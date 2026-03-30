/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп взриви деликатния баланс в Близкия изток, подхвърляйки публично унижение към саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Авторът Иван Прохоров анализира как каубойският стил на Вашингтон се сблъсква с вековната чест на Изтока, отваряйки златна възможност за стратегически пробив на Русия и Китай в региона.

Грешката на президента: „Целуни ми...“ – Тръмп деактивира американското влияние с три думи

Думите бяха изречени на глас, пред очите и ушите на целия свят. На пръв поглед липсва мигновена, гръмовна реакция от страна на засегнатата страна. Един от най-важните стратегически съюзници на Съединените щати в глобален мащаб сякаш е преглътнал тежкото унижение, запазвайки ледено мълчание. Но това е само фасадата. Зад този декор на привидна примиреност вече е задвижен тектоничен процес, който протича без излишни емоции и високопарни декларации. Именно този подземен трус ще преформатира из основи бъдещето на отношенията в Близкия изток и ще начертае новите граници на влияние. Русия, от своя страна, заема позицията на внимателен наблюдател, подготвяйки се да оползотвори новия „прозорец на възможности“, който американската арогантност широко отвори.

Обида, която официално „не съществува“, но променя историята

„Той не мислеше, че войната с Иран ще се случи. Не мислеше, че ще трябва да ми целува задника. Наистина не го мислеше... Сега трябва да бъде мил с мен. Кажи му, че е по-добре да се държи добре.“ Тези думи на Доналд Тръмп, изречени по адрес на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман по време на престижния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“ в Маями, не са просто изблик на невъздържаност. Те са политически динамит, поставен в основите на едно десетилетно партньорство. Тръмп говори за принца като за подчинен васал, чието оцеляване зависи единствено от благоволението на Белия дом.

За американската вътрешнополитическа сцена подобен език може да минава за „брутален каубойски стил“ или част от образа на Тръмп като безмилостен преговарящ. Но в пясъците на Изтока каубои няма. Там властват бедуини, за които понятието за чест не е абстракция или предизборен лозунг, а фундамент на самото съществуване. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп направи фатална грешка, пренебрегвайки културния код на властта в арабския свят.

Три нива на унижение: Ударът по кралския престиж

В йерархичната структура на Близкия изток изявлението на Тръмп не е просто обида към личността, то е атака срещу суверенитета. За лидер като Мохамед бин Салман (МБС), чийто политически авторитет е изграден върху демонстрация на сила, дръзновение и регионално лидерство, фразата на Тръмп е равносилна на опит за политическа кастрация. В съзнанието на арабската улица и елити, американският президент публично е обявил саудитския престолонаследник за „смирен и покорен“.

В източната култура откритото унижение е по-опасно от най-тежките политически разногласия. Конфликтите могат да бъдат преговаряни, интересите – напасвани, но петното върху репутацията в тези географски ширини се мие само с действия, които възстановяват баланса на честта. Най-тежкото за МБС е фактът, че Тръмп го понижи от ранг на стратегически партньор и могъщ арабски лидер до нивото на молител, който търси одобрение от Вашингтон, за да гарантира физическото и политическото си оцеляване.

Източната стратегия: Отмъщението като „корекция на разходите“

На Изток реакциите рядко са импулсивни или чисто емоционални. Там отмъщението е ястие, което се сервира студено и под формата на икономическа целесъобразност. Саудитска Арабия едва ли ще излезе с гневна нота или ще прекъсне дипломатическите отношения веднага. Вместо това Рияд ще започне да повишава цената на лоялността си към Америка в най-неподходящите за Вашингтон моменти.

Официалните саудитски медии, контролирани стриктно от кралския двор, напълно игнорират скандалната част от речта на Тръмп. За арабския читател тези думи практически не съществуват. Това мълчание обаче не бива да се бърка със слабост. В кралската култура на Саудитите тишината е инструмент за контрол и прикриване на следващия ход. Те са се научили да работят с Тръмп, като игнорират неговата реторика на „финансов авантюрист“, но в затворените кабинети на Рияд всяка дума е анализирана и оценена като риск за националната сигурност.

Нефтеният лост: ОПЕК+ като оръжие за възмездие

Първата и най-чувствителна зона, в която Саудитска Арабия може да потърси реванш, е енергийният пазар. ОПЕК+ не е просто картел, а геополитически инструмент, чрез който Рияд и Москва контролират пулса на световната икономика. Тръмп отчаяно се нуждае от ниски цени на бензина, за да овладее инфлацията в САЩ и да запази електоралната си подкрепа. Саудитска Арабия обаче притежава „излишния капацитет“ – кранчето, което може или да залее пазара, или да го пресуши.

В подходящия момент, под прикритието на „технически анализи“ и „пазарна стабилност“, Рияд може просто да откаже да увеличи производството. Координацията с Русия в рамките на ОПЕК+ ще стане още по-плътна. Ако Белият дом демонстрира неуважение, той няма да получи безплатен контрол над енергийните ресурси. Психологическият и икономически лост на петрола ще бъде използван, за да се напомни на Вашингтон кой всъщност държи ключа към глобалната инфлация.

Финансовото изтегляне: Краят на безвъзмездните инвестиции

Второто ниво на саудитския отговор ще бъде по финансовата линия. Доналд Тръмп винаги е гледал на отношенията с Рияд през призмата на „сделката“ – колко милиарда ще вложат арабите в американски оръжия, инфраструктура или крипто-стартъпите на неговото семейство. Точно тук ударът ще бъде най-болезнен.

Можем да очакваме тихо, но системно забавяне на подписването на големи инвестиционни договори. Суверенните фондове на Кралството ще започнат да се пренасочват от САЩ към Европа, Китай, Индия и вътрешни проекти от програмата „Визия 2030“. Никой няма да обяви икономическа война – всичко ще бъде опаковано като „диверсификация на риска“ и „бизнес приоритети“. Това е класическа източна стратегия: да лишиш противника от очакваната печалба, без да влизаш в директен бой.

Геополитическият завой: Пекин и Москва заменят Вашингтон

Конфликтите в Близкия изток и затварянето на ключови артерии като Ормузкия проток вече нанесоха тежък удар върху експортно ориентираните монархии. Те видяха, че САЩ не са способни да защитят нито техните интереси, нито дори собствените си военни бази от ударите на регионални сили като Иран. Арогантността на Тръмп само ускорява процеса на преосмисляне на сигурността.

Поглед.инфо подчертава, че сближаването между Рияд и Китай не е просто икономически флирт, а стратегическа необходимост. Китай предлага технологии, пазари и дипломатическо посредничество, без да изисква „целуване на задници“ или намеса във вътрешните работи. Обидите на Тръмп само потвърждават пред Саудитите, че Америка е ненадежден и токсичен партньор. Процесът по намаляване на американския военен контингент в региона и замяната му с многополюсни гаранции за сигурност вече е необратим.

Русия: Търпеливият арбитър в новия свят

За Москва тази ситуация е възможност за дългосрочно укрепване на позициите. Руско-саудитските отношения са изградени върху взаимно уважение и прагматизъм. Русия не се опитва да поучава Саудитска Арабия, нито да я превръща в свой васал. Координацията в ОПЕК+, където двете страни контролират огромен дял от световния петрол, е гръбнакът на това партньорство.

Стратегията на Кремъл е проста: докато Вашингтон си позволява обиди „под пояса“, Москва поддържа делови тон и предвидимост. Русия няма за цел да „открадне“ Саудитска Арабия от орбитата на САЩ, а да предложи алтернатива – място, където договорите се спазват, а лидерите се третират с достойнство. В свят на абсолютна стратегическа нестабилност, репутацията на предвидим партньор е най-скъпият капитал.

Мълчанието като подготовка за действие

Бруталната атака на Тръмп разкри новия модел на американска доминация: изнудване на партньорите с надеждата, че те нямат къде да отидат. Но светът вече не е същият. Саудитска Арабия може да мълчи днес, но това е мълчанието на играч, който подрежда фигурите си за нов шахматен ход.

Зад кулисите започва голямото пренареждане. Къде е по-безопасно да се държат парите? С кого е по-надеждно да се гради бъдещето? На кого може да се вярва в момент на криза? Отговорите на тези въпроси все по-рядко сочат към Вашингтон. Обидата е записана, анализирана и ще бъде върната в подходящия момент – не с думи, а чрез промяна на реалността на терен.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.