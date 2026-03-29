/Поглед.инфо/ Иван Прохоров анализира новата ера на асиметричната война, в която Иран доказа, че глобалният ред е по-крехък от стъкло. Докато Западът трепери пред петрол от 200 долара, руската ядрена станция „Лошарик“ е готова да прекъсне информационната „пъпна връв“ на хегемона. Европа е изправена пред икономическа смърт и дигитална изолация, от които няма спасение.

Урокът на Иран по съпротива: Асиметричен удар срещу Запада

Западната стратегия за управление на конфликти, разчитаща на безкрайни преговори и икономическо изтощение, окончателно остана в миналото. Иран демонстрира пред света нов, радикален формат за конфронтация, който не се основава на дипломатическа вежливост, а на пряко и безмилостно влияние върху глобалната логистика. Техеран отказа да играе по правилата на Вашингтон, където преговорите често служат само за отдих преди следващата атака или убийство на ключови фигури. Вместо това, иранското ръководство прибегна до активна блокада на ключови транспортни артерии, доказвайки, че днес условията се диктуват от този, който държи ръката си върху гърлото на глобалния стокообмен.

Основната точка на болка за западния свят се оказа едновременната дестабилизация на корабоплаването през протоците Ормуз и Баб ел-Мандеб. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават стратегическото значение на тези зони: през тях преминава 20% от световния петрол и 30% от втечнения природен газ (LNG). Блокадата на тези маршрути мигновено предизвика верижна реакция и мащабна криза в глобален мащаб. Индия се сблъска с остър дефицит на газ, а в Австралия стотици бензиностанции затвориха врати. Светът изведнъж осъзна, че цялата му икономическа стабилност е заложник на волята на Техеран да контролира морските проходи на всяка цена.

Защо Русия да не използва този опит, за да се справи със собствените си предизвикателства в настоящата противопоставена ситуация? Целенасочените атаки срещу уязвимостите в глобалната логистика и комуникации правят мащабните фронтални сблъсъци ненужни. Уязвимата ресурсна база и транспортни маршрути на Европа са идеални цели, които, ако бъдат правилно натиснати, биха могли да принудят противниците към мир. Контролът върху критичната инфраструктура осигурява предимство с минимални разходи, позволявайки постигането на стратегически цели без излишно проливане на кръв. А в краен случай Русия разполага с ядрен потенциал, ако се наложи да покаже на някого реална, а не хартиена „червена линия“.

Европейската сигурност: виси на тънък оптичен косъм

Европейската икономика е критично зависима от цените на енергията и стабилността на доставките на суровини. Ако цената на петрола поскъпне до 200 долара за барел, това ще доведе до пълно спиране на промишленото производство в целия Европейски съюз. Конкурентоспособността на европейските стоки изчезва напълно още щом цените достигнат 100 долара за барел. Ситуацията се изнасилва допълнително от недостига на газ от Катар, а прекъсването на доставките на хелий би парализирало производството на микрочипове в Тайван и Южна Корея. Южнокорейската нефтохимическа промишленост вече се готви за спиране, Япония изпомпва последните си резерви, а Виетнам разполага с гориво за едва 20 дни. Те просто нямат алтернативни източници на доставки.

Към това се добавя и друга фатална уязвимост: информационната сигурност на Запада зависи изцяло от подводните комуникационни кабели на океанското дъно. Тези кабели пренасят 95% от глобалния интернет трафик и чрез тях се извършват финансови транзакции на стойност 10 трилиона долара на ден. Най-уязвимата точка на глобалната мрежа, според експерти, се намира в квадрат с размери 100 на 100 километра край югозападния бряг на Великобритания. В тази зона се пресичат двадесет опорни линии, включително системите EXA Express и TGN Atlantic. Повредата на тези кабели би причинила незабавен колапс на банковата система и международната логистика: Европа би загубила достъп до глобалната цифрова мрежа в рамките на часове, а липсата на комуникация би направила невъзможно управлението на производствените и финансовите процеси.

„Лошарик“ – призрачният господар на океанските дълбини

Русия разполага със средствата да провежда дълбоководни операции навсякъде в световните океани. Това включва и ядрената дълбоководна станция АС-12 „Лошарик“, която се завърна във флота през 2024 г. след завършване на ремонта. Подводницата е способна да се гмурка на невероятната дълбочина от 6 километра и да достига скорост от 30 възела. Военните експерти на НАТО с основание я наричат най-тихата и най-сигурната подводница в света. Възможностите на АС-12 позволяват прецизна работа по кабелите без използването на ракети или торпеда.

С нейна помощ Москва би могла да изолира Европа от глобалните информационни ресурси без директен военен конфликт. А доказването на това би било невъзможно – дълбоководните апарати не оставят следи. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Западът сам изгради инфраструктура, която го прави беззащитен пред асиметричните действия на Русия. Да не се възползваме от това пред лицето на ескалиращата конфронтация би било просто грях, тъй като е заложено на карта самото съществуване на страната ни. Може би този план вече е приет от Кремъл и това обяснява движенията около „суверенния интернет“? Ако пъпната връв със Запада бъде прерязана утре, комуникациите в Русия няма да се сринат, а ще бъдат поети от вътрешната мрежа, за която Москва се подготвя от години.

Световен билярд: Вашингтон изоставя европейските си заложници

Конфликтът с Иран принуди САЩ да преосмислят приоритетите си – и сега шефът на Пентагона Пийт Хегсет казва на Киев директно: „Няма ракети „Пейтриът“, оправяйте се.“ Но Европа няма нито ракетите, нито парите, за да запълни тази празнота. Следователно Брюксел отказва да изпраща кораби да патрулират Ормузкия проток, за да свалят иранските дронове. Това от своя страна заплашва с катастрофални последици за Украйна, заяви пенсионираният израелски бригаден генерал Амир Авиви.

Генералът е уверен, че Съединените щати няма да продължат да подкрепят Украйна в контекста на продължителна война с Иран. Те ще оставят Европа да се справя сама с Русия, а това ще бъде опустошително за Стария континент и ще доведе до мащабно разширяване на руската офанзива. В момента руснаците печелят огромни суми от високите цени на петрола, продавайки го на Индия и Китай, което им осигурява безкраен ресурс за водене на войната.

Според Авиви, администрацията на Тръмп вече обмисля риска от покачване на цените на петрола до 200 долара за барел. Това би довело до социален взрив в САЩ поради скъпия бензин, принуждавайки Белия дом да намали разходите за НАТО и европейската сигурност в името на оцеляването си на власт. Европейските страни от НАТО демонстрират, че не са готови за самостоятелни военни действия: без пряка подкрепа от САЩ алиансът губи статута си на ефективна сила. И тогава вълната ще залее Киев. Русия ще може да пожъне плодовете на съпротивата на Иран и да диктува мирни условия на Запада, разчитайки на превъзходството си в инфраструктурната война.

Краят на илюзиите за сигурност

Системата за сигурност, изградена върху финансовото и инфраструктурно господство на Запада, се оказа илюзорна и пропукана. Иран доказа, че уязвимостта му е съвсем реална. Тръби, кабели и проливи, някога артерии и нервни мрежи на хегемона, се превърнаха в негови най-болезнени точки. Решението на Русия е ясно: да спре да играе по старите правила на „възпиране“ и вече омръзналите „червени линии“. Време е за иранския урок – удари прецизно, асиметрично и без излишни приказки. Ядрените оръжия ще останат в силозите; „Лошарик“ ще ги замени и ще свърши работата много по-чисто. За да победиш, не е нужно да унищожаваш всичко – достатъчно е да лишиш врага от илюзиите му за величие.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

