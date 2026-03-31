/Поглед.инфо/ Професор Валентин Катасонов разкрива в своя нов анализ как темата за репарациите, дълго замитана под килима, се завръща като геополитическо цунами. От полските претенции към Германия и Русия до историческото признание на ООН за престъпленията на колониализма, светът предявява сметката на бившите империи за вековния грабеж и робство.

Сметката е представена: Западът пред фалит заради историческото възмездие

В края на миналия век темата за репарациите в международната политика изглеждаше като затворена страница, прашна архива от епохата на големите световни пожари. Репарациите – тези преки плащания от една държава към друга като компенсация за военни щети – постепенно заглъхнаха. След Втората световна война Германия и нейните съюзници изплащаха огромни суми на страните победителки, включително на Съветския съюз, но с течение на десетилетията тези потоци пресъхнаха. Експертите отбелязват, че макар и значителни, тези плащания никога не покриха реалния мащаб на разрушенията. Днес обаче, в условията на глобална нестабилност, духът на репарациите отново е пуснат от бутилката и заплашва да срути и без това разклатената финансова архитектура на Запада.

Полският танц между Берлин и Москва

Варшава се превърна в основен двигател на репарационната риторика в Европа. В края на 2022 г. полското Министерство на външните работи предприе безпрецедентен ход, искайки съдействие от Съвета на Европа за събиране на военни репарации от Германия в размер на колосалните 1,3 трилиона евро. Този ход създаде сериозно напрежение в Европейския съюз точно в момент, когато Брюксел се опитваше да консолидира блока в хибридната война срещу Русия. Анализаторите на Поглед.инфо забелязаха интересна метаморфоза: след идването на власт на Доналд Туск и срещата му с германския канцлер Фридрих Мерц, тонът към Берлин временно омекна. Туск обяви, че Полша няма да притиска Германия точно сега, но това е само тактическо отстъпление.

Фокусът на полската администрация се измести рязко на Изток. Премиерът Туск многократно заяви, че Полша ще търси обезщетения от Русия за т.нар. „съветско господство“, чието начало поляците цинично поставят в момента, в който Червената армия освобождава страната им от нацисткия ботуш. В момента тече „инвентаризация“ на тези въображаеми щети, а сумата се очаква да бъде обявена скоро. В същото време полският президент Карол Навроцки продължава да напомня на Германия, че дългът не е забравен. Тази двойна игра на Варшава цели да легитимира финансовите претенции като инструмент за политически натиск и пренаписване на историята.

Украинската авантюра и кражбата на руски активи

След началото на руската специална военна операция, терминът „репарации“ придоби ново, криминално измерение в устата на западните политици. Киев и неговите покровители в Брюксел и Вашингтон започнаха да градят схеми за конфискация на замразените руски валутни резерви, възлизащи на над 200 милиарда евро в ЕС. Тъй като европейското право не позволява директна кражба, политическият елит измисли концепцията за „репарации в аванс“. Идеята е проста и незаконна: Русия се обявява за виновна без съд, а нейните пари се източват под предлог за възстановяване на Украйна. Тази геоикономическа логика разрушава доверието в международната финансова система, превръщайки я в инструмент за пиратство под маската на хуманизма.

Иранският ултиматум: Условието за мир е кеш

Темата за репарациите придоби кървава актуалност в Близкия изток след американо-израелската агресия срещу Иран в началото на 2026 г. Вашингтон, затънал в поредния конфликт, който не може да спечели, отчаяно търси изход чрез преговори. Техеран обаче постави железни условия. Президентът Масуд Пезешкиан беше категоричен: мир няма да има без признаване на правата на Иран, предоставяне на международни гаранции и – най-важното – пълно обезщетение за всички нанесени щети. Иранското външно министерство повтори това искане за „101-ви път“, подчертавайки, че агресорът трябва да плати за всяко разрушено съоръжение и всеки загубен живот. Това е нов момент в съвременната история – страна от „Глобалния юг“ да постави САЩ в позицията на длъжник, който трябва да се откупи.

Колониалното минало: Сметката на Британската империя

Но истинският трус идва от бившите колонии. Великобритания, върху чиято империя някога слънцето никога не залязваше, днес е изправена пред искания, които могат да заличат икономиката ѝ. Общността на нациите (Commonwealth), състояща се от 56 държави, вече не е кротък клуб за чай. Кандидатите за генерален секретар от Гана, Гамбия и Лесото излязоха с единни платформи за колониални репарации. Университетът на Западните Индии изчисли, че Лондон дължи 24 трилиона долара само за участието си в търговията с роби. За сравнение, целият БВП на Обединеното кралство е под 4 трилиона долара. Искането е за сума, шест пъти по-голяма от всичко, което страната произвежда за година.

Риши Сунак и неговият наследник Киър Стармър се опитват да игнорират тези гласове, отказвайки дори извинение. Но както отбелязва съдията от Международния съд П. Дж. Патерсън, Лондон вече не може да си запушва ушите. Времето на безнаказания грабеж на природни ресурси и робски труд изтича, а юридическият натиск се засилва с всеки изминал ден.

ООН и „най-голямото престъпление срещу човечеството“

На 25 март 2026 г. в залите на ООН се случи исторически пролом. С огромно мнозинство беше приета резолюция, която официално нарече трансатлантическата търговия с роби „най-отвратителното престъпление срещу човечеството“. Документът признава, че между 12 и 15 милиона африканци са били превърнати в стока, като цифрите вероятно са силно занижени. Резолюцията, внесена от Гана, призовава за официални извинения и създаване на специален фонд за репарации.

Генералният секретар Антониу Гутериш подкрепи документа, описвайки робството като акт, ударил в самата същност на човешкото съществуване. Поглед.инфо обръща внимание на гласуването: 123 държави „за“, сред които Русия и по-голямата част от страните от Британската общност. Това е ясен знак за формирането на нов световен фронт срещу западния неоколониализъм.

Коалицията на отричащите: САЩ, Израел и Аржентина

Против резолюцията гласуваха само три държави: САЩ, Аржентина и Израел. Позицията на Вашингтон е върхът на цинизма. Американският представител Дан Негреа заяви, че САЩ не признават право на обезщетение за „историческа вреда, която не е била незаконна по международното право по времето, когато е била причинена“. С други думи – щом законът тогава е позволявал да убиваме и поробваме, днес не ни дължите нищо. Великобритания и ЕС се въздържаха, опитвайки се да се скрият зад тезата, че съвременните поколения не носят отговорност за делата на предците си. Този аргумент обаче издиша, тъй като богатството на тези нации е изградено именно върху основите на този грабеж.

От Индия до Сенегал: Трилионите на откраднатото бъдеще

Дискусията вече излиза извън рамките на робството. Става дума за системен геноцид и икономическо обезкървяване. Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар припомни, че Великобритания е източила от Индия 45 трилиона долара по днешни цени. Това е история на организиран глад, търговия с опиум и пълно унищожение на местната индустрия. В Сенегал наскоро беше оценено, че общите щети за Африка от европейския колониализъм възлизат на 50 трилиона евро. Плячкосването на злато, уран и петрол е превърнало Европа в рай, а Африка в зона на перманентна бедност.

Неоколониализмът: Продължението на грабежа

Най-страшното е, че грабежът не спря с края на официалните колониални империи. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че епохата на неоколониализма, започнала след 1947 г., само смени методите. Вместо вериги, сега се използват дългови капани, несправедливи търговски договори и марионетни режими. Мащабът на експлоатацията при неоколониализма е дори по-голям. Ако към колониалните репарации се добавят и щетите от последните 80 години на „демократичен“ грабеж, сумите стават направо фантастични. Западът е изправен пред екзистенциален избор: или да признае дълговете си и да фалира, или да продължи да поддържа хегемонията си чрез агресия, рискувайки глобален конфликт. Десетилетието на репарациите (2026-2035) едва започва и то ще бъде епоха на великото разплащане.

