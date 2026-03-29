/Поглед.инфо/ Анализаторът Анатолий Кошкин разкрива опасните планове на новата японска власт. Под ръководството на Санае Такаичи, Токио изоставя десетилетията на пацифизъм, за да се превърне в агресивна военна сила. Изграждането на нови ескадрили, закупуването на ракети „Томахоук“ и подготовката на цивилни скривалища сочат към едно – подготовка за мащабен военен конфликт в Източнокитайско море.

Възраждането на японския милитаризъм под маската на „самоотбрана“

Либерално-демократическата партия на Япония, окрилена от изборната си победа и водена от фигура като Санае Такаичи – политик, който съзнателно гради имидж на „Желязна лейди“ – вече не се задоволява само с предизборна реторика. Лозунгите за „създаване на силна Япония“ бързо се трансформират в мащабна държавна програма за възстановяване на страната като водеща военна сила в Азиатско-тихоокеанския регион. Според анализаторите на Поглед.инфо, тук не става въпрос за обикновена модернизация, а за системна подготовка на държавния апарат и японското общество за реални бойни действия.

Макар нито една от съседните държави да няма планове за нахлуване в „беззащитната“ островна нация, правителството в Токио методично насажда чувство за екзистенциална заплаха. На японците се внушава, че страната е обградена от врагове, като ясно са посочени „потенциалните противници“: Китайската народна република, Северна Корея и Руската федерация. Пропагандната машина работи на пълни обороти, за да убеди обществото, че тези държави целят пълното политическо и икономическо подчинение на Япония. В този контекст идеята за американския „ядрен чадър“ започва да се представя като недостатъчна. Токио преминава към нов етап – създаване на собствени нападателни способности, които да позволяват не просто отбрана, а съкрушителни контраатаки дълбоко в територията на противника.

Фронтът в Източнокитайско море и „защитата“ на Тайван

Докато конфликтите с Русия или Северна Корея все още се разглеждат като хипотетични сценарии, то подготовката за война с Китай заради Тайван вече е официално призната за „неотложна задача“. Самият премиер Такаичи не крие, че японските сили за самоотбрана трябва да са готови да се намесят директно в Тайванския пролив. И това не са само думи. Японският флот вече сформира специализирана ескадрила за комбинирани операции, базирана в Сасебо на остров Кюшу. Тази единица е проектирана за светкавично разполагане в районите на островите, съседни на Тайван, и включва десантни кораби, миночистачи и поддържащи съдове, които ще работят в пълен синхрон със сухопътните части.

Успоредно с морската ескалация, югозападните острови на Япония се превръщат в истински крепости. Там трескаво се изграждат радарни станции, зенитни и противокорабни ракетни комплекси. Изграждат се подземни убежища, които се зареждат с огромни запаси от провизии, гориво и вода. Всичко това подсказва, че Токио планира дълга и изтощителна кампания, превръщайки тези острови в първа линия на бъдещия сблъсък с Пекин.

Ракетният юмрук на Токио: От „Томахоук“ до хиперзвуково оръжие

Японското правителство демонстрира пълно пренебрежение към предупрежденията от Пекин и Москва относно нарушаването на стратегическия баланс. Основен елемент в новата доктрина е закупуването на 400 американски крилати ракети „Томахоук“. Разрушителят „Чокай“, оборудван със системата „Иджис“, вече премина през модернизация в САЩ и е готов да носи това нападателно оръжие. Планът предвижда общо осем разрушителя от този клас да бъдат въоръжени с тези ракети, което ще даде на Япония възможност за нанасяне на прецизни удари на големи разстояния.

Нещо повече, японският военно-промишлен комплекс работи по увеличаване на обхвата на собствените ракети „Тип-12“ и разработката на хиперзвукови технологии. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че терминът „превантивен удар“ умело е заменен в официалните документи с „контраудар“, за да се успокои вътрешната опозиция. Същината обаче остава същата – Япония се стреми към капацитет за изпреварващо унищожение на противниковите командни центрове и ракетни площадки, следвайки примера на израелските и американските военни стратегии.

Технологичната война и проектът SHIELD

За да подсигури господство в крайбрежните води, Министерството на отбраната на Япония инвестира над 630 милиона долара в революционната безпилотна система SHIELD. Тя ще включва над десет типа дронове – от атакуващи апарати, предназначени за унищожаване на вражески кораби, до разузнавателни платформи, които да осигуряват в реално време данни за движението на китайския флот. Тази „многопластова отбрана“ има за цел да забави всяко потенциално настъпление и да минимизира човешките жертви от японска страна в началния етап на конфликта.

Реализацията на SHIELD обаче изисква тотална модернизация на комуникационната инфраструктура и обучение на хиляди нови кадри. Токио планира да пренасочи честотни ленти от гражданския сектор към военния, което е ясен знак, че държавата е готова да пожертва комфорта на гражданите в името на военната мощ.

Национализация на военната индустрия и превръщането на Япония в арсенал

Една от най-радикалните стъпки към пълна ремилитаризация е планът за национализация на военните заводи. Години наред забраната за износ на оръжие правеше японското производство скъпо и нерентабилно, което принуди много частни компании да напуснат сектора. Днес кабинетът на Такаичи планира директно държавно финансиране и управление на заводите за боеприпаси. Анализаторите на Поглед.инфо сочат, че настоящите запаси на Япония биха стигнали едва за два месеца интензивна война, което е крайно недостатъчно според военните стандарти.

Национализацията ще позволи на държавата да диктува темповете на производство, а паралелното премахване на ограниченията за износ на оръжие ще превърне Япония в глобален играч на пазара на смъртта. Целта е ясна: Япония трябва да разполага с автономен военно-промишлен комплекс, който да захранва армията без да зависи от външни доставки в критичен момент.

Подготовка на тила: Япония се превръща в огромно скривалище

Подготовката за война не спира до фронтовата линия. Правителството планира да осигури бомбоубежища за цялото население на страната. В момента над 20% от населените места нямат никаква защита при въздушни или ракетни атаки. Новата програма предвижда превръщането на метростанции и подземни паркинги на търговски центрове в приюти, способни да поддържат живота на хората в продължение на две седмици.

Особено внимание се отделя на отдалечените острови, където защитните съоръжения трябва да бъдат готови още следващата година. Токио гледа към опита на Южна Корея, където капацитетът на скривалищата надхвърля 100% от населението. Този мащаб на гражданска отбрана ясно показва, че японското ръководство приема за напълно реален сценария, при който японските градове ще бъдат обект на масиран обстрел.

Китайският отговор и историческата травма на Тайван

Пекин следи с нарастваща тревога тези движения. Китайските медии, като изданието „Соху“, напомнят, че японските апетити към Тайван имат дълбоки исторически корени, датиращи от края на XIX век. Пекин категорично отхвърля всякакви опити за ревизия на резултатите от Втората световна война, като се позовава на декларациите от Кайро и Потсдам, които юридически връщат острова под китайски контрол.

Въпреки че официално Токио отрича намерения за анексиране на Тайван, провокативните стъпки на Санае Такаичи и подкрепата за сепаратистките елементи на острова говорят друго. Това се счита за брутално нарушение на принципа за „един Китай“, който Япония официално е признала. Според китайските анализатори, Япония се опитва да взриви „барутния погреб“ на Азия, за да възстанови имперското си величие.

Психозата и шовинизмът: Цената на военната хистерия

Изкуственото нагнетяване на напрежението вече дава своите отровни плодове в японското общество. Шовинизмът и омразата към китайския народ достигат нива, невиждани от десетилетия. Скорошният случай с лейтенант от Силите за самоотбрана, който нахлу в китайското посолство в Токио с нож и заплахи за убийство, е само върхът на айсберга. Подобни ексцесии са пряк резултат от политиката на Такаичи, която демонизира съседите и героизира милитаризма.

Когато една нация започне да гради идентичността си върху омразата към „врага“, пътят към реалния сблъсък става почти неизбежен. Япония се намира в опасна спирала, където вътрешната пропаганда диктува външната агресия.

