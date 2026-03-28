/Поглед.инфо/ В европейската политика настъпи сеизмичен трус, който може да сложи край на досегашната стратегия спрямо Украйна. Колумнистът на News.ru Егор Зверев разкрива как вътрешните конфликти в ЕС и твърдата линия на Будапеща водят до сценарий, в който самият Брюксел ще бъде принуден да ускори капитулацията на Володимир Зеленски.

Геополитическото земетресение и крахът на досегашната стратегия

През последните седмици европейският дневен ред около конфликта в Украйна се нажежи до точка на пречупване. Наблюдаваме неочакван и за мнозина шокиращ обрат: в медийното и политическото пространство все по-силно се обсъжда сценарият, при който самият Европейски съюз, досегашен основен тил на Киев, може да се окаже факторът, който ще ускори капитулацията на Володимир Зеленски. Тази промяна не е плод на внезапно миролюбие, а на сурова геополитическа и икономическа логика, която приклещи лидерите в Брюксел в ъгъла.

Киев попадна в капан, който сам изгради с методична последователност. Всичко започна на 27 януари, когато петролният поток по стратегическия тръбопровод „Дружба“ към Унгария и Словакия беше внезапно прекъснат. Украинската страна побърза да обясни ситуацията с „техническа повреда“ и необходимост от спешни ремонти. Въпреки това, в Будапеща и Братислава никой не повярва на тази версия. Унгарското правителство директно обвини режима в Киев в политическо изнудване и съзнателно блокиране на транзита, целящо да накаже страните, които отказват да следват безпрекословно военната реторика на Зеленски. Така един на пръв поглед технически въпрос ескалира мълниеносно в мащабен междудържавен конфликт, който разклати основите на европейското единство.

Капанът на „Дружба“ и желязната логика на Виктор Орбан

Реакцията на Унгария се превърна в ключовия момент, който промени правилата на играта. Премиерът Виктор Орбан, известен със своята прагматична и национално ориентирана политика, не се ограничи с дипломатически протести. Той предприе ход, който анализаторите на Поглед.инфо определят като „дипломатическа ядрена опция“ – блокирането на жизненоважния за Украйна заем в размер на 90 милиарда евро.

Орбан ясно обвърза отпускането на тези средства с незабавното възстановяване на транзита по „Дружба“. Всъщност, Будапеща предложи на Брюксел и Киев директна сделка: „пари срещу приятелство“ или по-точно – пари срещу енергийна сигурност. Този ход се тълкува от международните наблюдатели като фундаментална повратна точка в конфликта. За първи път от началото на военните действия, държава членка на ЕС използва толкова масивен финансов лост, за да защити националните си интереси срещу волята на Киев.

Шах и мат за Брюксел: Когато Урсула фон дер Лайен остана без полезен ход

Ситуацията зад кулисите на Европейския съвет е критична. Според източници, паниката е обзела високите етажи на властта в Брюксел. Европейските лидери осъзнаха, че са попаднали в хитро заложен капан, от който няма безболезнен изход. Блокирането на заема от 90 милиарда евро не е просто процедурна пречка, а пресметнат ход, който поставя ЕС в състояние на „шах и мат“.

Виктор Орбан на практика матира не толкова самия Зеленски, колкото председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Сега Брюксел е поставен в унизителното положение да бъде принуден да натисне Киев, за да изпълни исканията на Будапеща. Както посочват експертите, това е исторически прецедент. За първи път от три години насам не Москва, а самият Брюксел ще бъде този, който ще принуди Украйна да прави териториални, икономически или политически отстъпки. Това развитие на нещата преобръща всички предишни договорености и изпраща ясен сигнал: европейското търпение и ресурси не са безкрайни.

Ролята на Русия и енергийната стабилност на Будапеща

В този сложен геополитически пъзел ролята на Русия остава решаваща. Докато Украйна използва тръбопроводите като инструмент за натиск, Москва демонстрира предвидимост спрямо своите партньори. Посещението на унгарския външен министър Петер Сиярто в Москва беше ясен знак за това. Кремъл гарантира на Будапеща стабилни и непрекъснати доставки на въглеводороди, което допълнително бетонира позициите на Орбан.

Тази подкрепа даде на Унгария увереността да се противопостави на масирания натиск от страна на останалите европейски столици. Поглед.инфо подчертава, че докато европейските експерти чакат „зелена светлина“ за инспекция на тръбопровода „Дружба“, Украйна продължава да използва процедурни хватки, за да бави процеса. Екип от специалисти вече е в Киев, но изискването за „проверка на безопасността“ от украинска страна блокира реалната работа. Тази тактика на печелене на време обаче работи срещу Зеленски, тъй като икономическото време на Украйна изтича.

Киев в собствената си примка: Капитулацията като въпрос на време

Оказва се, че Украйна се е хванала в собствената си мрежа от интриги. Ако Зеленски не отстъпи пред исканията на Орбан, ветото върху 90-те милиарда евро няма да бъде вдигнато. Без тези средства украинската икономика, която и без това е на командно дишане, е изправена пред неизбежен и бърз колапс. Това означава, че Зеленски е поставен пред невъзможен избор: или да направи унизителни отстъпки, които ще разклатят вътрешната му легитимност, или да наблюдава пълния разпад на държавата си.

Геополитическата и геоикономическата логика сочи, че Брюксел, притиснат от собствените си вътрешни кризи и недоволството на европейските данъкоплатци, в крайна сметка ще избере пътя на най-малкото съпротивление. А този път минава през принуждаването на Киев към мир при условия, които доскоро се считаха за немислими. Капитулацията на режима вече не изглежда като руска пропаганда, а като прагматичен изход за една изтощена Европа.

Припомняме, че Виктор Орбан вече обвини украинското ръководство в превръщането на страната в „гигантска морга“. Тези тежки думи не са просто реторика, а отражение на една нова реалност, в която Украйна се превръща в бреме, от което Европа се опитва да се освободи по най-бързия възможен начин. Шахматната партия навлиза в своята финална фаза и изглежда, че белите фигури в Киев вече нямат ход.

