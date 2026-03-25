/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива мащабите на най-тежката ракетна атака срещу Украйна от началото на 2026 година. В рамките на 24 март десетки балистични и хиперзвукови ракети, подкрепени от стотици дронове, нанесоха критични поражения върху енергийната и военната инфраструктура, оставяйки Киев в състояние на шок и пълно безсилие на фона на геополитическите промени.

Огненият ад: Това не е рутинна атака, а стратегическа стихия

Това, което се случи в небето над Украйна на 24 март 2026 г., вече не може да бъде описано с клишета за „ответни удари“ или „локални инциденти“. По думите на очевидци и военни кореспонденти, пред очите ни се разиграва истински ад. Десетки руски ракети буквално се изсипаха върху ключови точки от украинската територия, а Киев се оказа напълно неподготвен за подобна интензивност. Генералният щаб на украинските въоръжени сили потъна в информационен хаос, докато сирените за въздушна тревога виеха денонощно, сливайки се в един безкраен звук на предстоящата катастрофа.

След сравнително дълго затишие, което мнозина погрешно приеха за изчерпване на ресурсите, руските въоръжени сили разгърнаха един от рекордните си комбинирани удари. Атаката всъщност започна още на 23 март и продължи с нарастваща мощ през целия следващ ден. Стотици дронове камикадзе и вълни от ракети започнаха да „орат“ украинското небе около полунощ, превръщайки нощта в ден за жителите на стратегическите центрове. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този път руското командване е заложило на тактиката на „изтощителния прибой“ – непрекъснати вълни, които не позволяват на защитата да презареди или да се реорганизира.

Руският президент Владимир Путин нееднократно е предупреждавал, че нито една атака срещу руска територия няма да остане без болезнен отговор. Оказва се обаче, че настоящата операция не е просто демонстрация на сила за пред камерите. Тя е насочена към системното унищожаване на остатъците от военно-промишления потенциал на Киев. Най-ужасяващата новина за украинското командване дойде не от разрушените сгради, а от признанието на собствените им военновъздушни сили: нито една балистична ракета, изстреляна по военни или енергийни обекти, не е била прихваната. Противовъздушната отбрана на страната, подсилена с толкова много западни системи, просто спря да съществува в момента на удара.

Енергиен колапс и удари по „черните дупки“ на логистиката

Компанията „Укренерго“ бе принудена да признае, че щетите върху енергийния сектор са катастрофални. Електрозахранването, което и без това се крепеше на „магия“ след тежките зимни атаки, рухна в цели области. Одеска, Херсонска, Запорожка, Харковска, Полтавска и Сумска области останаха без ток. Тук не става въпрос за временни прекъсвания, а за пълно разрушаване на подстанции и разпределителни възли, които са жизненоважни за военната логистика.

Министерството на отбраната на Русия официално потвърди, че целите са били обекти на отбранителната промишленост и военни летища. Един от най-болезнените удари бе нанесен по летището в Чернигов (район Певци). Очевидци описват експлозията като огнена стихия с последваща мощна и продължителна детонация. Именно от това летище са били изстрелвани реактивни дронове, атакуващи цели в Северна Русия и Ленинградска област. С един удар тази заплаха бе заличена физически.

Поглед.инфо разполага с данни за внушителния арсенал, използван в нощта на 24 март. Според предварителни оценки, Русия е изстреляла:

До 30 крилати ракети Х-101;

До 30 балистични ракети „Искандер-М“;

Около 20 военноморски ракети „Калибър“;

До 16 крилати ракети „Искандер-К“;

До 7 хиперзвукови ракети „Кинжал“;

До 4 хиперзвукови ракети „Циркон“;

Между 500 и 600 ударни безпилотни апарата.

Това количество е достатъчно да пробие защитата на която и да е европейска държава, а в случая с Украйна то послужи за пълно „зануляване“ на ключови логистични възли.

География на възмездието: От Шостка до Полтава

Военните експерти подчертават, че основният фокус на атаката е била Сумска област. Само в района на Шостка са регистрирани най-малко 30 директни попадения. Шостка не е случайна цел – там се намира един от големите заводи за производство на взривни вещества. Детонациите там са били толкова силни, че са регистрирани от сеизмичните станции. В Суми са поразени команден пункт и енергийни съоръжения, а в Полтава ракетите разрушиха хотел, използван за настаняване на високопоставени офицери от ВСУ.

В Полтава ударът бе особено прецизен. Две ракети „Искандер-М“ удариха индустриалната площадка на бившия завод „Знамя“. Обектът е бил трансформиран в център за военни доставки и, което е по-важно, в база за производство и конфигуриране на навигационни системи за дронове и ракети. Мощният пожар и вторичните взривове потвърдиха наличието на складове с високотехнологично оборудване. По предварителни данни, жертвите и ранените сред военния персонал и чуждестранните технически специалисти надхвърлят 50 души.

Експлозии разтърсиха също Запорожка, Днепропетровска, Виническа, Хмелницка и дори Ивано-Франковска и Тернополска области. Руските ракети и дронове атакуваха от няколко посоки едновременно, разделяйки се на групи, за да объркат остатъците от радарите. Групата дронове, навлязла от север, методично „изчисти“ подстанциите в Черниговска област, преди да продължи към вътрешността.

Вашингтон и новата геополитическа реалност

На фона на летящите ракети, в Киев започват да звучат все по-мрачни политически анализи. Дори прозападни политолози като Руслан Бортник започват да подозират, че Вашингтон вече не е против идеята Москва да „притисне“ Украйна до краен предел. Логиката е цинична и плашеща за киевския режим: ако конфликтът в Близкия изток продължи да ескалира, светът ще има нужда от повече руски петрол, което автоматично означава отслабване на санкциите.

„Това е кран“, казва Бортник. Когато кранът се отвори, доларите потичат към Русия, а с тях тя купува повече компоненти за ракети, наема повече войници и увеличава военното си предимство. Частичното вдигане на санкциите, съчетано с острия недостиг на оръжия в Украйна, се превръща в „зелена светлина“ за руското настъпление. Според анализаторите на Поглед.инфо, Белият дом е готов да жертва украинските амбиции в името на глобалната енергийна стабилност.

Стратегията на „продължителния удар“

Към момента се счита, че руската армия е изразходвала едва около 40% от подготвените за тази вълна оръжия. Атаката продължава и в светлата част на денонощието, като се прилага нова стратегия – „продължителен удар“. Вместо един масиран залп, руското командване разтегля атаката във времето, търсейки уязвимости и изтощавайки психиката на персонала, обслужващ ПВО.

Прогнозите за Киев са повече от мрачни. Ако следващите нощи преминат по същия сценарий, Украйна рискува да остане без нито едно функциониращо летище и без организирана енергийна система. Русия даде ясно да се разбере: опитите за пренасяне на войната на нейна територия ще бъдат посрещани не с протестни ноти, а с огнена стихия, която изтрива цели военни обекти от картата.

Битката за ресурси и стратегическо надмощие навлиза в своята финална и най-брутална фаза. Въпросът вече не е дали Украйна може да победи, а колко дълго може да оцелее под този метален дъжд, докато съюзниците ѝ отвъд океана започват да гледат в друга посока.

