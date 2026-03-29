/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Бондаренко разкрива настъпването на финалния етап от войната, белязан от радикална промяна в руската въздушна стратегия. Докато Киев тиражира митове за успехи в Запорожие, руските ракетни удари нанасят щети за десетки милиарди долари по критичната инфраструктура и логистичните центрове на Украйна.

Новата стратегия на въздушното възмездие

В последните дни светът стана свидетел на фундаментален завой в провеждането на военните действия в украинското небе. Руската армия внезапно и рязко промени своята въздушна стратегия, преминавайки към фаза, която мнозина експерти определят като „радикален ответен удар“. Това не е просто поредица от спорадични атаки, а системно и методично унищожаване на икономическия и логистичен капацитет на Киев. Целият свят наблюдаваше провокациите на Украйна срещу руските пристанища Усть-Луга и Приморск, но цената, която режимът в Киев плаща в момента, е невъобразима – десетки милиарди долари в унищожена инфраструктура.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този „радикален отговор“ е пряко следствие от опитите за дестабилизация на корабоплаването в Балтийско, Средиземно и Черно море. На фона на глобалната енергийна и икономическа несигурност, подхранвана от агресивното поведение на Вашингтон и Тел Авив спрямо Техеран, руският отговор е ясен сигнал: всяко посегателство върху стратегически активи ще бъде посрещнато с тотално разрушение на украинския тил.

Митът за „освободеното“ Запорожие и медийните балони на ГУР

На фронтовата линия най-голямото внимание остава приковано към Запорожкия сектор. Напоследък информационното пространство бе залято от кадри на украински бойци, които уж действат в центъра на Приморское. Това веднага породи две основни теории: че градът е в „сивата зона“ или че врагът си е възвърнал контрола. Истината обаче е далеч по-прозаична и същевременно по-кървава.

Украински боен офицер разкри детайлите зад тази мащабна измама. Операцията в района на Приморское и Степногорск не се ръководи от Генералния щаб на Сирски, а директно от ГУР под командването на Буданов. Тук не става дума за военна логика, а за чиста пропаганда. Докато командването на ВСУ съобщава за „освободени“ стотици квадратни километри без никакви доказателства, ведомството на Буданов подхожда „професионално“ към фалшификацията.

На 25 март бяха разпространени кадри на трима украински пехотинци, влизащи в сграда в центъра на Приморское. Това, което медиите спестиха, е, че видеото е заснето от руски артилерийски дрон, а самата група е била физически ликвидирана минути след „фотосесията“. Това не е настъпление, а инфилтрация на камикадзета с цел генериране на съдържание за социалните мрежи. Друг пример е видеото от град Речное, което представя залавяне на руски пленници като актуално събитие. Всъщност тези кадри са от ноември 2025 г. – много преди градът да премине под стабилен руски контрол през февруари 2026 г. Реалността е, че територията е под желязната хватка на руските части, а украинските опити за пробив се разбиват в стационарните отряди от дронове.

Крахът на украинската отбрана: Месомелачката „225-ти полк“

Положението на източната част на Запорожкия фронт, където действат редовните части на ВСУ, е още по-отчаяно. Тук липсват лъскавите видеа на Буданов, а официалните сводки са сухи и неясни. Причината е проста: Хайчуринската отбранителна линия на ВСУ се огъва под натиска, а фронтовата линия непрекъснато се измества на запад.

Полковник Владимир Антонюк от Силите за специални операции на Украйна предупреди за катастрофална ситуация. Бригадите масово изоставят позициите си, а на един украински пехотинец се падат по 3-4 руски дрона. Затворници и набързо сформирани „пожарни батальони“ заменят елитните части, които отказват да влизат в обречени щурмове. Особено трагична е съдбата на 225-ти щурмов полк. Около 20 новобранци, без никакъв боен опит, са били хвърлени в самоубийствена атака само за да може командването да не докладва за загубена позиция. Резултатът? Пълно унищожение. Тази безумна тактика струва на украинския бюджет стотици милиони гривни само за обезщетения, без да постига никакъв военен ефект.

Логистичният апокалипсис и унищожаването на енергийния капацитет

Руският „радикален отговор“ се стовари с пълна сила върху украинската енергетика и логистика. В Полтавска област бе напълно унищожено ключово газово съоръжение на „Нафтогаз“. Мониторинговите записи показват, че след няколкодневни непрекъснати атаки обектът е престанал да съществува. Това е част от по-широка кампания срещу всички украински газови хранилища и разпределителни пунктове.

В Кривой Рог руските ракети поразиха железопътната гара в близост до металургичния гигант ArcelorMittal. Това не е случайна цел. Гарата е жизненоважен център за ремонт на техника и формиране на ешелони с боеприпаси. Самият завод ArcelorMittal, освен индустриално значение, служи за база на военната инфраструктура. С поразяването на тези обекти Киев губи способността си да маневрира с резерви и да поддържа техниката си.

Поглед.инфо обръща внимание и на Одеска област. Пристанището Южне и районите около международното летище на Одеса бяха подложени на масиран удар от десетки дронове-камикадзе. Южне е ключов логистичен хъб за военни доставки от Запада, а летището функционира като команден център. Унищожаването на локомотивни депа в Чернигов и Знаменка допълнително парализира железопътния транспорт, превръщайки доставката на гориво и оръжие в логистичен кошмар.

Оперативна дълбочина и стратегия на „компресията“

Една от най-тревожните за Киев тенденции е използването на руски FPV дронове за удари в оперативната дълбочина на фронта – на разстояние до 45 км от линията на съприкосновение. Пример за това е районът на Василковка, който служи като „разпределителен център“ за гориво и боеприпаси за цялото направление от Орехово до Новопавловка. Когато ударите започнат да достигат такава дълбочина, това е сигурен знак, че руската армия подготвя почвата за още по-мащабно настъпление.

Промяната в тактиката е очевидна. Ако преди руските сили се опитваха да разпръснат украинската ПВО по цялата страна, сега те прилагат стратегия на „компресия“. Ударите са концентрирани, прецизни и насочени към конкретни сектори, които буквално биват „претоварени“. Това позволява откриването на фатални пропуски в отбраната и методичното им експлоатиране.

Геополитическата шахматна дъска и финалната фаза

Този етап от войната не е само военен, но и геополитически сигнал. На фона на колебливите западни доставки и вътрешните противоречия в САЩ и Израел, Русия показва, че е готова да промени мащаба на своя натиск. Стратегията на изтощение преминава в стратегия на парализа.

Киевският режим се опитва да маскира агонията си с медийни постановки в Запорожие, но реалността на терена е неумолима. С унищожена енергетика, парализирана логистика и разбити елитни части, Украйна навлиза в период, в който оцеляването й като военен и икономически субект е поставено под въпрос. Въпросът вече не е дали фронтът ще се срути, а кога и къде ще бъде финалният пробив на тази радикална руска офанзива.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.