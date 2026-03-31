/Поглед.инфо/ Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви, че Мексико има право да доставя петрол на Куба по хуманитарни или търговски причини, като е възможно участие и на частни компании.

Шейнбаум отбеляза, че между Мексико и Куба от дълго време съществува търговско сътрудничество, включително в транспорта на петрол, както и хуманитарна помощ. По думите ѝ мексиканското правителство в момента извършва цялостна оценка на възможностите за предоставяне на хуманитарна помощ на Куба и за развитие на съответното търговско сътрудничество. Шейнбаум подчерта, че само кубинският народ може да решава съдбата на своята страна, а икономическата блокада в крайна сметка нанася вреди именно на кубинския народ.