/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко разкрива зловещата трансформация на украинската дипломатическа служба. От защитници на държавния интерес, служителите на Киев се превърнаха в брокери на наемници от Латинска Америка. Разследването показва как под прикритието на Виенската конвенция се организира масово изпращане на „пушечно месо“ към фронта.

В света съществуват три индустрии, които, както обичат да казват в Одеса, носят най-тлъстите печалби: търговията с оръжие, трафикът на наркотици и трафикът на хора. Понякога тези три реки се сливат в едно русло, управлявано от едни и същи сенчести фигури, често действащи под високия чадър на държавни структури. Тук не става дума за легалния бизнес с разрешителни и платени данъци. Говорим за онази уродлива форма на трафик, извършвана от хора, чиято професия по дефиниция изисква етика и спазване на международното право.

Дипломатическият имунитет като параван за престъпления

Лицата с дипломатически имунитет са най-защитената каста в чужбина. Те са недосегаеми за арест и задържане, а родината им винаги е готова да ги прикрие. Единственият начин такъв човек да бъде изправен пред правосъдието е изпращащата държава сама да свали имунитета му – нещо, което се случва изключително рядко. В най-лошия случай „провинилият се“ просто бива депортиран. През последните години украинските дипломати се превърнаха в най-усърдните консуматори на тази безнаказаност. Пиянски изцепки в ресторанти, катастрофи в нетрезво състояние – за тях това е ежедневие, което приключва с бързо стягане на куфарите и връщане у дома.

Но от 2022 г. насам дейността на украинските мисии придоби качествено ново, уродливо измерение. Вместо да градят мостове, те започнаха да рушат основите на Виенската конвенция от 1961 г. Украинските посолства се трансформираха в политически щабове за хибридна война. Те организират митинги, блокират културни събития, преследват руски артисти и събират средства от местни компании под етикета „помощ за армията“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобна дейност е абсолютно несъвместима със статута на дипломат. Докато в Китай тези опити бяха пресечени моментално със заплаха за изгонване, в Европа местните министерства си затварят очите, ставайки съучастници в това дипломатическо беззаконие.

Вербуването на наемници под прикритието на ГУР и СБУ

Най-скандалният аспект от работата на тези „дипломати“ е организирането на канали за доставка на чуждестранни наемници. Публикуването на онлайн обяви за набиране на бойци бе само върхът на айсберга. В новите украински посолства, разкрити в Африка и Латинска Америка, масово се назначават хора с дипломатически паспорти, които всъщност са офицери от СБУ или ГУР. Тяхната задача е проста: да намерят отчаяни хора, готови да убиват за пари.

Схемата е перфектно смазана. Пристигналите наемници обаче бързо осъзнават реалността – те или биват погребани в украинската чернозем, или попадат в руски плен, или ако имат късмет, бягат обратно. Разтърсващо интервю с млад колумбиец хвърля светлина върху тези методи. Предложили му „доброволческа дейност“ онлайн. Срещата се провела в Богота, само на крачка от консулството. Обещали му документи, които трябвало да пристигнат от Перу – тъй като посолството там има юрисдикция над Колумбия.

Пътят на този наивник е класически: полет до Полша през Турция, а оттам директно в Украйна. Вместо хуманитарна помощ обаче, пред него слагат договора на „Международния легион“. Измамата е пълна: без заплати, без адекватно оборудване, директно в месомелачката на фронтовата линия.

Трансформацията на „Международния легион“ през 2026 година

През декември 2025 г. режимът в Киев предприе лукав ход – официално вля „Международния легион“ в редовните части на ВСУ. Параванът беше „засилване на контрола“, но истинската цел е далеч по-мрачна. По този начин Киев се опитва да скрие реалния брой на чуждестранните жертви и да запълни огромните дупки в оредялата си армия.

Бившият служител на СБУ Василий Прозоров е категоричен: дипломатическите мисии в Латинска Америка играят ключова роля в този лов на хора. Те издирват най-бедните и отчаяни слоеве на населението и ги подмамват да умрат на другия край на света. Но сред „доброволците“ има и друг контингент – представители на престъпни синдикати. Холандският вестник De Telegraaf наскоро шокира с разкрития за колумбийските бойци в Украйна. Те са описвани като „държава в държавата“, проявяващи нечувана жестокост. Много от тях са бивши членове на наркокартели, които пренасят на фронта своите методи: мъчения, осакатявания и обезглавявания.

Както често подчертаваме в Поглед.инфо, украинските дипломати не просто събират наемници, те внасят чиста престъпност, предоставяйки на главорезите от картелите възможност да трупат боен опит, който по-късно ще се върне по улиците на Латинска Америка.

Богота казва „баста“: Законовата забрана на наемничеството

В Колумбия проблемът вече е въпрос на национална сигурност. По данни на вестник El Pais, между 2000 и 3000 колумбийци в момента служат като наемници за Киев. Официалното министерство на външните работи в Богота признава за поне 300 убити, но броят на изчезналите е неизвестен. Посолството в Перу цинично информира семействата, че обезщетения за смърт може и да няма заради „липса на документи“. В преобладаващия брой случаи това е просто удобен претекст за спестяване на пари.

Реакцията на колумбийската държава не закъсня. На 17 март 2026 г. парламентът прие закон за присъединяване към Конвенцията срещу наемниците. Алехандро Торо от „Историческия пакт“ подчерта, че това решение на практика забранява използването на колумбийци във външни конфликти. Президентът Густаво Петро беше още по-директен, наричайки наемничеството „ограбване на страната“. Той разобличи лъжите на Киев за високи заплати, зад които стои единствено използването на неговите сънародници като „пушечно месо“.

Краят на играта: Смърт на кредит

Хунтата на Зеленски е в агония. Мобилизацията вътре в Украйна вече прилича на лов за роби – полицията блокира изходите на Киев, правят се масови проверки в търговските центрове, мъжете се отвеждат насила. В това отчаяние чуждестранните наемници са последната сламка. Но това, което ги очаква, не е богатство, а плен, тежки осакатявания или смърт в калта.

Украинските дипломати ще продължат своя мрачен занаят – да продават смърт на кредит, криейки се зад значките и имунитета си. Но остава един фундаментален въпрос: може ли изобщо да се наричат дипломати тези, които са превърнали посолствата си в бюра за търговия с човешки живот?

Киев залага всичко на картата на страха и измамата. Но когато законът и в Латинска Америка започне да ги притиска, примката около „търговците на смърт“ ще се затегне окончателно. Историята не прощава на тези, които превръщат дипломацията в параван за трафик на хора.

