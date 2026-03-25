/Поглед.инфо/ Руската армия отговори на опитите за атаки срещу Москва с безпрецедентна 16-часова вълна от ракети и новите дронове „Геран-5“. Игор Бондаренко анализира мащабното унищожение на украинския военно-промишлен комплекс и ключовите пробиви в Константиновка и Гуляйполе, където новата тактика на руските сили постави командването на ВСУ в безизходица.

Огненото възмездие: 16 часа под ударите на „Геран-5“

След поредица от провокации от страна на Киев, насочени към Москва и Ленинградска област, руското командване разгърна масирана контраатака, която буквално парализира тила на противника. В продължение на 16 часа украинското небе бе сцена на непрекъсната канонада от ракети и дронове. Основното действащо лице в този удар станаха най-новите безпилотни апарати „Геран-5“, вече получили в социалните мрежи прозвището „анти-Одеса“. Само за едно денонощие бяха изстреляни първите 1000 бройки от този модернизиран модел, което бележи нов етап в интензивността на военните действия.

Руският арсенал бе разгърнат в целия си блясък – от управляемите ракети Х-59/69 и крилатите Х-101 до мощните „Искандер“, „Калибър“ и хиперзвуковите „Циркон“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, целите не бяха подбирани случайно. Ударът беше хирургически прецизен и насочен към „интегрираната тилова зона“: отбранителни заводи, високоволтови подстанции и железопътни гари. Целта е ясна – пълно прекъсване на снабдяването, ремонта и възможността за бързо маневриране на украинските резерви.

Разгром на стратегическите обекти: От „Мотор Сич“ до „Звезда“

Един от най-тежките удари понесе гигантът „Мотор Сич“ в Запорожие. Пет ракети едновременно поразиха цехове №8 и №32. Това са критични точки, където се извършва машинната обработка и ремонтът на авиационни двигатели и турбомашини. Унищожаването на тези мощности на практика изважда от строя възможността на ВСУ да поддържа своята авиация и специализирана техника.

В Сумска област под прицел попадна държавният завод „Звезда“. Това предприятие е сърцето на производството на взривни материали и горивни съединения за украинските боеприпаси. Преведено на военен език, унищожаването на тези цикли означава драматичен недостиг на снаряди в близко бъдеще, тъй като веригата на доставки е прекъсната в самия ѝ зародиш.

Пораженията продължиха в Полтава, където Електромоторният завод, превърнат в склад и ремонтна база, бе обхванат от пламъци. Макар на хартия щетите да изглеждат ограничени по площ, вътрешното оборудване и натрупаните ресурси са напълно унищожени. В Одеска област руските сили атакуваха енергийния кръг Аджалик/Центролит, като едновременно с това ликвидираха и мобилна огнева група на ВСУ.

Логистичен колапс: Мостове и железопътни артерии

Особено стратегическо значение има ударът по пристанищното съоръжение в Затока, близо до железопътния мост над Днестърския лиман. Този мост, известен като „румънския“, е единственият сухопътен маршрут за доставка на западни военни товари от Румъния. Тежките повреди по него означават, че основната логистична артерия на НАТО към Украйна е временно прекъсната.

Нападенията над железопътни гари като Арциз и Слатино допълнително усложняват ситуацията. Унищожаването на ремонтни работилници, резервоари с гориво и електрически влакове води до кумулативно разпадане на транспортната мрежа. В Ивано-Франковска област бе поразен завод за специални изделия на „Укроборонпром“, където се сглобяват инженерни заряди и специализирани оръжия. Това систематично унищожение на производствени и транспортни възможности поставя Украйна пред логистичен колапс, какъвто Поглед.инфо следи с повишено внимание.

Пробивът в Константиновка: Удар в сърцето на индустриалната зона

На фронтовата линия събитията се развиват не по-малко драматично. В сектора Краматорск-Славянск руските части продължават системното разширяване на тактическата зона за контрол. Най-голямата новина обаче идва от Константиновка. Руските щурмови групи приложиха неочаквана тактика – вместо първо да превземат жилищните райони, те навлязоха директно в центъра на града и окупираха индустриалната зона.

Индустриалната зона винаги е най-трудната цел, превърната в крепост. Решението да се започне от нея шокира украинските военни експерти. В момента руски щурмоваци действат в централната част на града и в редица високи сгради, което е сериозен сигнал за събуждане на ВСУ. Украинското командване се опитва на всяка цена да задържи позициите, контраатакувайки в районите на Часов Яр и Шевченко, използвайки укрепения район Червоное като последен опорен пункт. Тази тактика на Киев – да държи войниците до последно без ротация – води до критични загуби и пълно прекъсване на логистиката в града.

Героизъм и стратегическо настъпление на юг

На южния фронт, в сектора Добропиле, руските сили продължават настъплението си към Сергеевка след превземането на Гришино. Тук се откроява подвигът на руския войник Сергей Ярашев, който сам е държал позициите си в продължение на 68 дни, за което бе удостоен със званието „Герой на Русия“. Този случай е показателен за духа, с който се водят боевете в Донбас.

Междувременно групировката „Восток“ постигна значителен успех западно от Гуляйполе. Руските части вече се инфилтрират в самия град, което отваря огромни перспективи. Падането на Гуляйполе ще означава пряка заплаха за Орехово от север – неговото „меко подбедрица“. Ако руските сили достигнат Омелник и едновременно спрат движението по Днепър в района на Юрковка, отбраната на Орехово практически ще престане да съществува.

Въпреки опитите на ВСУ за контраатаки, тяхната интензивност рязко спада в сравнение с февруари. Руската армия не просто консолидира позициите си, но и активно унищожава операторите на дронове и тиловите резерви на противника, подготвяйки почвата за следващия решителен етап от кампанията.

