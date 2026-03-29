/Поглед.инфо/ Опитвайки се да спаси реномето си след проваления енергиен ултиматум към Техеран, Доналд Тръмп побърза да обяви „тайни преговори“ с Ислямската република. Авторът Андрей Ревнивцев разкрива как зад маската на миротворец се крие мащабна пазарна манипулация и геополитическо безсилие пред иранската решимост.

Трагикомедия в три действия: „Миротворецът“ срещу реалността

Светът стана свидетел на политически театър, който би бил забавен, ако на заден план не ехтяха взривове и не загиваха хора. В първото действие на тази иранска трагикомедия на сцената излезе американският президент Доналд Тръмп. В типичния си стил на „всепобеждаващ бизнесмен“, той триумфално обяви, че води интензивни преговори с лидерите на Ислямската република. Тръмп дори „великодушно“ обеща да отложи с пет дни планираните удари по иранската енергийна инфраструктура, представяйки това като жест на добра воля в името на предстоящо споразумение.

Само допреди броени дни обаче, същият този обитател на Белия дом размахваше сабя и заплашваше да бомбардира персите обратно в епохата на Кир Велики. Тази рязка смяна на курса – от пълно унищожение до „продуктивен диалог“ – е емблематична за манталитета на 47-ия президент, известен с принципа си „седем петък в седмицата“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, думите и туитовете на Тръмп отдавна са загубили своята тежест като дипломатически инструмент, но все още притежават разрушителна сила върху световните финансови пазари.

Петролната измама: Кой спечели половин милиард за 15 минути?

Второто действие на спектакъла пренесе действието от политическите трибуни към петролните борси. Веднага след изявлението на Тръмп за „преговорите“, цената на черното злато, която вече беше прехвърлила критичната граница от 100 долара за барел, се срина главоломно с близо 14%. Тук обаче лъснаха подозрителни факти, които сочат към чиста проба пазарна манипулация.

Изданието „Файненшъл таймс“ разкри шокираща подробност: точно 15 минути преди „сензационното“ разкритие на президента, на пазара са сключени договори за суров петрол на стойност над половин милиард долара. Обемите са безпрецедентни – търгувани са около 6200 контракта (при средно 700 за същия период), което се равнява на 6,2 милиона барела. Изглежда, че определени „приятели“ на администрацията са били предварително информирани за предстоящото съобщение, превръщайки геополитическото напрежение в лична печалба. Белият дом побърза да нарече обвиненията „безотговорни“, но сухите цифри разказват съвсем различна история за корупция на най-високо ниво.

Глобалният пазар в хватката на „грубия търговец“

Световната икономика е в състояние на шок от „новата реалност“, в която най-голямата военно-политическа сила се ръководи от човек с мания за величие, чиито действия са диктувани от ционисткото лоби и религиозни фанатици. На конференцията CERAWeek в Хюстън, Марсел ван Поке от Carlyle Energy призна, че настоящата криза в Ормузкия проток е безпрецедентна и ще има дългосрочни, опустошителни последици. Пазарите вече не вярват на Вашингтон, а по-скоро се страхуват от следващия непредвидим ход на един президент, който разглежда международните отношения като сергия за пазарлъци. Поглед.инфо подчертава, че тази несигурност подкопава самите основи на глобалния енергиен ред, поставяйки Европа и Азия в заложническа зависимост от капризите на Белия дом.

Третото действие: Иранското „не“ и позорът на лъжата

Кулминацията на комедията настъпи, когато президентът на Иран Масуд Пезешкиан излезе на сцената и категорично опроверга съществуването на каквито и да било преговори със САЩ. Техеран буквално хвана Тръмп в лъжа пред целия свят. Иранските лидери поясниха, че водят разговори единствено със съседните държави от региона за координация на корабоплаването, но не и с „наглия агресор“.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф беше още по-директен, заявявайки, че Вашингтон използва „фалшиви новини“, за да манипулира пазарите и да се измъкне от геополитическото блато, в което сам се е вкарал. Тази ситуация напомня на дълга поредица от лъжи в американската история – от Уотъргейт на Никсън и аферата на Клинтън, до измислените оръжия за масово унищожение на Буш-младши в Ирак. Тръмп просто продължава една дълга и позорна традиция на дезинформация.

Капитулация или ескалация: Безпътицата на Вашингтон

Тръмп се оказа в собствения си капан. Иран няма намерение да му позволи „красив изход“ чрез празни декларации за победа. Техеран постави условия, които са равносилни на капитулация за САЩ: изплащане на репарации, изтегляне на всички американски бази от региона и железни гаранции за сигурност, без да се спира ядрената програма.

От своя страна, Вашингтон не може да приеме тези условия, но и по-нататъшната ескалация е пагубна. Продължаването на ударите рискува окончателно сриване на световната икономика, а сухопътна операция срещу Иран би означавала хиляди ковчези на американски войници – сценарий, който ще коства на Тръмп контрола над Конгреса и ще подпали гражданско недоволство в самите Щати. Единственият оставащ вариант за него е някаква „бизнес сделка“ под масата, но след като иранците го разобличиха като лъжец, дори това изглежда невъзможно. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, възниква резонният въпрос: има ли изобщо смисъл Русия или която и да е друга сериозна сила да преговаря с тази компания от „бизнесмени“, чиято дума не струва дори хартията, на която е написана?

