/Поглед.инфо/ В разгара на безпрецедентно напрежение, Техеран и Вашингтон влязоха в задочен дуел относно възможността за преговори. Докато Доналд Тръмп обявява петдневна пауза в ударите, иранското външно министерство чрез Исмаил Багаеи категорично отрича преки разговори, но потвърждава натиска през посредници. Анализ на РИА Новости за барутния погреб в Близкия изток.

Дипломация през посредници: Иранската стена срещу американския натиск

Светът за пореден път е затаил дъх пред ескалацията между Ислямската република и Съединените щати. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи направи ключово изявление, което хвърля светлина върху задкулисните процеси в региона. Според него, Техеран не е водил и не води преки разговори с администрацията във Вашингтон. Това уточнение е жизненоважно, тъй като иранската дипломация винаги е подчертавала, че няма да седне на масата за преговори под натиск или при наличието на преки заплахи срещу националния суверенитет.

Въпреки това, Багаеи призна, че през последните дни в Техеран са постъпили съобщения от „приятелски страни“, които действат като посредници. Тези държави са предали исканията на САЩ за започване на диалог, насочен към прекратяване на военните действия. Отговорът на Иран, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, остава твърд и съобразен с „принципната позиция на страната“. Техеран не приема езика на ултиматумите, а иранската страна е предупредила Белия дом за тежките последици, които биха последвали при всякакви атаки срещу критичната инфраструктура на страната.

Тактиката на Тръмп: Пауза за „сделка“ или подготовка за удар?

От другата страна на океана, Доналд Тръмп играе своята типична игра на „моркова и тоягата“. В понеделник американският президент обяви, че е разпоредил петдневна пауза в планираните атаки срещу ирански енергийни съобщения. Тръмп аргументира това решение с получени съобщения за възможно споразумение за прекратяване на огъня. Според шефа на Белия дом, инициативата за дискусиите е дошла именно от Ислямската република – твърдение, което Техеран веднага контрира.

Особено интересен е детайлът, че според Тръмп преговорите не се водят с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Това е ясен опит за внасяне на разделение в иранския политически елит или поне за създаване на илюзия за такова. Американският лидер очаква диалогът да продължи през цялата седмица, като дори спомена предстоящи телефонни разговори. Въпреки това, Тръмп не отстъпва от фундаменталното си искане: пълният отказ на Техеран от обогатяването на уран остава неизменна част от дневния ред на Вашингтон. Както виждаме, администрацията в САЩ се опитва да наложи капитулация под маската на дипломатически пробив.

Ормузкият проток: Геополитическият възел, който може да се превърне в примка

Конфликтът достигна критична точка само ден по-рано, когато Тръмп отправи директен ултиматум към Иран. Заплахата беше недвусмислена – пълно унищожаване на иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Ормузкият проток е „артерията“ на световната енергетика и всяко негово блокиране би довело до глобален икономически трус.

Иран обаче не трепна. Техеран повтори своята позиция: през този стратегически коридор ще преминават само кораби на държави, които не проявяват враждебност към Ислямската република. Това е директно предизвикателство към американската хегемония в морските пътища. Нещо повече, Иран заплаши с ответни удари срещу всички компании и обекти в Близкия изток, където САЩ имат интереси. Това включва не само военни бази, но и енергийна инфраструктура в страни, които приемат американско военно присъствие.

Енергийната архитектура на конфликта и стратегията на Техеран

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че Иран разглежда своята енергийна мрежа като „червена линия“. Заплахите на Тръмп срещу електроцентралите са опит да се предизвика вътрешен колапс и социално напрежение в Иран. В отговор Техеран изгражда стратегия за „асиметричен отговор“. Ако иранските граждани останат без ток, американските бази в региона и съюзническите петролни съоръжения ще бъдат превърнати в руини.

Този „баланс на терора“ е това, което в момента спира пълномащабната война. Петдневната пауза, обявена от Тръмп, може да се тълкува не като жест на добра воля, а като необходимо време за преценка на рисковете. Американското разузнаване е наясно, че Иран разполага с достатъчно ракетен потенциал, за да парализира добива на нефт в целия регион на Персийския залив, което би изстреляло цените на енергоносителите до небесата и би сринало западните икономики.

Игра на нерви: Кой ще мигне пръв?

В момента сме свидетели на класическа геополитическа игра на нерви. САЩ се опитват да използват икономическия и военния си капацитет, за да принудят Иран да се откаже от ядрените си амбиции и регионалното си влияние. Техеран от своя страна залага на издръжливостта и способността да нанесе неприемливи щети на американските интереси.

Според експертите на Поглед.инфо, ситуацията остава взривоопасна, въпреки споменатите „преговори чрез посредници“. Докато Вашингтон поставя условия за „пълно отваряне на протока“ и „спиране на урана“, а Иран отговаря със заплахи за унищожение на американските бази, мирът е само временна илюзия. Решителният отговор, за който говори Багаеи, не е просто риторика – това е геополитическа реалност, с която Белият дом ще трябва да се съобразява, независимо от агресивния тон на Тръмп.

Въпросът не е дали ще има преговори, а на каква цена. Иран вече показа, че няма да бъде „следващият Ирак“ и че всяка стъпка към ескалация от страна на САЩ ще срещне огледален и още по-мощен отпор. Светът чака да види дали дипломацията на посредниците ще надделее над шума на бойните барабани, или Ормузкият проток ще се превърне в гробище за глобалната стабилност.

