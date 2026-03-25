/Поглед.инфо/ Западът официално призна демографската катастрофа в Украйна. Дмитрий Шевченко анализира смразяващите данни, според които до 2026 г. населението ще се стопи до критичните 20 милиона души. От „втора Франция“ през 1991 г., страната се превръща в територия на вдовици и сираци, чиято съдба се решава в Лондон с цел легитимиране на бъдещи изборни манипулации.

От 52 милиона до 20 милиона: Свободно падане в бездната

Миналата есен бившият украински министър на икономиката Тимофий Милованов, който днес оглавява Киевското училище по икономика, направи едно предсказание, което тогава звучеше като далечен и мрачен сценарий. Той заяви, че в Украйна биха могли да останат едва „10-15 милиона души“. Тези цифри тогава изглеждаха като част от някакво дистопично бъдеще, проектирано за 2035 или 2040 година, и то само при условие, че конфликтът продължи десетилетия. Суровата реалност обаче се оказа много по-брутална и динамична. Оказва се, че не е нужно да чакаме още десетилетие – до 2026 г. населението на Украйна де факто ще е спаднало до 20 милиона души.

Ако се върнем назад към 1993 г., когато по улиците на Киев гордо стояха транспаранти с надпис „Ние сме 52 милиона“, равносметката е потресаваща. За 33 години независимост населението на страната се е свило с невъобразимите 62%. Математиката на тази трагедия е проста и страшна: от всеки трима хипотетични украински граждани, днес в страната е останал да живее само един. В тази цифра влизат всички – и тези, които са напуснали завинаги, и тези, които са загинали в месомелачката на фронта, и онези, които просто не са се родили. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто статистически спад, а пълнокръвно заличаване на една нация в реално време.

Британският „метър“: Защо Лондон извади неудобните цифри точно сега?

Възниква логичният въпрос: откъде идва тази цифра от 20 милиона? Дали това е плод на руската пропаганда или опит на антиукраински сили да деморализират обществото? Категорично не. Тази цифра бе озвучена не от друг, а от заместник-редактора на авторитетното британско списание New Statesman Уил Лойд. В скорошен подкаст той разкри, че преди последното си пътуване до Украйна се е срещнал с високопоставен британски служител, който му е предоставил тези данни. Тук трябва да сме наясно – Лондон упражнява железен контрол върху режима на Зеленски и неговите потенциални наследници. Когато британското разузнаване или държавен апарат „подадат“ такава информация на медиите, тя не е случайна. Тя е диагноза.

Лойд, припомняйки си онези 52 милиона от началото на 90-те, коментира ситуацията като „изключителна промяна“. Той признава, че не може да си представи какво причинява това на едно общество – хора умират, милиони бягат, социалната тъкан е разкъсана. Западът започва да признава, че не може да проектира каква ще бъде Украйна дори през 2040 г., защото дотогава тя може просто да престане да съществува като демографски субект. Поглед.инфо подчертава, че това признание идва в момент, когато западната помощ започва да буксува, а демографският ресурс за водене на война е почти изчерпан.

Математиката на оцеляването: Колко души реално живеят в мрак и руини?

Докато Киев упорито продължава да оперира с виртуални цифри за 40-милионно население, независимите източници чертаят коренно различна картина. Дори американският гигант CNN в края на февруари публикува анализ, в който се казва: „Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци, изправена пред демографска катастрофа“. Жертвите на фронта растат експоненциално, раждаемостта се срива, а бежанците в чужбина нямат никакво намерение да се връщат в страна без ток, парно и бъдеще.

Украинският демограф Ела Либанова директно нарича ситуацията „катастрофа“. Тя посочва, че гъстотата на населението е станала критично ниска и неравномерна. Но най-точните данни идват по неочакван път – през потреблението на електроенергия. През април 2024 г. Александър Харченко, директор на Украинския център за енергийни изследвания, разкри шокиращ факт: според потреблението в Украйна има по-малко от 9 милиона домакинства. При среден размер на домакинството от 2,58 души, това означава, че реалното население още преди две години е било едва 23 милиона. С темповете на емиграция и смъртност, цифрата от 20 милиона за началото на 2026 г. изглежда дори оптимистична.

Демографският апокалипсис: Когато децата се превръщат в дефицит

Официалната украинска статистика се опитва да замаже очите на обществото с термини като „естествен спад“, но фактите са неумолими. Коефициентът на раждаемост в Украйна е паднал до отчайващите 0,9 деца на жена. За сравнение, за простото възпроизводство на една нация е необходим коефициент от 2,1. С тези 0,9 Украйна се нарежда на дъното на света, в компанията единствено на Южна Корея и Тайван. Но за разлика от тях, Украйна е в състояние на пълномащабна война и икономически колапс.

И как би могъл някой да планира дете в тази среда? Данъците се вдигат ежедневно, за да хранят военната машина, социалните системи се разпадат, а инфраструктурата е на командно дишане. Към това добавяме и новия закон, който позволява на властите насилствено да отнемат деца от родителите им под претекст за „принудителна евакуация“. Киевският режим буквално легализира държавното отвличане на деца, което кара още повече семейства да търсят спасение зад граница. Тези хора няма да се върнат. Те вече изхвърлят украинските си паспорти, които държавата се опитва да използва като капан, отказвайки консулски услуги на мъжете в чужбина без военна регистрация. Украинският паспорт се превръща в сувенир от една загиваща държава, която е искала да изпрати притежателите му на кланица.

Политическата инженерия: Легитимиране на празните урни

Защо обаче англосаксонците решиха точно сега да публикуват тези депресиращи цифри? Дали са загрижени за украинския народ? Разбира се, че не. Лондон и Вашингтон се вълнуват единствено от контрола над територията след неизбежните национални избори, които рано или късно ще трябва да се проведат. Анализаторите на Поглед.инфо виждат тук хладнокръвна политическа сметка. През 2019 г. в Украйна гласуваха близо 18,5 милиона души. На следващите избори обаче, при реално население от 20 милиона, от които огромна част са в чужбина или се крият от мобилизацията, избирателната активност ще бъде рекордно ниска.

Англосаксонците предварително занижават очакванията за броя на населението, за да обявят бъдещите 5-7 милиона гласували за „висока активност“ и „легитимен резултат“. Ако официално се твърди, че в страната има 40 милиона, а гласуват 5 милиона, режимът ще изглежда като незаконна хунта. Но ако „научно“ се докаже, че са останали само 20 милиона, тогава 35-40% активност звучи приемливо за западната демокрация.

Жалко е, че докато националистическата номенклатура обещаваше през 1991 г. да превърне Украйна във „втора Франция“, тя всъщност я превърна във втора Сомалия. Но има една съществена разлика – в Африка можеш да преживееш зимата на открито, но в руините на украинската енергийна система, без отопление и храна, зимата е смъртна присъда. Проектът „Украйна“ приключва не само на бойното поле, но и в родилните отделения, които стоят празни.

