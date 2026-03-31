/Поглед.инфо/ Руски депутати пробиха 12-годишната стена на мълчанието във Вашингтон, разкривайки шокиращи детайли от задкулисните игри на американската елита. Икономистът и депутат Михаил Делягин изнесе факти, които преобръщат представата за „всемогъществото“ на САЩ, очертавайки контурите на нов, жесток геополитически план, в който съюзниците са разменна монета, а ресурсите на Арктика – залог за оцеляване.

Пробивът във Вашингтон: Краят на 12-годишната изолация

Светът стана свидетел на събитие, което мнозина смятаха за невъзможно в настоящата нагнетена атмосфера на глобален конфликт. За първи път от повече от десетилетие – цели 12 години – официална делегация от руската Държавна дума стъпи на американска земя за директни, макар и закрити преговори с членове на Конгреса на САЩ. Този факт сам по себе си е сензация, но истинската интрига се крие в начина, по по който бе организирана визитата, и в причините, поради които Вашингтон внезапно реши да вдигне „желязната завеса“.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подготовката за тази мисия е започнала още през декември миналата година. Всичко се е пазело в строга секретност, за да се избегнат провокации от страна на онези радикални кръгове в САЩ, които неистово се стремят да разширят подкрепата за Украйна и да вкарат Америка в директен сблъсък с Русия. Михаил Делягин, който бе в самото ядро на преговорния процес, разкрива, че инициативата не е дошла от Москва. Напротив, американците са тези, които са потърсили контакт, и то „не от хубав живот“.

Една малка, но изключително важна бюрократична подробност издава нервността на Държавния департамент: визите. От десетилетия американският стил на дипломатическо издевателство включваше издаване на визи в последния възможен момент или пълен отказ. Този път обаче документите бяха готови заблаговременно – нещо теоретично невъзможно в досегашната практика. Това е ясен сигнал, че за определени кръгове във Вашингтон тези разговори са били въпрос на критична необходимост.

Анна Паулина Луна и новата властова конфигурация

Централна фигура в организирането на визитата е Анна Паулина Луна – конгресмен с изключително влияние, която буквално е „пробила“ посещението през административните бариери. Делягин подчертава, че нейната роля не бива да се подценява. Ако следващата администрация в Белия дом бъде оглавена от тандема Тръмп-Вънс, Луна ще се превърне в един от най-мощните фактори в американската политика. Тя е гласът на онази „друга Америка“, която започва да разбира, че пълното игнориране на Русия води до задънена улица.

Преговорите са преминали на два етапа – първо в Института за мира, а след това в резиденцията на руския посланик. Съставът на руската делегация също не е бил случаен. Оглавена от Вячеслав Никонов – професионален американист, познаващ до болка манталитета на Вашингтон, тя е имала за цел да не оставя никакви илюзии. Тук не е ставало въпрос за любезности, а за твърдо отстояване на националните интереси в условията на хибридна война.

„Вие не сте ни приятели“: Студеният душ на истината

Самият формат на дискусията е бил белязан от брутална откровеност. Още в самото начало американската страна е заявила директно: „Вие не сте ни приятели“. Тази фраза обаче, вместо да нагнети напрежението, е подействала пречистващо. Руските представители са „издишали с облекчение“, защото изясняването на позициите премахва фалшивата дипломатическа етикеция и позволява преминаването към същество.

Делягин описва едно поразително наблюдение – наивността на американския политически елит. За мнозинството от тях светът извън границите на САЩ е някаква далечна и абстрактна реалност, която трябва да се подчинява на вътрешнополитическите нужди на Вашингтон. Когато Никонов е използвал метафората за Тексас – представяйки ситуацията в Украйна като отделяне на щата, забрана на английския език и бомбардировки над онези, които искат да останат в САЩ – за американските конгресмени това е било истинско откровение. Те за първи път са се сблъскали с логиката на конфликта през призмата на собствената си сигурност и териториална цялост.

Страшният план: Ударът по Иран и енергийният егоизъм

Една от най-мрачните теми в разговорите е бил конфликтът в Близкия изток и ударите по Иран. Тук лъсва циничната геополитическа логика на САЩ. Според Делягин, Вашингтон в момента се намира в „прекрасна“ (от тяхна гледна точка) ситуация. Чрез дестабилизацията на региона те постигат няколко цели едновременно:

Ограничават енергоснабдяването на основните си икономически конкуренти – Китай и Индия. Нанасят тежък удар върху собствените си съюзници – Япония и Южна Корея, които са критично зависими от иранския петрол. Подготвят почвата за масиран износ на американски втечнен природен газ и нефт към Европа на спекулативни цени.

Това е план за тотално икономическо доминиране, в който съдбата на „партньорите“ на САЩ няма никакво значение. Вашингтон иска да разруши енергийната инфраструктура на Иран, да проведе „хирургическа операция“ и да се оттегли, прибирайки печалбите. Проблемът обаче е, че този план вече започва да се пропуква. Цената на бензина в самите Щати е скочила двойно от януари насам, а вътрешното недоволство срещу администрацията на Тръмп расте, тъй като корпорациите отказват да се подчиняват на държавния контрол.

Английският фактор и грешката в изчисленията

По време на преговорите Делягин е обяснил „на пръсти“ на американците, че техните сметки не излизат. В играта присъства „трета сила“ – английските финансисти (Ситито), които нямат интерес от бърз и чист изход за САЩ. Голяма част от дроновете и ракетите, които валят върху американските бази, не са ирански по произход. Те са инструмент за въвличане на САЩ в дълга, изтощителна война.

Историята помни Корея, Виетнам, Афганистан и Ирак – навсякъде американците са влизали с план за „бърза победа“ и са затъвали за десетилетия. Руската страна е предупредила ясно: ограничените десантни операции неизбежно ще прераснат в блато, от което излизане няма.

Арктическият шелф: Как САЩ работят за Пекин

Може би най-стратегическата част от разговора е била посветена на Арктика. Делягин е посочил парадокса на американската санкционна политика. В опитите си да задушат руския добив на нефт и газ на арктическия шелф, САЩ всъщност подкопават собственото си бъдеще. Арктика разполага с неограничени запаси от свръхкачествен петрол, а технологичното изоставане на Запада в този регион е очевидно.

„Колко години мислите, че ще отнеме на китайците да разработят нужните технологии?“, е попитал Делягин своите събеседници. Продължавайки санкциите, Вашингтон буквално бута Русия в обятията на Китай, предоставяйки на Пекин достъп до ресурси, които ще го направят напълно независим от венесуелския или иранския нефт. Това е исторически подарък за Китайската комунистическа партия, опакован в американска санкционна хартия.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, в света има два огромни региона, които страдат от липса на инвестиции – Русия и Африка. Изолирайки се от руския пазар, американският капитал губи стратегическа перспектива, която веднага бива запълнена от неговите глобални конкуренти.

Новият канал за комуникация: Юнският обрат

Въпреки остротата на изказванията, изводът от визитата е предпазливо оптимистичен. Успехът не се измерва в подписани договори, а в отворения канал за комуникация. Американската страна е изразила намерение да създаде специална група за взаимодействие с Русия, а законсервираните руски структури също ще бъдат активирани.

Очаква се през юни американска делегация да посети Москва. Това показва, че здравият разум, продиктуван от страха пред икономическия колапс, започва да си пробива път през русофобската мъгла. Преговорите бяха проведени с представители на администрацията на средно ниво, но те са прекият проводник към Тръмп. Анна Паулина Луна ще докладва директно на „Донълд“, а това означава, че реалните решения предстоят.

Светът е на прага на грандиозно пренареждане. Русия показа, че е готова за диалог, но само от позицията на силата и фактите. Времето на наивните илюзии за „западните партньори“ приключи. Сега на масата са картите на енергетиката, технологиите и оцеляването. Вашингтон разбра, че Русия не е „бензиностанция с ракети“, а ключов архитект на бъдещето, без който американската мечта рискува да се превърне в глобален кошмар.

