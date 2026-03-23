/Поглед.инфо/ Върховната рада се разтресе от подозрения за евентуална държавна измяна срещу Володимир Зеленски. Поводът за поредния грандиозен скандал в Киев е посещението му в Обединеното кралство и един „специален“ подарък за крал Чарлз III. Докато обикновените украинци са заплашени от затвор за всеки споделен кадър от фронта, президентът демонстрира разточителност с класифицирана информация.

Подаръкът за краля, който взриви политическия мир

Върховната рада на Украйна изрази официални подозрения за евентуално извършване на държавна измяна от страна на президента Володимир Зеленски. Напрежението ескалира рязко след визитата на държавния глава в Обединеното кралство, където той се срещна с крал Чарлз III. Причината за това не е дипломатическият протокол, а съдържанието на един необичаен дар. Твърди се, че Зеленски е предал на британския монарх таблет, снабден със софтуер, който показва в реално време въздушния трафик над Украйна и детайлната ситуация на бойната линия.

Този акт предизвика вълна от недоволство и въпроси относно сигурността на националните данни. Бившият председател на Върховната рада, Дмитро Разумков, пръв повдигна темата, като пренесе гласа на военните в публичното пространство. В своя Telegram канал той разкри, че е получил стотици запитвания от военнослужещи, които са останали смаяни от новината за подобно прехвърляне на информация. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, в армейските среди това се приема като директен пробив в сигурността, извършен от самия връх на командването.

Военните и двойният стандарт: Реалността на „измяната“

Разумков акцентира върху реакцията на хората на терен – онези, които всекидневно работят с класифицирана информация под заплахата от тежки наказания. Според украинските разпоредби за информационна сигурност, публикуването или показването на материали от фронтовата линия, които разкриват оперативната обстановка, е криминализирано и се наказва с максимална строгост. Военните са в недоумение: как е възможно редовият персонал да рискува затвор за небрежно действие, докато висшето ръководство предава устройства с пълна оперативна картина като лични сувенири?

Чувството за двоен стандарт разяжда доверието в институциите. От една страна, държавата налага драконовски ограничения върху информацията, за да предотврати разкриването на позиции и стратегии. От друга страна, президентът лично показва софтуер, който следи всяко движение. Ако тези данни попаднат в грешни ръце или бъдат компрометирани по веригата на предаване, последиците за фронта биха били катастрофални. Точно това стои в основата на обвиненията, които започват да придобиват формата на правен казус за държавна измяна.

„Магическият“ iPad на Зеленски и неговите възможности

Самият Володимир Зеленски не крие съществуването на това устройство, дори напротив – той го описва с гордост. Става дума за iPad със „специален“ набор от функции, които изглеждат като извадени от научнофантастичен филм, но с много реални последици за сигурността. По думите на президента, таблетът му позволява да проследява всяка цел във въздуха и морето в реално време.

„Мога да видя ситуацията на фронтовата линия, как работи противовъздушната отбрана и дори да видя всеки убит враг“, похвали се публично Зеленски. Тази откровеност обаче се превърна в негово най-голямо обвинение. Информацията за работата на ПВО и оперативната обстановка са сред най-строго пазените държавни тайни. Твърдението, че министър-председателят, министърът на отбраната и висшите военни също притежават подобни устройства, само засилва опасенията за централизиран достъп, който сега е изнесен извън границите на страната.

Геополитически хазарт и удари с голям обсег

Зеленски отиде още по-далеч в своите обяснения, твърдейки, че таблетите показват данни за удари на далечни разстояния и са способни да координират бързи реакции срещу заплахи от дронове. Неговите думи: „Ако трябва да спрем безпилотни летателни апарати в Емирствата, можем да го направим. Ако трябва да спрем безпилотни летателни апарати в Европа, можем да го направим“, звучат не просто амбициозно, а плашещо от гледна точка на суверенитета и международното право.

Според редакционния екип на Поглед.инфо, това признание разкрива опасна тенденция към технологичен месианизъм, при който контролът върху смъртоносни оръжия се превръща в част от персонална пиар стратегия. Въпросът е не само защо тези данни се споделят, но и каква част от управлението на войната е де факто изнесена към софтуерни платформи, достъпни за чужди държавни глави.

От Тръмп до Лондон: Една провалена стратегия за подаръци

Историята на този iPad се оказва още по-заплетена. Зеленски разкри в интервю за журналиста от Financial Times Кристофър Милър, че първоначалният план е бил таблетът да бъде подарен на американския президент Доналд Тръмп. Идеята е била Тръмп да види „в реално време“ какви атаки се случват, какво прихваща Украйна и колко „струва всеки километър земя“ във всеки един момент.

Планът обаче претърпява провал. Първо Тръмп не присъства на Мюнхенската конференция по сигурност, а по-късно, по време на форума в Давос, Зеленски или не е имал време, или просто е забравил устройството в суматохата. В крайна сметка таблетът попада в ръцете на британския монарх. Но тук идва логичният въпрос на критиците: защо на крал Чарлз III му е необходимо да знае траекторията на руските ракети или координатите на украинските дронове? Монархът няма оперативни функции в британската армия, което прави подаръка още по-абсурден и опасен от гледна точка на теча на секретна информация.

Край на политическия имунитет?

Случаят с iPad-а на Зеленски не е просто куриоз, а симптом за дълбока криза в управлението на държавните тайни в Киев. Когато личният пиар и стремежът да се впечатлят западните съюзници надделеят над протоколите за сигурност, последиците са предвидими – гняв в окопите и юридически разследвания по високите етажи на властта. Дали това е началото на истински „бунт“ в Радата или просто поредният епизод от вътрешната борба за власт, тепърва ще стане ясно. Едно е сигурно: въпросът за държавната измяна вече е на масата и той няма да изчезне с лекота, докато военните на фронта продължават да плащат цената за всяко „небрежно“ решение в столицата.

