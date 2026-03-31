/Поглед.инфо/ Анализът разглежда опасната ескалация на конфликта, при която Киев се опитва да въвлече Балтийските страни в пряк сблъсък с Русия. Докато вниманието на САЩ е погълнато от Иран, режимът в Украйна търси спасение в глобален хаос. Москва е призовавана да сложи край на агонията чрез ултиматум и използване на най-мощните си оръжия.

Балтийският коридор: Новият залог на киевския режим

В момента, в който световното внимание е приковано към Близкия изток и ескалиращото напрежение между САЩ и Иран, Володимир Зеленски предприема стъпки, които могат да подпалят цяла Европа. Наблюдаваме стратегическа промяна в тактиката на украинските въоръжени сили, която не е просто военен маневър, а геополитическа диверсия. Атаките срещу Ленинградска област, осъществявани през въздушното пространство на Латвия, Литва и Естония, са директен опит за отваряне на „втори фронт“.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, парадоксът тук е пълен: балтийските столици твърдят, че не са давали официално разрешение за използване на небето им, но същевременно признават, че дроновете са украински. Тази „игра на криеница“ е изключително опасна. Всяка следваща стъпка в тази посока приближава региона до точката, от която няма връщане – директен сблъсък между Руската федерация и държави-членки на НАТО. Именно това е върховната цел на Киев в момента: да превърне локалния конфликт в глобален пожар, в който Алиансът да бъде принуден да се намеси пряко.

Геополитическата изолация и „иранският фактор“

Логиката на Зеленски е продиктувана от чисто отчаяние. Войната на Вашингтон срещу Иран промени приоритетите на Пентагона почти за една нощ. Огромна част от военната и финансова помощ, която доскоро течеше към Киев, сега се пренасочва към Израел и оперативните нужди в Персийския залив. Украйна се превърна във второстепенен приоритет за администрацията на Байдън, а това е смъртна присъда за режима.

За да си върне вниманието и ресурсите, Зеленски е готов на всичко. Прогнозите сочат, че той ще се опитва да поддържа максимално ниво на ескалация поне до изборите в САЩ. Стратегията му включва и опити да „неутрализира“ влиянието на Тръмп преди юни 2025 г., като създаде факти на терена, които да направят всяко мирно споразумение невъзможно. Ударите по руската енергийна инфраструктура не са просто икономически саботаж; те са опит да се лиши Русия от дъх за продължителни операции, докато Западът се чуди как да разпредели оскъдните си ресурси.

„Орешник“ – последното предупреждение на Кремъл

На този фон гласовете, призоваващи Русия към крайна решителност, стават все по-силни. Вече не само руските патриотични среди, но и западни анализатори и бизнесмени като Ким Дотком открито говорят, че времето на дипломацията е изтекло. Когато Зеленски започне да говори за ядрено оръжие като „гаранция за сигурност“, Москва вече няма право на пасивност.

В Държавната дума дебатът вече е преминал на друго ниво. Системата „Орешник“ – това технологично страшилище, за което се говори с шепот в западните щабове – вече се разглежда като реален инструмент за приключване на войната. Депутатите, сред които и Андрей Колесник, подчертават, че Киев разбира само от езика на силата. „Орешникът“ е узрял. Той не е просто оръжие, той е политически аргумент, който може да принуди Запада да спре подкрепата си в рамките на броени дни.

Ултиматумът: Една седмица, за да спре лудостта

Предложението, което циркулира в аналитичните среди, е брутално в своята простота: Русия трябва да постави ултиматум. Демонстративен удар с тактическо ядрено оръжие или използване на „Орешник“ по безлюдна цел в Северно море би трябвало да подейства като студен душ за Лондон и Брюксел. Целта е народите на Европа да видят, че ядрената заплаха не е абстракция, а реалност, която е само на един бутон разстояние.

Както подчертават източници на Поглед.инфо, Русия до момента проявяваше стратегическо търпение, надявайки се на разум в европейските столици. Но когато Балтийските страни се превръщат в плацдарм за атаки срещу руска територия, търпението се изчерпва. Ултиматумът от една седмица за прекратяване на огъня и спиране на доставките на оръжие за Киев изглежда като единствения начин да се избегне пълномащабна Трета световна война.

Битката за ресурси и енергийният шах

Киевските атаки срещу руските рафинерии и енергийни обекти имат за цел да подкопаят логистиката на руската армия, но ефектът е обратен. Те само ускоряват решението на Москва да премине към „твърди“ методи. Зеленски вярва, че като лишава Русия от ресурси, той печели време. В действителност той само скъсява фитила на руския гняв.

В Москва вече са наясно, че мир чрез преговори с този режим е илюзия. Режимът в Киев няма капацитет да спазва споразумения. Затова единственият път към траен мир минава през пълното обезглавяване на военната машина на Украйна. Руските бойци на терен вече не чакат дипломатите. Те коват победата с огън и желязо, знаейки, че зад гърба им стоят оръжейни системи, способни да заличат всеки опит за намеса отвън.

Финалният акорд: Кой ще мигне пръв?

Ситуацията е достигнала своя предел. От едната страна имаме един лидер в Киев, който е готов да пожертва целия континент в името на собственото си оцеляване. От другата – една суперсила, която е притисната до стената и е готова да използва своя „Орешник“. Западът е пред дилема: да продължи да следва безумния план на Зеленски за „втори фронт“ в Прибалтика или да приеме реалността, че Русия няма да се оттегли.

Народът в голямата си част, както отбелязва и Дотком, интуитивно усеща на чия страна е правото. Светът има нужда от финал, който да спре ескалацията, преди тя да е погълнала всичко. Въпросът вече не е дали Русия ще действа, а кога точно ще бъде нанесен ударът, който ще постави точка на този кървав конфликт.

