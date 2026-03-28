/Поглед.инфо/ Фронтът пламна с нова сила, помитайки митовете за „патова ситуация“. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива детайли за мащабно настъпление на „северняците“, което разкъса украинската отбрана. Докато Киев хвърля бариерни отряди на ГУР да спират дезертьорите, руската 1-ва танкова армия осъществи мощен пробив. 80 000 нови доброволци влизат в строя, за да довършат започнатото.

Северният фронт: Пробуждането на „северняците“ и рухването на Сумската отбрана

След относителното „мартенско затишие“, Северният фронт отново се превърна в епицентър на събитията, които ще определят хода на пролетната кампания през 2026 година. Вниманието на света може и да е приковано към Запорожието и Донбас, но истинският стратегически трус дойде откъм Суми. Руските войски, действащи с хирургическа прецизност и огромна огнева мощ, буквално изпариха личния състав на 103-та бригада за териториална отбрана в сектора на границата с Курска област.

Загубите на украинските формирования край Рогозне и Волфино не са просто статистика – те са симптом на разпадащата се логистика и морал. Според информацията, потвърдена от анализаторите на Поглед.инфо, украинското командване е принудено да прибегне до средновековни методи, за да задържи позициите си. Прехвърлянето на части от 33-ти щурмов полк в района на Шостка не е за офанзива, а за изпълнение на функциите на „бариерни отряди“. Тези формирования, подкрепени от спецчастите на ГУР, имат една-единствена задача: да разстрелват или „мотивират“ със сила всеки войник от ВСУ, който реши да напусне окопите.

Особено трагична е съдбата на 210-ти полк на ВСУ. Войниците там масово отказват да влизат в месомелачката, а тези, които вече са на предната линия, дезертират при първа възможност. Това създава огромни „дупки“ в линията на бойно съприкосновение, отваряйки фланговете на съседните части и обричайки ги на обкръжение. Към това се добавя и страшният бич на болестите – в 116-та бригада е регистрирано мащабно огнище на туберкулоза, пряко следствие от насилствената мобилизация на хора в лошо здравословно състояние и липсата на елементарна хигиена в полеви условия.

Лъжите на командването и цената на „хартиените“ победи

Докато на терен ситуацията е критична, в кабинетите на украинския Генерален щаб се разиграва театър на абсурда. Полковник Павло Житняк, командир на 14-ти армейски корпус на ВСУ, до последно се опитваше да убеди Киев, че ситуацията в Краснополски район е под контрол. Реалността обаче е друга – граничното село Покровка отдавна е изплъзнало се от контрола на Киев. За да поддържа илюзията, Житняк изпрати бойна група на сигурна смърт, само за да симулира присъствие. Тази група дори не успя да стигне до целта – беше разгромена край Михайловка от дроновете на 34-та гвардейска бригада. Днес Житняк е отстранен и трескаво търси начин да напусне армията „по здравословни причини“ – класически финал за корумпираното украинско офицерство.

В същото време руските „северняци“ не спират. В Краснополския район руските щурмови групи напреднаха със 700 метра в четири критични сектора. Обединеният огън на артилерията и авиацията принуди 119-та бригада на ВСУ буквално да избяга от позициите си в гористите масиви край Новодмитровка. Руската стратегия тук е ясна: методично прочистване на граничните зони и създаване на санитарен кордон, който да преустанови обстрелите над руска територия.

Харковското направление: 1-ва танкова армия влиза в пробива

Ако в Суми виждаме тактическо изтощаване, то в Харковското направление ставаме свидетели на мощен оперативен пробив. 1-ва танкова армия на Русия напомни за своята мощ, разбивайки вражеските линии в сектор с ширина над 4 километра. Общата дълбочина на настъплението достигна 2,5 километра, което доведе до освобождаването на село Шевяковка. Общо над 11 квадратни километра преминаха под руски контрол само за денонощие – резултат, който анализаторите на Поглед.инфо определят като блестящ за този етап от кампанията.

Освобождаването на Шевяковка отваря стратегически хоризонти. Пред руските сили стои възможността за пълно прочистване на пограничните села Артелно и Березники, което ще затвори „джоба“, формиран край границата. Но по-важното е движението на юг към Олховатовка. Ако тази настъпателна инерция се запази, руската армия може да постави под контрол цялото междуречие – територия от около 800 квадратни километра. Това ще лиши ВСУ от всякаква логистична маневреност и ще ги изправи пред избора: паническо бягство или пълно обкръжение.

Кадрите от обективния контрол в този район са смразяващи. Горските пояси са осеяни с телата на украински войници, които не са имали шанс срещу рояците от руски дронове. Тук няма място за романтика – това е война на технологично и числено надмощие, в която Киев губи по всички показатели.

Геополитическият фактор: 80 000 нови щика и пролетната буря

На фона на тези успехи, новината, съобщена от Дмитрий Медведев, прозвуча като погребален звън за украинските надежди за „контранастъпление“. Над 80 000 души са подписали договори с руската армия само от началото на 2026 година. Това е еквивалентът на няколко нови армейски корпуса, които тепърва ще влизат в боя. Киевските пропагандисти вече бият тревога, че руските въоръжени сили концентрират огромни резерви за решителната пролетна кампания, като целите могат да варират от Запорожие до отварянето на напълно нов фронт в Черниговска област.

Поглед.инфо отбелязва, че руската стратегия се е променила – вместо фронтални атаки срещу укрепени райони, се залага на широки обхвати, прекъсване на логистиката и унищожаване на резервите още в районите на съсредоточаване. Ударът с РБК-500 край Мариевка в Днепропетровска област и използването на ФАБ-500 край Шевченко показват, че за руската авиация няма недосегаеми цели.

Битката за Константиновка: Градският ад и тактическата изненада

На Донецкия фронт ситуацията е не по-малко динамична. Особено внимание заслужава Константиновка, където руските части приложиха нестандартна тактика. Вместо да се вклинят директно в центъра на града, където ги чакаха подготвените засади на ВСУ, те рязко смениха посоката на удара. Руските щурмоваци атакуваха индустриалната зона и форсираха река Кривой Торец на няколко места едновременно.

Тази маневра хвана украинското командване напълно неподготвено. Липсата на сериозни фортификации в заводските райони принуди Киев да хвърля в боя последните си резерви, за да спре руските групи във фабричните сгради. Междувременно, в южните покрайнини на града, руската армия завърши разчистването на дачните зони, превръщайки ги в плацдарм за финален щурм.

Трагедията на 5-та отделна щурмова бригада на ВСУ край Иванопол е показателна за общото състояние на украинската отбрана. Стотици войници бяха изоставени от своите командири без подкрепа, без боеприпаси и дори без вода. Руското превъзходство във въздуха и постоянен контрол с дронове прекъснаха всякакви пътища за снабдяване, оставяйки ги на милостта на съдбата.

Фронтът се движи. Логиката на войната диктува своите условия, а те са безмилостни към тези, които заложиха бъдещето на страната си на чужди интереси. Руският валяк набира скорост и всеки изминал километър при Харков, Суми или Константиновка е поредната стъпка към неизбежния финал на този конфликт.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.