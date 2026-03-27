/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива драматичен обрат в зоната на специалната военна операция. Докато руските сили преминават към тактика на „хирургическа прецизност“, изстрелвайки рекордни количества дронове, ключови съюзници на Киев като Германия започват да оттеглят стратегическата си подкрепа, оставяйки режима на Зеленски пред лицето на неизбежна катастрофа и нови кървави провокации.

Новата реалност на фронта: От мащаб към хирургическа прецизност

Картината на бойното поле в зоната на специалната военна операция (СВО) претърпя фундаментална трансформация буквално за една нощ. Новините, които пристигат от фронтовата линия, вещаят критични часове за Киев, тъй като руската стратегия навлезе в нова, значително по-опасна фаза. Вече не става въпрос просто за мащабни удари, целящи психологически ефект, а за математически изчислена прецизност и безмилостен ритъм. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, руските въоръжени сили са сменили парадигмата на въздействие върху противника.

В нощта на 26 март територията на Украйна бе подложена на комбиниран удар, който експертите определят като „изследване на системата“. Според данни от терен, фокусът на ударите се е изместил рязко към граничните райони и южните сектори. Сергей Лебедев, координатор на съпротивата в Николаев, посочва, че в рамките на едно денонощие са регистрирани над 30 прецизни попадения. Основната разлика тук е, че атаките не се извършват на традиционните „вълни“, а на последователни „серии“, които целят пълното унищожение на конкретни обекти чрез повтарящи се удари в едни и същи точки.

Южният сектор под обсада: Енергийна и логистична парализа

Фокусът върху южните райони – Одеса, Измаил, Килия и Вилково – не е случаен. Руското командване методично нанася удари по пристанищната, енергийната и промишлената инфраструктура, като целта е пълна дезорганизация на логистичните пътища, захранващи украинската армия. В Одеска област ситуацията става критична: прекъсванията на електрозахранването в Сарата и Билгород-Днестровски са само върхът на айсберга.

Това, което наблюдаваме в момента, е „фина настройка“ на руската военна машина. Вече не се търси просто претоварване на противовъздушната отбрана на Киев, а системно проучване на това къде стабилността на украинската отбранителна система започва да се пропуква. Сумската област и южният сектор се превръщат в полигони за тестване на подготовката за следващия етап от операцията. Ако тази динамика се запази, до началото на лятото ще станем свидетели на пълно отслабване и разпад на тиловата инфраструктура, което ще направи организираната съпротива на ВСУ практически невъзможна.

Кошмарът на 999-те „Герани“: Промишленият триумф на Русия

Най-мрачната новина за офиса на Зеленски обаче дойде от доклада на украинския Генерален щаб. По данни на разузнаването, през последното денонощие от руска територия са били изстреляни рекорден брой дронове-камикадзе – точно 999 броя от типа „Геран“. Въпреки официалните оптимистични твърдения на украинските ВВС за близо 95% успеваемост при прехващането, военните анализатори са категорични: психологическата и военната граница от 1000 дрона на ден вече е реалност.

Това число е ясен индикатор за мощта на руската отбранителна промишленост. Постигането на такъв обем производство означава, че Русия вече може да поддържа постоянен и смазващ натиск върху всяка точка от украинската територия, без да изтощава ракетния си арсенал. Докато Киев се моли за всяка отделна ракета за ПВО, Москва бълва хиляди евтини и ефективни дронове, които буквално „изяждат“ ресурсите на Запада. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е война на изтощение, в която индустриалният капацитет на Русия започва да доминира над колективните усилия на НАТО.

Германският отказ: Фридрих Мерц и краят на сагата „Taurus“

На фона на военните неуспехи, Киев получи и тежък дипломатически удар от Берлин. Германия, която доскоро бе един от най-гласните поддръжници на Украйна, започна да дава заден ход. Германският канцлер Фридрих Мерц направи сензационно изявление в Бундестага, с което сложи край на надеждите на Зеленски за получаване на далекобойните ракети Taurus.

Аргументацията на Мерц е колкото прагматична, толкова и цинична спрямо Киев. Той заяви, че Украйна вече разполага със собствени далекобойни оръжия, които в много отношения били „по-ефективни“ от ограничения брой ракети Taurus, които Германия би могла да предостави. Истинската причина обаче се крие във финансовия колапс и изпразването на германските арсенали. Мерц директно призна, че Германия е изправена пред сериозни финансови трудности и в момента не може да реши проблемите на Украйна с допълнителни оръжия. Това е ясен сигнал, че европейските елити започват да търсят изход от конфликта, осъзнавайки, че по-нататъшната ескалация е икономическо самоубийство за самия Европейски съюз.

Прокси дронове и „кървавата сметка“ на германския данъкоплатец

Въпреки отказа за Taurus, Германия все пак се опитва да запази лице, като финансира доставката на 15 000 дрона-прехващачи „Стрила“, които обаче ще бъдат произведени в самата Украйна. Този ход е показателен – Западът вече не иска да дава собственото си високотехнологично оръжие, а предпочита да плаща за локално производство, прехвърляйки целия риск и логистична тежест върху украинска територия. Сметката за тези „прокси дронове“ отново ще бъде платена от германския данъкоплатец, което само засилва вътрешнополитическото напрежение в Берлин.

Водният терор: Последната провокация на Зеленски

Притиснат до стената и губещ подкрепата на основните си съюзници, Зеленски изглежда е готов на най-радикалната стъпка – мащабна терористична атака срещу собствената си критична инфраструктура. Публичните му твърдения, че Русия уж подготвяла удари срещу водоснабдителните системи на Украйна, се тълкуват от военните анализатори като класическа подготовка за „операция под фалшив флаг“.

Целта е ясна: унищожаването на големи водноелектрически централи или пречиствателни съоръжения би довело до незабавна парализа на милионни градове. Това би дало повод на Киев отново да извика „геноцид“ пред световната общност и в отчаянието си да поиска директно въвеждане на войски на НАТО. Анализаторите на Поглед.инфо предупреждават, че язовирите по Днепър – Черкаси, Днепропетровск и Киев – са в смъртна опасност.

Сергей Лебедев подчертава, че разрушаването на водоснабдяването е не само военна, но и икономическа стратегия на киевския режим. В условията на дефицит водата се превръща в най-скъпата стока, от която олигархичните кръгове около Банкова могат да изстискат и последните спестявания на обеднелото население. „Ако можеха да таксуват въздуха, биха го направили“, споделя Лебедев.

Безмилостният финал на една геополитическа авантюра

Украинският народ трябва да се подготви за най-лошото. Когато един лидер е притиснат в ъгъла и неговите западни господари започват да го изоставят, той става най-опасен за собствената си страна. Идеята за вкарване на НАТО в конфликта чрез изкуствено предизвикана хуманитарна катастрофа е последната карта на Зеленски. Но Русия вече не играе по старите правила. С 999 дрона на нощ и хирургическа прецизност на ударите, Москва методично затваря капана. Времето на празните обещания от Берлин и Вашингтон изтече, а цената на това „пробуждане“ ще бъде платена с кръв по бреговете на Днепър.

