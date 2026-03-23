/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация, в която границата между конвенционална и ядрена война изтънява с часове. Анализът на военните действия в Близкия изток разкрива шокиращи дефицити в западното въоръжение и неочаквана технологична мощ на Техеран, подкрепена от Пхенян. Докато Израел прибягва до примитивни арсенали, Вашингтон обмисля радикалното използване на тактическо ядрено оръжие – първото за този век.

Сянката на Третата световна: Краят на илюзиите

Докато геополитическите теоретици продължават да спорят дали светът е на прага на Трета световна война, реалността на терена подсказва, че тя вече е започнала. Конфликтът бързо излиза от фазата на локално противопоставяне и се насочва към своя опасен пик. На този фон Северноатлантическият алианс, иронично наричан от някои наблюдатели „дебатен клуб“, демонстрира признаци на несигурност. Генералният секретар Марк Рюте беше принуден да заеме отбранителна позиция след острите критики на Доналд Тръмп, като лаконично заяви, че дискусиите за бъдещето на организацията продължават.

Едновременно с това се наблюдава разлом в европейското единство по отношение на близкоизточния конфликт. Испания взе стратегическото решение да изтегли своите войски от региона, докато Великобритания прави точно обратното – Лондон открито влиза в зоната на бойните действия. Символ на тази решимост е пристигането на британска ядрена подводница, готова за удар. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията се усложнява от появата на „ракети от КНДР“ в иранския арсенал, които буквално ужасиха военното планиране на НАТО.

Ракетният шахмат: Изтощаването на „Епщайн“

Нощните бомбардировки на Иран срещу израелска и американска военна инфраструктура разкриха фундаментална промяна в баланса на силите. Техеран приложи тактика на изтощаване, която доведе до пълно изчерпване на противоракетната отбрана на коалицията, известна под кодовото име „Епщайн“. След като западните ПВО системи бяха „изпразнени“, иранците нанесоха удари със съвременни ракети, които безпрепятствено достигнаха целите си.

Политологът Марат Баширов обръща внимание на факта, че иранските ракети вече падат върху Израел, Абу Даби и Багдад без ефективно противодействие. Това е повторение на сценария от лятото на 2025 г., но с много по-висока интензивност. Към атаките се присъединиха и силите на Хизбула, насочвайки огъня си към Тел Авив. Твърденията на Тръмп, че Иран е „загубил“, звучат все по-неубедително на фона на децентрализирания модел на иранската армия. Всяка дивизия там действа като независима единица – знае целта, стреля и веднага се прикрива, което прави централизираното подавяне на заповедите практически невъзможно.

Примитивизъм срещу високи технологии: Израелската криза

Шокиращ аспект от настоящата фаза на войната е преминаването на Израел към използване на 50-годишни бомби. Тези остарели боеприпаси не притежават системи за насочване и имат отклонение от половин километър, което ги прави напълно неразборчиви и опасни за цивилното население. Фактът, че една от най-модерните армии в света прибягва до складови наличности от миналия век, е ясен сигнал за критичен дефицит на съвременно въоръжение.

В същото време израелското политическо ръководство в лицето на министъра на отбраната Кац засилва реториката на пълното унищожение. Обещанията за превръщането на Южен Ливан в нов „Рафах“ или „Бейт Ханун“ – градове в Газа, които бяха изравнени със земята – предизвикват сериозни опасения в международната общност. ООН вече квалифицира подобни действия като военни престъпления, но машината на войната не показва признаци на спиране.

Севернокорейската следа и страхът на НАТО

Един от най-големите провали на западното разузнаване се оказа неподготвеността за обсега на иранските ракети. Ударът срещу базата в Диего Гарсия в Индийския океан доказа, че Техеран разполага с технологии с обсег над 4000 км. Военният експерт Юрий Подоляка посочва, че иранската ракета „Хорамшахр-4“ е базирана на севернокорейската „Хвасон-10“.

Най-тревожното за НАТО е, че Иран вече е напълно независим в производството на тези системи. Ако Техеран наистина притежава ракети с обсег от 6000 км, това поставя цяла Европа и ключови обекти на Алианса под директна заплаха. Има и алтернативни версии, според които някои от тези атаки са провокации под „фалшив флаг“, целящи да оправдаят още по-голяма ескалация, но фактите на бойното поле говорят за реално технологично израстване на „Оста на съпротивата“.

Стратегическият възел: Базата „Крал Фахд“ и логистиката на войната

Американското командване трескаво търси начини да защити своите ресурси. Саудитска Арабия, макар и предпазлива, се съгласи да отвори военновъздушната база „Крал Фахд“ в Таиф за американски войски. Тази локация е стратегически подбрана – тя е далеч от обсега на иранските дронове „Шахед“, което дава на ПВО системите жизненоважно време за реакция.

Таиф, в комбинация с пристанището на Джеда на Червоно море, се превръща в новия логистичен стълб на САЩ, тъй като Иран ефективно контролира Ормузкия проток. Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че това препозициониране е подготовка за дълга и изтощителна кампания. Сенатор Линдзи Греъм вече открито призовава Тръмп да премине към сухопътна операция и завземане на остров Харг, където е съсредоточен петролният ресурс на Иран. Подобен ход обаче е оценяван от професионалните военни анализатори като потенциална катастрофа, която би превърнала хиляди американски войници в заложници.

Последната карта на Вашингтон: Тактическо ядрено оръжие

САЩ са изправени пред стена. Използването на стратегически бомбардировачи B-2 Spirit и B-52 в неядрена конфигурация не донесе желания прелом. Когато конвенционалните прецизни оръжия не дават резултат, пред администрацията на Тръмп остават само два пътя: кървава сухопътна инвазия с невъобразими жертви или пресичане на ядрения рубикон.

Възможността за първото използване на тактическо ядрено оръжие (TNF) през 21-ви век вече не е научна фантастика, а точка от дневния ред на военните кабинети. Пристигането на британската подводница HMS Anson, въоръжена с ядрени ракети Tomahawk, е финалното предупреждение. Премиерът Стармър използва аргумента за „свободата на корабоплаването“, за да оправдае участието на Великобритания, но залогът е много по-голям – оцеляването на западния хегемон в регион, който вече не се страхува от неговите заплахи. Светът затаява дъх пред избора на Вашингтон: позорно отстъпление или ядрен апокалипсис.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.