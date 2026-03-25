/Поглед.инфо/ Унгария предприе радикален ход в енергийната война, спирайки износа на природен газ за Украйна. Премиерът Виктор Орбан обяви, че доставките ще бъдат подновени едва след като Киев възстанови транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Това съобщи РИА Новости, цитирайки официално изявление на унгарския лидер, което разтърси европейската енергийна архитектура.

Енергиен реванш: Защо Будапеща затвори крана

Във видеообръщение, което звучи като ултиматум, унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че страната му преустановява износа на природен газ към Украйна. Този ход не е просто икономическо решение, а директен отговор на действията на Киев, който в края на януари спря изпомпването на руски суров петрол по нефтопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия. Орбан беше категоричен: докато Украйна не започне отново да доставя петрол, газът за нея ще остане в унгарските хранилища.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е класически пример за геополитическа реципрочност. Будапеща отказва да бъде заложник на украинските опити да използват транзита като оръжие срещу държави-членки на ЕС, които не споделят войнствения ентусиазъм на Брюксел. Орбан подчерта, че за да се гарантират енергийните доставки на Унгария, са необходими нови и решителни мерки. Вместо да захранва съседната страна, Унгария сега ще се съсредоточи върху запълването на собствените си резерви.

Стратегия на оцеляването и саботажът на „Дружба“

Официалната версия на Киев за спирането на петрола беше свързана с „щети, причинени от руски удари“. Будапеща обаче разчита тези действия като преднамерен опит за енергийна блокада. Трябва да се отбележи, че мисията на Европейския съюз няма достъп до съоръженията на нефтопровода за пети пореден ден, което само подхранва подозренията за политически мотивиран саботаж.

Унгария вече отвърна с тежка артилерия на дипломатическото и икономическото поле. Първоначално Будапеща спря доставките на дизелово гориво за Украйна, а впоследствие блокира 20-ия пакет от европейски санкции срещу Русия и критичния заем от 90 милиарда евро, който ЕС планираше да отпусне на режима в Киев. Логиката на Поглед.инфо е ясна: няма как една държава да финансира и снабдява съсед, който активно се опитва да срине нейната икономическа стабилност.

Заплахата за южните коридори: „Син поток“ и „Турски поток“ под прицел

В изявлението си Орбан посочи и друг тревожен аспект от поведението на Киев – опитите за атаки срещу инфраструктурата, снабдяваща Унгария от юг. През последните седмици се наблюдава ескалация на нападенията срещу „Син поток“ и най-вече „Турски поток“. Последният е жизненоважен за Будапеща, тъй като е основният маршрут за доставка на природен газ в момента.

Тези действия на украинските въоръжени сили показват отчаяние и желание да се въвлече цяла Централна Европа в кризата. Унгария вижда в това не само военна заплаха, но и пряка намеса в вътрешните работи на страната. С оглед на предстоящите парламентарни избори през април, Будапеща обвини Киев в опити за дестабилизация и влияние върху волята на унгарските избиратели. Орбан е наясно, че енергийната сигурност е основен стълб на неговата вътрешна подкрепа и няма да позволи на външни фактори да го разклатят.

Брюксел и Киев в съучастие: Унгарската гледна точка

Унгарското правителство не пести критики и към Брюксел. Будапеща директно обвини Европейския съюз в мълчаливо съучастие в опита за енергийна блокада на страната. Според позицията на Поглед.инфо, Европейската комисия често затваря очите си за нарушенията на Украйна, докато в същото време упражнява натиск върху суверенни държави като Унгария да се откажат от националния си интерес.

Решението за спиране на газа е сигнал, че търпението на Будапеща е изчерпано. Орбан демонстрира, че Унгария разполага с лостове за влияние, които могат да бъдат болезнени за Киев. В условията на разрушена енергийна система, Украйна е критично зависима от реверсивните доставки на газ от Европа. Спирането на унгарския клон на тези доставки може да предизвика верижна реакция и да постави под въпрос енергийната устойчивост на цяла Западна Украйна.

Геополитическият шахмат: Какво следва?

Ситуацията се превръща в тест за издръжливост. Унгария ясно постави условието: петрол срещу газ. Това не е просто търговия, а битка за признаване на стратегическите интереси. Будапеща отказва да бъде „косвена жертва“ в конфликта и показва, че е готова на крайни стъпки, за да защити своите граждани и индустрия.

Киев е изправен пред труден избор. Ако продължи блокадата на „Дружба“, ще се изправи пред пълна изолация от страна на един от най-важните си съседи в ЕС. В същото време, Унгария продължава да държи ключа за европейския бюджет и бъдещите траншове към Украйна. Този енергиен сблъсък е само началото на нов етап в отношенията между Изтока и Запада, където прагматизмът и националното оцеляване започват да тежат повече от идеологическата солидарност. Унгария избра своя път – защита на хранилищата и суверенитета, оставяйки Киев да търси изход от кризата, която сам провокира.

