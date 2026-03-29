/Поглед.инфо/ В новия си анализ военният експерт Влад Шлепченко разглежда тревожната тенденция на технологичен възход на украинските сили. Въпреки ударите по енергетиката, Киев успява да внедри западни системи за ранно предупреждение като Saab 340 AEW&C, които качествено изменят баланса на силите и застрашават руското въздушно превъзходство.

Технологичният обрат: Когато количеството се превръща в качество

Ударите с дронове и ракети с голям обсег срещу тила на Украйна отдавна са се превърнали в рутина за военните сводки. По същия начин изстрелванията на украински безпилотни апарати, които прелитат всяка нощ над руски градове, вече не изненадват никого. Но зад тази привидна позиционна война се крие дълбока и опасна тенденция. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, технологичното ниво на противника продължава да расте, въпреки загубата на индустриални мощности и енергийни обекти.

Врагът вече демонстрира способности, които бяха немислими през 2024 г. или в началото на 2025 г. Тази еволюция не е изолирана в един сектор, а обхваща целия спектър на въздушната война. Само в нощта на 21 март руската ПВО бе принудена да отразява атака от 283 дрона, а рекордът от 9 март – 754 апарата – показва, че Украйна е преминала към индустриални мащаби на въздушен терор, подкрепени от западно планиране.

Балистичната заплаха и „дългият юмрук“ на Киев

Ракетните възможности на украинските въоръжени сили също претърпяват радикална трансформация. На фронта вече активно се използват крилати ракети FP-5 „Фламинго“, които се отличават с голям обсег и изключително мощна бойна глава. Но истинската тревога идва от напредналия стадий на разработка на украински балистични ракети с оперативно-тактически обсег.

Базирани на модифицирани системи С-300, тези нови ракети по думите на вражеските конструктори могат да достигат цели на 800 километра разстояние. Това поставя под директен удар не само пограничните райони, но и самата Москва. В комбинация с рутинното използване на FPV дронове-прехващачи и систематичните патрули на F-16 за лов на руски крилати ракети, става ясно, че „въздушният чадър“ над Украйна става все по-плътен и агресивен.

Шведското предизвикателство: Появата на „Аргус“

Най-значимата новина от последното денонощие е появата на самолета за ранно радиолокационно предупреждение (AEW&C) С-100 Argus, известен още като Saab 340, над контролираните от Киев територии. Прехвърлянето на тези машини бе обещано от Швеция още през пролетта на 2024 г., но едва сега те влизат в реална експлоатация.

Самолетите от типа AWACS са истински „геймчейнджъри“. Те са гръбнакът на американската военна машина и ядрото, около което се формира всяка съвременна въздушна операция. Поглед.инфо припомня, че руските ВКС постигнаха сериозни успехи в края на 2023 г. именно благодарение на платформите А-50У, които позволиха свалянето на десетки украински самолети за кратко време. Сега обаче инициативата в тази сфера може да се прехвърли у противника.

Възможностите на Saab 340: Очи в небето и цифрова интеграция

„Аргус“ не е просто самолет, а летящ команден център. Оборудван с мощен радар, той може да открива цели от 450 километра при полет на височина от 6 км. Съвременни изтребители се засичат от 350 км, а крилати ракети – от 200 км. Дроновете камикадзе стават видими за него час преди да достигнат целта си. Но техническите характеристики са само част от проблема.

Основната опасност се крие в терминалите Link 16. Чрез тях „Аргус“ моментално предава координатите на целите към западните изтребители F-16 и наземните системи за ПВО. През 2025 г. шведският министър на отбраната Пол Йонсон потвърди, че украинските F-16 са преминали специална модернизация за пълна съвместимост с шведските радари. Нещо повече – „Аргус“ е способен на електронно разузнаване, засичайки работата на руските комплекси С-400 и С-350, след което може да насочи към тях ракети ATACMS или HIMARS в реално време.

Шведският прагматизъм срещу тромавата бюрокрация

Шведският подход към създаването на AWACS е урок по военна икономия и ефективност. Вместо да строят гигантски, скъпи и сложни платформи като руските А-50 или американските E-3 Sentry, шведите заложиха на фиксирана правоъгълна антена върху малък регионален самолет. Това намалява теглото, аеродинамичното съпротивление и цената, като същевременно позволява кацане на всяко гражданско летище.

Русия, от своя страна, остана в плен на концепцията за огромните самолети на базата на Ил-76МД, които струват над 500 милиона долара и се произвеждат изключително бавно. Парадоксът е налице: докато руските AWACS практически отсъстват от новините в последно време, опустошената от войната Украйна започва да използва най-високотехнологичните инструменти на НАТО за координиране на въздушния бой.

Горчивата сметка на стратегическото бавене

Проблемът не е в липсата на ресурси, а в задушаващата бюрокрация. Както отбелязва Сергей Лебедев, координатор на съпротивата в Николаев, врагът реагира много по-бързо, защото е изчистил военните си структури от излишни документи и тромави процедури. В Москва обаче някои процеси все още се възприемат като „ненужна работа“, което в условията на война граничи с предателство.

Появата на „Аргус“ сама по себе си няма да реши изхода на конфликта, но тя е част от качествена промяна. Когато добавим към нея рояците дронове, балистичните ракети и интегрираната система за управление на боя, виждаме как врагът изгражда единно информационно поле по стандартите на НАТО. Русия е изправена пред безпрецедентно предизвикателство, което изисква асиметрични мерки в електронната война и радикално ускоряване на производството на собствени системи за ранно предупреждение. Времето на рутината свърши – започва войната на технологиите, в която всяко забавяне се плаща с територии и животи.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.