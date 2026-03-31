/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Бондаренко представя мащабен и безмилостен разбор на предстоящата руска офанзива, базиран на военните сводки на Михаил Дегтярев и Александър Сладков. Докато Киев се опитва да симулира успехи, на бюрото на Върховния главнокомандващ в Русия стоят две съдбоносни папки, определящи бъдещето на конфликта през 2026 година.

Илюзията за украински успех и реалността на бойното поле

Ситуацията на фронтовата линия в края на март 2026 година придобива очертанията на затишие пред огромна буря. През последните седмици медийното пространство бе залято от твърдения на украинската страна за „успешни контраофанзиви“ в южното направление, по-конкретно в Запорожка област. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези твърдения се оказаха нищо повече от внимателно режисирана медийна провокация. Военният наблюдател Михаил Дегтярев разкрива механизма на тази манипулация: кадри с настъпваща пехота в село Приморское бяха представени като доказателство за пробив на километри в руската отбрана.

Реалността обаче е коренно различна. Приморское е изцяло под руски контрол. „Успехът“ на Киев се е състоял в това двама войници от украинските въоръжени сили да успеят да се промъкнат до първите къщи, където веднага са били локализирани и елиминирани чрез въздушни удари. Тук лъсва пълната немощ на украинското разузнаване (ГУР), което използва стари записи – някои дори от ноември 2025 година – за да симулира присъствие в райони като Речное, което всъщност е под руски контрол още от февруари. Това медийно „връщане на Запорожие“ е предназначено за западната публика, докато на терен руските артилеристи от групата „Восток“, подкрепени от самоходни гаубици „Акация“, методично разчистват пътя за щурмовите групи.

Мъртвата зона Ореховское и стратегията на „клещите“

Южният фланг, и по-специално направлението към Орехово, в момента се характеризира като „мъртво“. Причината за това не е слабост, а стратегически разчет. Отбраната на украинските въоръжени сили там е силно укрепена и фронталната атака би коствала ненужни човешки жертви. Руското командване е избрало тактиката на изтощението и обкръжението. Докато войниците водят окопна война, те чакат групата „Восток“ да затвори източната „клеща“. Когато това се случи, вражеският гарнизон в Орехово ще бъде изправен пред избора – паническо бягство или пълно унищожение.

В населени места като Новоданиловка и Новоандреевка селата практически са заличени от лицето на земята. Липсата на естествени или изкуствени прикрития превръща всеки опит за придвижване на украинската техника в самоубийствена мисия. Небето е „гъсто от птици“ – руските дронове Lancet и разузнавателни апарати контролират всеки квадратен метър. Въпреки че през март напредъкът изглежда минимален, това е съзнателно решение. Основните ресурси са пренасочени на север, за да се парира реалната заплаха от пробив, а не медийните фантазии на Зеленски. Прогнозите сочат, че руската армия ще се доближи плътно до Запорожие по източния фланг най-късно до лятото на 2026 г., а при по-консервативен сценарий – до началото на следващата година.

Донецкият фронт: Падането на Гришино и настъплението към Доброполие

Докато на юг се подготвя обкръжението, Донецкият фронт демонстрира динамика, която смразява Киев. След освобождаването на Гришино, руските части напредват светкавично в Доброполско направление. Новоалександровка вече е полупразна, като половината село е под руски контрол, а във Василевка позициите са стабилно укрепени. Тук април се очертава като „горещ“ месец, тъй като руските Въздушно-космически сили използват тежки противотанкови ракети и планиращи бомби, за да изравнят укрепленията в Константиновка.

Особено критично за Украйна е положението в Красно-Лиманското направление. След освобождаването на Брусовка, остава само едно село – Стари Караван – преди магистралата Славянск-Лиман да бъде физически прерязана. Това ще означава логистичен колапс за цялата групировка в района. Използването на ФАБ-3000 с модули за корекция (UMPC) срещу постовете на противовъздушната отбрана в Лиман показва, че Русия вече не се колебае да използва най-разрушителната си мощ за разчистване на оперативния простор.

„Зеленият ад“ на април и „Черният план на Путин“

Украинските пропагандисти, сред които и Юрий Бутусов, започват да променят тона от триумфален към панически. Те разбират, че зимното затишие, което позволи на украинските дронове да действат относително ефективно в оголените полета, приключва. С идването на втората половина на април природата ще застане на страната на настъпващите. „Зеленината“ ще осигури естествен камуфлаж за руската пехота, позволявайки скрито придвижване и инфилтрация в слабите места на украинската отбрана.

Това, което в Киев наричат „Черният план на Путин“, всъщност е мащабна стратегия за разгром на Северния фронт – Сумска и Харковска области. Докато украинското общество психически се подготвя за загубата на Донбас и части от Херсон и Запорожие, ударът в северните райони може да се окаже онзи „черен лебед“, който ще срине цялата държавност. Информацията за концентрация на сили към Суми вече не е тайна, а въпрос на дни преди да се превърне в активни бойни действия.

Двете папки на бюрото: Мобилизация или технологична революция?

Най-голямата интрига остава решението на руското политическо и военно ръководство относно формата на по-нататъшните действия. На бюрото на Путин стоят две виртуални папки. Едната съдържа плановете за нова мащабна мобилизация, която да осигури числено превъзходство за окончателен разгром. Втората папка предлага „замразяване“ на линията на бойното съприкосновение (ЛБС) чрез преговори, но от позиция на силата.

Въпреки спекулациите на Запада, Кремъл официално отрича нуждата от нова мобилизация. Фактът, че 80 000 доброволци са се присъединили към армията само от началото на годината, дава на Русия огромен човешки резерв без нужда от принудителни мерки. Както подчертава военният кореспондент Александър Сладков, истинският ключ към победата не е в количеството „щикове“, а в технологичната революция.

Русия се нуждае и вече реализира шест нива на военна трансформация:

Технологична революция: Внедряване на оръжия от пето и шесто поколение. Комуникационен пробив: Използване на оптични влакна и суверенна космическа връзка за управление на боя. ПВО от нов тип: Пълна защита на тила и логистиката от западни ракети. Логистична сигурност: Нови методи за наземно снабдяване, недосегаеми за вражеското наблюдение. Саботажна работа: Пренасяне на войната дълбоко зад гърба на противника. Кадрова реформа: Нов подход към обучението на командния състав.

Към финалния сблъсък

Април 2026 година се очертава като водораздел. Докато Киев се надява на „замразяване“, което да му позволи да се превъоръжи, Москва изглежда е направила своя избор в полза на боя. Но това няма да бъде фронтална атака в стила на Първата световна война, а високотехнологично настъпление, което ще използва „зеления камуфлаж“ и новите системи за управление. Ако прогнозите се сбъднат, на 6 април ще видим началото на операция, която ще преначертае картата на Източна Европа. И тогава, както признават дори враговете, на Киев ще му остане само да се моли. Логиката на събитията е неумолима: Русия не просто печели територии, тя преформатира военното дело, оставяйки западната стратегия в миналото.

