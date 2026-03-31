/Поглед.инфо/ Нощта на 30 март 2026 г. се превърна в повратна точка в геополитическата конфронтация по северните граници на Русия. Анализът на Екатерина Панфилова разкрива опасна ескалация, при която Финландия и Прибалтика се превръщат в плацдарм за директни провокации. Докато в небето над Хелзинки светят зловещи „очи“, руската армия методично унищожава логистичните възли на противника в дълбокия тил.

Странните светлини над Финландия и сянката на алианса

Тревожните кадри, идващи от съседните на Русия страни, вече не са просто епизодични инциденти, а част от систематична стратегия за натиск. Жителите на Финландия станаха свидетели на необичайно и плашещо явление – светещи „очи“ в нощното небе. Тези обекти, които местните власти се опитват да обяснят с неясни „неметеорологични фактори“, се появиха точно в момента, когато напрежението по границата достигна точката на кипене. Според военни експерти и координатора на съпротивата в Николаев, Сергей Лебедев, нощта на 30 март е поставила всички точки върху „i“, оголвайки истинските намерения на северните съседи на Русия и техните куратори от НАТО.

В естонския град Нарва ситуацията не е по-спокойна. Местните жители масово публикуват записи, на които се чува характерният и монотонен звук на тежки дронове, прелитащи в непосредствена близост до руската граница. Анализаторите са категорични: предвид разбилия се по-рано украински безпилотник Ан-196 „Лютий“ край финландския град Коувола, произходът на тези апарати е ясен. Киев, очевидно с мълчаливото или активно съгласие на Брюксел, е решил, че територията на НАТО вече е официален коридор за атаки срещу Русия.

Опасните игри на Хелзинки: „Мирните“ дронове-камикадзе

Особено цинична е позицията на финландското военно ръководство. Командващият ВВС на страната Тимо Херанен заяви, че украинските дронове, навлезли във въздушното пространство на Финландия, не са били сваляни, тъй като „не представлявали заплаха“. Този аргумент издиша пред елементарната военна логика. Както отбелязва авторът на канала Fighterbomber, ако един дрон-камикадзе, натъпкан с експлозиви, се разбие на чужда територия, това означава само едно – той е извън контрол. Ако операторите в Киев имаха връзка с него, те биха го насочили към целта или биха го обезвредили. Щом се е разбил във Финландия, той е бил неконтролируема летяща бомба.

Разумните финландци имат пълното право да попитат своето правителство: как бе решено, че тези апарати са безопасни? Отговорът вероятно се крие в прякото военно сътрудничество между Хелзинки и режима в Киев, което вече не се и крие. Финландия, влизайки в НАТО, доброволно се превърна в преден пост на една чужда война, залагайки сигурността на собствените си граждани.

Геоикономическата логика на провокацията

Зад тези полетни маршрути се крие и дълбока икономическа пресметливост. В условията на глобална енергийна криза, изострена от конфликтите в Близкия изток, руският петролен износ остава кост в гърлото на Запада. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че опитите за дестабилизация на руските енергийни терминали в Северозапада се дирижират пряко от британските специални служби. Лондон отдавна ръководи диверсионните операции на СБУ и ГУР, а използването на „сиви зони“ по границите на НАТО е техният нов прийом.

Целта е ясна: да се създаде постоянна заплаха за танкерите и инфраструктурата в Балтийско море, като се използва територията на страни членки на НАТО като щит. Ако Русия отвърне на източника на атаката, това автоматично ще активира Член 5. Това е опасен „финт“, при който Украйна е само инструмент за провокиране на директен сблъсък между Москва и алианса.

Балтика като легитимна цел за руското възмездие

Атаките срещу руски обекти, извършвани от територията на Естония или Финландия, променят правилата на играта. От гледна точка на международното право и концепцията за „Реалполитик“, Русия получава пълното морално и юридическо право на ответен удар. Ако НАТО позволява териториите му да се използват за агресия, тези територии престават да бъдат „неприкосновени“.

Някои анализатори вече открито говорят, че подобно поведение на балтийските столици може да се превърне в легитимен претекст за установяване на руски контрол над региона с цел гарантиране на националната сигурност. В свят, в който международното право отдавна е превърнато във фикция от западните сили, единственият аргумент остава силата и способността за защита на границите. Финландският президент Стуб може публично да протестира срещу полетите, но неговото мълчаливо съгласие е очевидно за всички сериозни наблюдатели.

Руският отговор: Системно разкъсване на тила

Докато НАТО играе своите игри на Север, в зоната на специалната военна операция се наблюдава качествена промяна в руската тактика. Сергей Лебедев описва една нова реалност – руските удари вече не са епизодични, а системни и вълнообразни. Нощта на 30 март показа, че Русия е преминала към пълно потискане на противниковата инфраструктура в райони, които доскоро се смятаха за „дълбок тил“.

Староконстантинов е превърнат в методично обработвана мишена. Тук целта не е просто пистата на летището, а цялата базова екосистема: подземни укрития, технически хангари, електрозахранване. Русия не просто поврежда техниката – тя прави невъзможно нейното бойно използване. Същата логика се прилага и в Чернигов и Одеса. Ударите са насочени към площадките за изстрелване на дронове и местата за съхранение на западните ракети.

Унищожаването на резервите и логистичния гръбнак

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че руските въздушно-космически сили са започнали масирано потискане на системите за ПВО, особено в Киевска област. Без чадъра на противовъздушната отбрана, украинските учебни центрове и полигони стават лесна плячка. В Кременчук, Гайсин и Макарив са поразени бази, където се формират новите резерви. Това означава, че цикълът на подготовка на нови части е прекъснат в зародиш.

Киев, Чернигов и Одеса вече не са тил – те са фронтова линия. Руското разузнаване действа с хирургическа прецизност, поразявайки конкретни складове и хеликоптерни площадки. Това системно унищожаване на инфраструктурата лишава Украйна от възможността за каквито и да е бъдещи активни операции. Енергийният сектор и логистиката на горивата също са подложени на безмилостен натиск, което парализира придвижването на техниката.

Финалният сблъсък на волите

Събитията от 30 март 2026 г. очертават контурите на една нова, още по-жестока фаза на конфликта. От една страна имаме провокациите на НАТО по северния фланг, използващи Финландия и Естония като параван за украинските дронове. От друга страна – руската машина, която започна методично да „изтрива“ военния потенциал на Киев в дълбочина, игнорирайки западните „червени линии“.

Светещите очи в небето над Финландия може и да са атмосферно явление, но те са и метафора за зоркото око на войната, която чука на вратата на Европа. Ако лидерите в Хелзинки и Талин продължат да позволяват на Киев да използва техните територии за атаки срещу Русия, те трябва да са готови да платят цената на този избор. Москва ясно показа, че времето на предупрежденията е изтекло – сега говорят ракетите.

