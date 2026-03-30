/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Минин разкрива безпрецедентен трус в администрацията на Доналд Тръмп. Директорът на Националния антитерористичен център Джо Кент напусна поста си с гръм и трясък, обвинявайки президента в предателство към американските интереси и подчинение на израелското лоби в подготовката на война срещу Иран.

Шекспировската драма в кулоарите на властта

Фразата „Насам, мой верни Кент...“ от Шекспировия „Крал Лир“ днес оживява в коридорите на Белия дом, но с трагичен привкус. Доскоро Доналд Тръмп имаше до себе си точно такъв персонаж – корав, лоялен и доказан в битките. Това е 45-годишният Джо Кент, директор на Националния антитерористичен център (NCTC) и калена „зелена берета“ с множество бойни мисии зад гърба си. Кент не е просто чиновник, той е човек, чийто живот е белязан от лична трагедия в името на борбата с тероризма – съпругата му Шеннон, специалист по криптография във флота, загина при атентат на ИГИЛ в Сирия през 2019 г.

Въпреки тази лична рана, или може би точно заради нея, Кент хвърли оставка, която разтърси Вашингтон. Неговият „бунт“ не е просто бюрократично несъгласие, а открита фронтова атака срещу иранската стратегия на Тръмп. Кент обикаля водещите медии, дава интервюта на влиятелни фигури като Тъкър Карлсън и развенчава мита, че войната с Техеран е в интерес на американския народ. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, литературният Кент също бе верен на своя крал, но не успя да предотврати гибелта му – паралел, който днес изглежда плашещо актуален за бъдещето на Тръмп.

Разрушаването на измамния наратив за „държавата-терорист“

Гласът на Джо Кент тежи повече от този на всеки друг критик. Като ръководител на антитерористичното разузнаване, той притежава цялата пълнота от информация. Белият дом гради своята агресия върху тезата, че Иран е „главният разсадник на тероризма в света“. Кент обаче категорично отрича наличието на каквито и да било фактически доказателства за подобни тежки обвинения. С това той на практика изтръгва почвата под краката на американската администрация.

Когато висшият авторитет в сферата на сигурността казва, че Иран не представлява непосредствена заплаха, цялата причинно-следствена връзка на Вашингтон рухва. Логическият тупик е толкова очевиден, че Тръмп започна трескаво да търси изход, за да избегне неконтролируема ескалация. Расколът е толкова дълбок, че дори вицепрезидентът Джей Ди Ванс започна да пуска контролирани течове на информация, дистанцирайки се от иранската авантюра. Немското издание Die Zeit директно пише, че Ванс се опитва да седи на два стола, ужасен от гнева на Тръмп, но и неискащ да изглежда като глупак пред медиите.

Писмото, което се превърна в присъда

Оставката на Джо Кент не беше тиха. В официалното си писмо до президента, което моментално стана публично достояние, той заявява директно: „Не мога с чиста съвест да подкрепям продължаващата война в Иран. Ние започнахме тази война под натиска на Израел и неговото влиятелно лоби в Америка“. Това е тежък удар по самолюбието на Тръмп, който винаги се е представял за независим лидер.

Кент припомня на президента обещанията му от 2016 и 2020 г. – че войните в Близкия Изток са „капан“, който изсмуква националното богатство и убива американските патриоти. Според Кент, до юни 2025 г. Тръмп е разбирал тази логика, но след това е попаднал под външно влияние. „Няма да позволя следващото поколение да бъде пратено да умира в Близкия Изток за кауза, която няма нищо общо с американския народ“, пише „верният Кент“. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е директно обвинение в национално предателство, маскирано като геополитическа стратегия.

Сянката на Израел и манипулацията на американската мощ

В разговор с Тъкър Карлсън, Кент навлезе в още по-дълбоки и опасни води. Той намекна, че израелското влияние в САЩ е достигнало нива, при които се манипулират не само външнополитически решения, но и вътрешни събития. Кент дори свърза неотдавнашното убийство на лидера на републиканската младеж Чарли Кърк с израелските интереси. Докато официалната версия на Белия дом сочеше либералните демократи, Кент напомни, че Кърк беше един от най-гласните противници на войната с Иран и настояваше за ревизия на отношенията с Тел Авив.

Тези твърдения не се базират на слухове, а на документи, до които Кент е имал достъп като директор на NCTC. Той е категоричен – чуждо правителство диктува външната политика на САЩ. Пред Washington Post той предрече, че всяка наземна операция в Иран ще се превърне в катастрофа, която ще засенчи провалите в Ирак и Афганистан. Когато беше обвинен в антисемитизъм, Кент отговори хладнокръвно: „Религията няма нищо общо. Дори Израел да беше християнска държава, пак щях да съм против чуждо правителство да диктува нашия дневен ред“.

Паника в Йерусалим и репресии във Вашингтон

Реакцията не закъсня. Бенямин Нетаняху се опита да иронизира ситуацията, питайки риторично дали някой наистина вярва, че може да казва на Тръмп какво да прави. Но думите му прозвучаха по-скоро като гузна защита. В самия Вашингтон пресслужбата на Белия дом нарече твърденията на Кент „абсурдни“ и „оскърбителни“, но без да предостави никакви фактически опровержения.

За да бъде запушена устата на Кент, беше задействан „последният аргумент“ – ФБР започна разследване срещу него за предполагаемо изтичане на класифицирана информация. Това е класически ход за саморазправа с неудобни свидетели. Въпреки това, джинът е излязъл от бутилката. Републиканската партия е разкъсвана отвътре. Едната фракция иска завръщане към „неоконсервативния“ ястребов курс, докато другата, водена от хора като Кент и подкрепяна от издания като The American Conservative, настоява за реализъм и немешателство.

Предстоящият сблъсък и политическото бъдеще

Този вътрешен разкол може да бъде фатален за републиканците преди междинните избори на 3 ноември 2026 г. Ако Тръмп не успее да овладее бунта на „реалистите“, той рискува да загуби контрола над Конгреса и да се изправи пред поредица от импичмънти, инициирани от демократите, които само чакат удобен момент.

Иранската авантюра се превръща в политическо блато, което заплашва да погълне втория мандат на Тръмп. Оставката на Джо Кент е сигнал, че системата започва да отхвърля тялото, което работи срещу националния интерес. Дали Доналд Тръмп ще се вслуша в своя „верен Кент“, или ще последва съдбата на Крал Лир, предстои да видим. Едно е сигурно – Близкият Изток отново се превръща в гробище за американските амбиции, но този път цената може да бъде платена в самия Вашингтон.

