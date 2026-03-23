/Поглед.инфо/ Светът вече не влиза в криза — той влиза във фаза на управляем хаос, в която войните, енергията, дълговете и разпадът на системите се превръщат в едно и също оръжие. В този силен разговор проф. Николай Витанов обяснява защо Иран не беше пречупен, защо Европа е тласната към отслабване, как САЩ търсят спасение през чужди ресурси и защо либералният модел започва да губи способност да удържа цели държави. Това не е просто геополитика, а предупреждение за свят, в който математиката е по-честна от пропагандата.

Георгий Стамбулиев разговаря на живо с проф. Николай Витанов в студиото на Поглед.инфо за света след 2020 година, за хаоса като инструмент, за войната срещу Иран, за икономическите интереси зад конфликтите и за опасното отслабване на Европа.

В разговора се разглеждат:

– защо Иран не може да бъде сринат толкова лесно;

– как математическите модели показват устойчивостта на системите;

– защо САЩ действат не само геополитически, но и под натиска на дълга;

– как Европа рискува да се превърне в големия губещ;

– защо Русия и Китай печелят от по-контролирани модели на развитие;

– как либерализмът, доведен до крайност, започва да разрушава самите държавни системи.

Това е разговор без удобни илюзии, но с много ясни предупреждения за това какво може да предстои.

Втора част с въпроси от публиката очаквайте утре вечерта:...

Среща на живо с проф. Румен Гечев

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

