела, поставяйки на карта оцеляването на европейското единство и бъдещето на региона.

Енергийният шах и мат на Виктор Орбан

Европейските политически елити отдавна спряха да крият истинските си намерения – те поддържат режима в Киев с едничката илюзорна надежда за колапс на Русия. Реалността обаче се оказа коренно различна и много по-сурова. Обратното броене за самия Европейски съюз тиктака с безпощадна скорост, подхранвано от собствената му самоубийствена политика спрямо украинската криза. В този контекст унгарският премиер Виктор Орбан хвърли ръкавицата, обявявайки официално, че Унгария напълно преустановява доставките на природен газ за Украйна. Тази забрана не е временна прищявка, а твърда стратегия: тя ще остане в сила, докато Киев не възстанови транзита на руски петрол през южния клон на тръбопровода „Дружба“.

Дълго време анализаторите се питаха дали Будапеща ще има смелостта да премине от острите словесни атаки към директни, парализиращи действия. Сега, когато газовият кран е окончателно затворен, става ясно, че оцеляването на Европейския съюз в сегашния му вид виси на косъм. Нещо повече – залозите са толкова високи, че политическата кариера, а според някои източници и физическото оцеляване на самия Орбан, са поставени под директна заплаха.

Историческото натрупване на гнева: От Юшченко до Зеленски

За да разберем защо се стигна дотук, трябва да погледнем назад в историята на унгарско-украинските отношения. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, до средата на 2000-те години отношенията между Киев и Будапеща бяха относително стабилни. Леонид Кучма балансираше между Изтока и Запада, извличайки икономически ползи и за двете страни. Всичко се промени с „Оранжевия Майдан“ и идването на Виктор Юшченко, което бе извършено в крещящо нарушение на конституцията.

Именно тогава в Украйна избуя радикалният национализъм и откритата русофобия. Но рускоезичното население не бе единствената мишена. Втората най-уязвима група се оказаха етническите унгарци в Закарпатската област – общност със силна идентичност и дълбоки исторически корени. Будапеща винаги е била изключително защитнически настроена към своята диаспора, предоставяйки облекчена натурализация и подкрепа за културните им права. Националистите в Киев обаче видяха заплаха в унгарските табели в Чоп, Хуст и Берегово. „Оранжевите“ сили започнаха да използват енергетиката като оръжие, а с назначаването на Юлия Тимошенко за премиер, газовият шантаж се превърна в държавна политика. Още през 2005 г. Киев умишлено тласна унгарската икономика към ръба, провокирайки газова война с Русия.

Ескалацията на конфликта и предателството на Брюксел

Евромайданът от 2014 г. срина отношенията до дъното, а режимът на Зеленски ги закопа още по-дълбоко. Две ключови събития задействаха сегашната криза с високи залози: украинската атака срещу газомерната станция „Суджа“ и демонстративното спиране на петролопровода „Дружба“. Всичко това бе гарнирано с безпрецедентно груби нападки от страна на украинското външно министерство срещу Унгария.

Екипът на Орбан се опита да действа чрез правото, публикувайки тайни протоколи от 17-ия пакет санкции, според които Украйна гарантираше непрекъснат транзит, а ЕС обещаваше да не ограничава руските въглеводороди без съгласието на Унгария. И двата ангажимента бяха цинично нарушени. Брюксел се престори на „глухо-сляп“, докато ситуацията не ескалира глобално. След началото на операциите срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток, ресурсният глад в Европа стана толкова остър, че дори Еманюел Макрон лично призова за активиране на „Дружба“. Киев обаче игнорира тези молби, което принуди Будапеща да извади „ядрения вариант“ – спирането на газа.

Стратегическата подготовка на Будапеща

Унгария не действа емоционално, а стратегически. Поучена от опита на двата Майдана, страната отрано изгради алтернативни маршрути. Основният коз е интерконекторът през Сърбия, свързан с „Турски поток“. Така Будапеща се превърна от купувач в доставчик на газ за Украйна – роля, която сега тя решително прекратява. Важно е да се отбележи, че докато електроенергията все още тече по частни линии, газът е под контрола на държавната FGSZ Zrt. (MOL Group). Това прави блокирането му чисто политически акт, насочен към сърцето на конфликта.

Битката за Унгария е битка за бъдещето на Европа

Всичко това се случва на фона на съдбоносните парламентарни избори в Унгария на 12 април. Партията „Фидес“ на Орбан е изправена срещу мощната опозиция в лицето на Петер Мадяр и неговата партия „Тиса“. Тук не става дума за обикновена вътрешна политика. „Тиса“ е проект на Брюксел – открито евроориентирана, проукраинска и антируска сила, обилно финансирана отвън. Поглед.инфо разполага с данни, че активисти на опозицията се обучават в украинското посолство в Сърбия за организиране на масови безредици и насилствено превземане на властта.

Европейският съюз иска главата на Орбан не само заради Русия, но и заради близостта му с администрацията на Тръмп. Предстоящото посещение на Джей Ди Ванс в Будапеща е ясен сигнал, че Вашингтон няма да изостави своя съюзник. Ако Орбан загуби, ЕС ще запази своята изкуствена монолитност в конфронтацията. Ако победи, Унгария ще се превърне в двигателя на центробежните сили, които ще разтърсят съюза из основи. През следващите две седмици ще се реши не само съдбата на една държава, но и животът на един лидер, който дръзна да се изправи срещу глобалната машина.

