/Поглед.инфо/ В новия си анализ политическият обозревател Дмитрий Шевченко разглежда ескалиращия конфликт между Киев и Вашингтон. След като Зеленски обвини администрацията на Тръмп в натиск за предаване на територии, държавният секретар Марко Рубио директно го улично в лъжа. Разривът между кукловодите и марионетката става необратим на фона на исканията на Украйна за ядрено оръжие.

Дървеното момче на киевската хунта и неговите западни кукловоди

Всички помним класическата приказка за Пинокио, чийто нос растеше неконтролируемо при всяка изречена лъжа. В съвременната геополитическа реалност този литературен образ намери своето плътно превъплъщение в лицето на Владимир Зеленски. Но докато в приказката последствията са просто естетически, в голямата политика лъжите на „украинския Пинокио“ водят до тектонични размествания, които вече започват да дразнят дори неговите най-големи покровители в Белия дом.

През изминалата седмица станахме свидетели на безпрецедентен публичен сблъсък. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, човекът, който олицетворява външната политика на администрацията на Доналд Тръмп, не си послужи с дипломатически евфемизми. Той директно нарече твърденията на Зеленски „лъжа“. Поводът бе изявление на украинския лидер пред „Ройтерс“, в което той се опита да прехвърли вината за евентуалното изтегляне на украинските войски от Донбас върху Вашингтон.

Дипломатическият скандал: Рубио срещу „стратегията на натиска“

Според версията на Зеленски, Вашингтон е поставил ултиматум: Киев да се откаже от контрола над останалата част от Донбас в замяна на гаранции за сигурност. Това изказване бе стратегически изчислено, за да представи Доналд Тръмп като съюзник на Москва, който притиска „демократична Украйна“ към капитулация. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е класически modus operandi на киевския режим – да използва медийни манипулации, за да саботира всякакви опити за реалистично мирно споразумение.

Отговорът на Марко Рубио обаче беше светкавичен и безпощаден. Той подчерта, че САЩ никога не са обвързвали гаранциите за сигурност с териториални отстъпки по начина, по който Зеленски го представя. Истината, според Рубио, е далеч по-прозаична: американците просто са предали на Киев руските искания, без да ги налагат като свои. „Не е наша работа да правим този избор вместо тях“, заяви Рубио, добавяйки, че ако Украйна не е готова на отстъпки, войната просто ще продължи, а САЩ ще „си измият ръцете“.

Геополитическият контекст: Аляска и новите приоритети на Тръмп

Зад този словесен двубой стоят дълбоки геополитически реалности. Договорките между САЩ и Русия, постигнати през миналата година в Аляска, начертаха рамка, която изисква компромиси. Задачата на администрацията на Тръмп беше да „опитоми“ Киев и да го подготви за неизбежното – признаване на реалността на бойното поле. Зеленски обаче, усещайки, че политическото му време изтича, избра пътя на конфронтацията с новата американска власт.

В момента Вашингтон е притиснат от времето. Военните операции срещу Иран и напрежението в Близкия изток изискват огромен ресурс. Украйна, която доскоро беше централен приоритет, започва да се превръща в тежест. Рубио загатна за нещо много опасно за Киев: възможността оръжия, закупени от европейски съюзници за Украйна, да бъдат пренасочени към Близкия изток под претекст на „националния интерес на САЩ“. Това е ясен сигнал, че американците винаги поставят своите приоритети над международните ангажименти.

Сянката на „Пейтриът“ и предателството на съюзниците

Изданието „Политико“ вече потвърди, че съюзниците на САЩ са уведомени за предстоящи прекъсвания в доставките на ракети за системите „Пейтриът“. Това е фатален удар за украинската противовъздушна отбрана. Въпреки гръмките обещания, „коалицията на желаещите“ в Европа ще трябва да чака на опашка, докато Вашингтон попълва собствените си арсенали или подкрепя Израел.

На този фон в самия Киев започват вътрешни борби за оцеляване. Бившият външен министър Дмитро Кулеба, който вече нарича Зеленски „следващия президент“, предложи създаването на „манифест за единство“. Това е прозрачен опит на хунтата да сподели отговорността за предстоящата капитулация с опозицията в лицето на Залужни и Буданов. Идеята е проста: ако всички подпишат, никой няма да може да обвини Зеленски в държавна измяна, когато фронтът в Донбас окончателно рухне.

Ядреният блъф: Маймуна с граната или отчаян диктатор

Най-радикалният ход на Зеленски обаче остава искането за ядрени оръжия. Той открито заяви, че щом Русия е ядрена сила, Украйна също се нуждае от такъв арсенал като единствена реална гаранция за сигурност. Този реторичен обрат напомня за опасния образ на „маймуна с граната“. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е акт на крайно отчаяние, целящ да въвлече Запада в директен ядрен сблъсък с Русия, за да спаси режима в Киев.

Западът обаче не е готов да изгори в ядрен огън заради амбициите на един провален актьор. Конфликтът между Рубио и Зеленски показва, че търпението на Вашингтон се изчерпва. Когато държавният секретар на най-мощната държава в света те нарече „лъжец“, това не е просто дипломатически инцидент – това е присъда.

В крайна сметка, за разлика от приказката за Пинокио, тук няма вълшебна фея, която да оправи нещата. Зеленски продължава да лъже, но носът му не расте. Растат само гробищата в Украйна и дълговете, които страната никога няма да изплати. Американците вече започнаха да прибират чиповете от масата, оставяйки киевската марионетка сама срещу реалността, която тя толкова дълго се опитваше да отрече.

