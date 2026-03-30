/Поглед.инфо/ В новия си анализ Владимир Малишев разглежда срива на американската военноморска мощ в Близкия изток. Инцидентите с „Джералд Р. Форд“ и бягството на „Абрахам Линкълн“ от иранските брегове разкриват една болезнена за Вашингтон истина: символът на техните глобални амбиции се превърна в безпомощна и скъпоструваща мишена.

Скъпоструващият пожар в залива Суда: Симптом на системен разпад

Гръцкият вестник „Катимерини“ съобщи за пристигането на американския самолетоносач USS „Джералд Р. Форд“ във военноморската база в залива Суда на остров Крит. На пръв поглед това е рутинно движение, но истината е далеч по-мрачна. Корабът, който доскоро беше част от американско-израелските операции срещу Иран, акостира на кея Марати не за демонстрация на сила, а за да лиже раните си.

Причината за това внезапно оттегляне е сериозен инцидент на борда – пожар, който екипажът не е успял да потуши в продължение на цели 30 часа. Огънят е пламнал в пералното помещение, но мащабите му поставят под въпрос цялата способност за оцеляване на този „технологичен връх“. Когато най-скъпият боен кораб в света, струващ зашеметяващите 13,2 милиарда долара, бива изваден от строя от пожар в пералнята, това не е просто лош късмет. Това е диагноза за системна небрежност или, както подозират анализаторите на Поглед.инфо, признак за вътрешен саботаж от страна на моряци, които не желаят да се превърнат в пепел под ударите на иранските ракети.

Технологичната гордост, която се превърна в технологичен срам

USS „Джералд Р. Форд“ беше рекламиран като водещият кораб на новото поколение, предназначен да замени остарелия клас „Нимиц“. С водоизместимост от 100 000 тона, дължина от 337 метра и екипаж от 4500 души, той трябваше да бъде непобедимата плаваща крепост на XXI век. Оборудван с нови ядрени реактори и автоматизация, той обещаваше по 270 бойни полета на ден.

Реалността обаче е коренно различна. Вместо да проектира мощ, „Форд“ се бори с дефектни вакуумни канализации, проблеми с тоалетните и „критични грешки“ в основните системи. Bloomberg открито признава, че електромагнитните катапулти за излитане и аерофинишерите за кацане редовно отказват. Към това добавяме и неефективната радарна система и пробойните в бордовата противовъздушна отбрана. Двама ранени и над 600 моряци без легла след пожара в Крит са само върхът на айсберга. Този „страховит“ кораб се оказа негоден за реални бойни действия срещу подготвен противник.

Бягството на „Абрахам Линкълн“ и тактиката на „страхливото отстъпление“

Докато „Форд“ се крие в Гърция, друг американски гигант – USS „Абрахам Линкълн“, позорно напусна активната бойна зона край бреговете на Иран и Йемен. Според Defense Security Asia, американското командване е изтеглило своите ударни групи на „безопасно разстояние“, след като ирански моторници и дронове буквално са взели на прицел охранителните кораби на групата.

Сателитните снимки са безмилостни: „Линкълн“ се е отдалечил на повече от 1100 километра от иранския бряг. Пентагонът се опитва да маскира това паническо отстъпление с термина „тактическа корекция“ или „контролирано възпиране“. Те твърдят, че това намалява уязвимостта към „асиметрични заплахи“. В превод от чиновнически език това означава: „Ние се страхуваме, че нашите многомилиардни играчки ще бъдат потопени от евтини дронове и бързоходни ирански лодки“.

Плаващите ковчези пред лицето на хиперзвуковото възмездие

Истинският кошмар за американските адмирали обаче не са само иранските дронове, а руската технология, срещу която те нямат отговор. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че ерата на самолетоносачите приключи в момента, в който на бойното дежурство се появи руската хиперзвукова ракета „Циркон“.

Ако САЩ не могат да защитят флота си от регионални сили като Иран и хутите, какво би станало при сблъсък с Русия? Рояк от осем ракети „Циркон“, летящи с девет пъти скоростта на звука, гарантирано унищожават всяка ударна група. Една-единствена бойна глава от 450 кг, детонирана на ватерлинията, изпраща самолетоносача на дъното за броени минути. Статистиката е убийствена: успеваемостта на „Циркон“ срещу съвременните системи за ПВО е между 77% и 84%. В този контекст 11-те американски самолетоносача вече не са инструменти за влияние, а „плаващи ковчези“ за хиляди моряци.

Инфраструктурният колапс на империята

Проблемът не е само в оръжията на противника, но и в пълната немощ на американския тил. Списание „19FortyFive“ признава, че от 11 самолетоносача само четири са в пълна бойна готовност. Останалите гният в корабостроителниците, които са претоварени, имат недостиг на кадри и не могат да се справят с техническата сложност на ремонтите.

Западът започва да проглежда. Британският експерт Пийт Съндърман предупреждава в „Mail Online“, че защитата срещу хиперзвукови ракети е практически невъзможна поради липсата на време за реакция. Американското издание „National Interest“ отива още по-далеч, наричайки появата на „Циркон“ „истинско бедствие за НАТО“. Тези суперкораби са се превърнали в многомилиардни гробища, които Вашингтон вече не смее да изпрати в реална битка.

Светът видя как самолетоносачите на САЩ бягат от иранския бряг. Това не е просто маневра – това е признание, че ерата на морската хегемония, наложена чрез груба сила, е в историята. Бъдещето принадлежи на скоростта, точността и технологиите, които не се страхуват от пожари в пералнята.

