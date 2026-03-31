/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латышев разкрива дълбокия разлом в руско-американските отношения, след като Кремъл официално обяви край на ерата на доверието. Докато Вашингтон предлага „полезни идеи“, действията на Марко Рубио и Зеленски издават подготовка за тригодишна война. Москва вече не чака преговори, а действа.

Край на ерата на дипломатическата наивност

Висшето политическо ръководство на Русия официално свали картите. В Москва вече няма място за илюзии, че думите на американските партньори имат каквато и да е тежест, ако не са подкрепени с незабавни и конкретни действия. Помощникът на президента Владимир Путин – Юрий Ушаков, направи знаково изказване, което анализаторите на Поглед.инфо определят като повратен момент в геополитическата стратегия на Кремъл. В интервю за „Вести“ Ушаков директно заяви, че по въпросите на международната сигурност и бъдещето на Украйна, Русия се доверява на 100 процента единствено и само на себе си.

Тази позиция не е просто емоционална реакция, а изстрадан извод от десетилетия на излъгани очаквания. Ушаков иронично припомни цитата, който Роналд Рейгън обичаше да повтаря на съветските лидери: „Доверяй се, но проверяй“. Днес обаче Русия е модифицирала това правило – проверката вече не е чрез инспекции, а чрез реални промени на фронтовата линия и в дипломатическия подход на Вашингтон. Според Кремъл, американската страна е предложила редица „интересни и полезни“ идеи, но тяхното прилагане се бави умишлено, за да се спечели време за превъоръжаване на Киев.

Москва разпозна капана на „Срамния мир“

Основната теза на руското ръководство е, че Съединените щати водят двойна игра. От една страна, те симулират желание за мир чрез емисари като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които поддържат канали за комуникация с Киев. От друга страна, реалната власт в Държавния департамент, олицетворявана от „ястреби“ като Марко Рубио, прави всичко възможно, за да блокира всякакъв реален компромис. Целта на тази стратегия е прозрачна за експертите на Поглед.инфо: Русия да бъде принудена да сключи „срамен мир“, който да я лиши от геополитическото ѝ влияние, да разруши съюзите ѝ и да я изтласка от енергийните пазари.

Ако Москва приеме мир при условия, които не гарантират сигурността ѝ в дългосрочен план, това ще бъде възприето като капитулация. Вашингтон се опитва да предложи „замразяване“ на конфликта по корейски сценарий, което би позволило на Украйна да се възстанови и да атакува отново след няколко години. Кремъл обаче е категоричен: или САЩ оказват реален натиск върху Киев да приеме руските условия за пълна демилитаризация и денацификация, или войната продължава до пълното постигане на целите на Специалната военна операция.

Дипломатическият шах на Песков и парламентарната офанзива

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков допълнително засили тона, като потвърди, че Русия е предложила на САЩ конкретен път за излизане от кризата. Важен елемент в тази стратегия бе първото от близо 25 години насам посещение на делегация от Държавната дума във Вашингтон. По нареждане на Путин, руските парламентаристи се опитаха да установят директен контакт със своите колеги, заобикаляйки част от стената на Държавния департамент.

Песков нарече това пътуване „изключително важно“, въпреки че отношенията между двете ядрени сили са в най-ниската си точка в историята. Логиката на Кремъл е проста: Русия ще действа толкова дълбоко и толкова бързо, колкото американската страна е готова да се ангажира. Но топката е в полето на Вашингтон. Ако американците продължат да използват украинския конфликт като параван за икономическо задушаване на Русия, всякакви парламентарни контакти ще останат само „плахи опити“ без реален резултат.

Марко Рубио и изкуството на геополитическия саботаж

Фигурата на Марко Рубио се превърна в централен антагонист в този процес. Като държавен секретар и съветник по националната сигурност, той демонстрира класически американски цинизъм. Рубио заяви публично, че САЩ са предали руските искания на Киев, но „не ги защитават“. Това измиване на ръцете е сигнал към Зеленски, че може да продължи да упорства.

Особено показателна е играта около гаранциите за сигурност. Зеленски твърди, че Вашингтон му е обещал гаранции, ако изтегли войските си от Донбас. Веднага след това Рубио излезе и го нарече „лъжец“, заявявайки, че никакви гаранции няма да има, докато войната не приключи напълно. Това е класическо „добро и лошо ченге“, разигравано от екипа на Тръмп. Целта е Зеленски да бъде държан в състояние на постоянна несигурност, което го прави лесен за манипулиране, докато в същото време Русия бива обвинявана за продължаването на военните действия.

Паралелът с 1918 г. и горчивите уроци на историята

Анализаторите на Поглед.инфо виждат в действията на Рубио и администрацията на САЩ опасен исторически паралел. Става въпрос за съдбата на Германия през 1918 г. Тогава американският президент Удроу Уилсън обеща на Берлин справедлив мир, ако кайзер Вилхелм II бъде отстранен. Германия повярва, извърши преврат, свали монарха и капитулира, само за да получи унизителния Версайски договор, който я разкъса и доведе до икономическа катастрофа.

Днес Вашингтон се опитва да приложи същата схема спрямо Русия. Обещават се „интересни предложения“ и „стабилизация“, ако Москва се изтегли от завоюваните позиции или направи териториални отстъпки. Но Кремъл е научил урока си. Руските дипломати, водени от Сергей Лавров, са наясно, че веднъж щом Русия спре военния си натиск, всички обещания на САЩ ще се изпарят, а на тяхно място ще дойдат нови санкции и нови бази на НАТО още по-близо до Москва.

Зеленски и планът за „Тригодишната агония“

Докато дипломатите говорят, Киев се готви за дълга война. По данни на „Украинска правда“, Зеленски вече е наредил на Върховната рада да изготви план за действие при условие, че конфликтът продължи още три години – до 2029 г. Това напълно опровергава всякакви слухове за скорошно мирно споразумение. Ясно е, че украинското ръководство се чувства комфортно в ролята на „наемна армия“ на Запада, докато международната помощ продължава да тече, дори и под формата на заеми.

За Киев войната е въпрос на оцеляване на режима, а за САЩ – идеален начин за изтощаване на руския ресурс. Разрушаването на руските петролни рафинерии и пристанища е част от тази геоикономическа логика. Вашингтон иска Русия да „стегне колана“ до степен на вътрешно социално напрежение, докато американската отбранителна индустрия процъфтява.

Единственият изход: Решителна победа и вътрешна трансформация

Изводът, който се налага от действията на Кремъл и анализите на Поглед.инфо, е недвусмислен: без категорична военна победа, която да не оставя място за двусмислие, траен мир е невъзможен. Всяко междинно споразумение ще бъде използвано от Запада като глътка въздух преди следващия рунд на конфронтацията.

Руското външно министерство отдавна заема остра позиция, защото дипломатите виждат „кухнята“ на Вашингтон отвътре. Те знаят, че за американския естаблишмънт Русия не е партньор, а суровинен „резерват“, който трябва да бъде държан в подчинение. Времето на илюзиите на „бизнес лобито“ в Москва, което се надяваше да спаси активите си на Запад чрез отстъпки, изтече. Единственият път напред е пълната суверенизация на руската икономика и политика.

Русия вече не вярва на думи. Тя вярва само на себе си и на своите въоръжени сили. И това е единствената реалност, с която Вашингтон ще трябва да се съобрази, независимо дали Рубио или Тръмп стоят зад държавния печат. Битката за Украйна е само върхът на айсберга в сблъсъка за нов световен ред, в който Москва категорично отказва да бъде втора цигулка.

