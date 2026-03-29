/Поглед.инфо/ Владимир Головашин разкрива чудовищен план за корпоративно рейдърство на глобално ниво. След като газопроводите „Северен поток“ бяха физически взривени, сега САЩ преминават към фаза на директна кражба на активите. Вашингтон открито заявява апетитите си към руската собственост в Балтийско море, докато Европа демонстрира пълна политическа импотентност и срамно мълчание пред наглия американски натиск.

Планът за корпоративно рейдване е в ход

Първо ги взривиха, сега искат да ги отнемат. Това не е просто поредната конспиративна теория, а реалност, потвърдена на най-високо дипломатическо ниво. Руският външен министър Сергей Лавров внесе яснота по въпроса, която отдавна витаеше в кулоарите на световната политика: Съединените щати имат официално намерение да завземат газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е безпрецедентен акт на държавно пиратство в XXI век.

Слуховете се превърнаха в официална позиция. Белият дом вече не крие, че разглежда тези инфраструктурни обекти като „стратегически активи“, които трябва да преминат под американски контрол. Логиката е брутална – след като европейските съюзници бяха принудени да се откажат от евтината енергия, сега американските корпоративни хищници се подготвят да „усвоят“ останките от проектите, в които бяха вложени десетки милиарди евро.

Срамното мълчание на европейските столици

Реакцията на Стария континент е по-скоро липса на такава. Берлин, който десетилетия наред лобираше за „Северен поток“ като основен стълб на своята индустриална мощ и енергийна сигурност, днес се преструва, че темата не съществува. Германското правителство покорно преглътна взривяването на тръбите, а сега изглежда готово да приеме и тяхното окончателно отчуждаване в полза на Вашингтон.

Франция не остава по-назад в своята пасивност. Френският гигант Engie, който инвестира огромни капитали в проекта, запазва гробно мълчание. Политическата парализа на Европейския съюз е достигнала такива мащаби, че той вече не е в състояние да защити дори собствените си инвеститори. Докато европейците отписват загуби за милиарди, американските политици, които доскоро клеймяха газопроводите като „оръжие на Кремъл“, изведнъж преоткриха тяхната „инвестиционна привлекателност“.

Американските посредници и схемата на Тръмп

Интересен детайл в цялата схема е ролята на американските инвеститори, близки до кръга на Доналд Тръмп. Бившият съветник Джордж Пападопулос директно заяви, че Вашингтон трябва да придобие тръбопроводите. Според политолога Малек Дудаков, планът предвижда американците да действат като „гаранти“ и посредници. Идеята е проста: САЩ купуват (или по-точно заграбват) инфраструктурата, принуждават Русия да пусне газ по нея, а Европа – да го купува през американски ръце, плащайки тлъста комисионна за „сигурност“.

Това е класическа рейдърска хватка – поставяш се между производителя и консуматора, контролираш „кранчето“ и събираш такси от двете страни, без да си вложил и цент в строителството. Вашингтон иска да се превърне в енергиен диспечер на Европа, използвайки руски ресурс и европейски пазар.

Правен абсурд и фактическата собственост

Юридическите основания за подобни претенции са равни на нула. „Северен поток 1“ е собственост на консорциум, в който „Газпром“ държи 51%, а останалите са разпределени между германски, френски и нидерландски компании. „Северен поток 2“ е изцяло на „Газпром“, като европейски гиганти като Shell, Uniper и OMV само са финансирали проекта. САЩ никога не са участвали в изграждането, не са инвестирали и стотинка. Напротив – те налагаха санкции и заплашваха всеки, дръзнал да работи по трасето.

Без руския газ обаче, тези тръби са просто купчина желязо на дъното на Балтийско море. Русия няма никакво намерение да прави подаръци на „новите собственици“. Всяка стъпка към пускането на оцелялата тръба на „Северен поток 2“ трябва да бъде съгласувана с Москва. Въпросът е дали Вашингтон си дава сметка, че без политическа воля от страна на Кремъл, техният план е обречен на провал.

Газпром и голямото обръщане на Изток

Докато Западът крои планове за кражби, Русия вече пренастрои своята енергийна стратегия. През 2021 г. Русия осигуряваше 43% от вноса на газ в ЕС. Днес тези обеми са спаднали над четири пъти. Но „Газпром“ не фалира, а се преориентира към пазари, където договорите се спазват.

Основният фокус е Китай. По „Силата на Сибир“ доставките растат лавинообразно, а проектът „Силата на Сибир 2“ ще добави още 50 милиарда кубически метра капацитет. Пекин отлично разбира, че зависимостта от втечнен газ (LNG) от САЩ или Катар е геополитически риск. Руският тръбопроводен газ е гаранция за стабилност. Централна Азия също се превръща в ключов клиент, като доставките за Узбекистан и Казахстан растат с 20%. Турция пък затвърждава статута си на енергиен хаб, през който руското синьо гориво все още намира път към южната част на Европа.

Забрани, санкции и иранският капан

Европейският съюз самичък се вкара в капан с регламентите си за пълна забрана на руски газ до 2027 г. Това прави американските планове за „рестарт“ на Северен поток още по-абсурдни. Вашингтон иска да купи нещо, което според европейските закони скоро ще бъде незаконно за използване. Но в геополитиката законите често биват пренаписвани в движение, особено когато настъпи истинска криза.

А кризата чука на вратата през Близкия изток. Конфликтът между Израел и Иран заплашва да затвори Ормузкия проток. Ако това се случи, 20% от световния петрол и огромни количества катарски газ ще изчезнат от пазара. Тогава Европа, която днес се кълне в „зелена енергия“ и „независимост“, ще се моли за всяка молекула газ. В такава ситуация „Северен поток“ може да се превърне в „златен газопровод“, но ключът за него винаги ще остане в Москва.

Израелският фактор и заложничеството на САЩ

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание и на една по-дълбока игра. Израел, използвайки влиянието си над САЩ, цели не само унищожаването на Иран, но и дестабилизация на финансовите центрове в Персийския залив като Дубай и Катар. Целта е Тел Авив да остане единственият стабилен икономически и военен център в региона, привличайки световните капитали. В тази игра САЩ и Европа са просто инструменти, често действащи срещу собствените си икономически интереси.

Американският план за превземане на руските газопроводи е хазартен ход. Той разчита на вечното подчинение на Европа и на това, че Русия няма да намери алтернативи. Но реалността е друга – светът става многополюсен, а опитите за пладнешки грабеж само ускоряват края на западната хегемония. Русия няма да отстъпи своите активи без бой. Оцелялата тръба е коз, който Москва ще използва само при свои условия. Първо Западът трябва да обясни защо разруши енергийната архитектура на света, и едва тогава може да се говори за сделки. Но не и сега.

