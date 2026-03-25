/Поглед.инфо/ Конфликтът в Персийския залив, провокиран от действията на САЩ и Израел срещу Иран, поставя света пред безпрецедентна заплаха – пълно унищожение на глобалната интернет инфраструктура. Експертът Владимир Прохватилов разкрива как геополитическото напрежение превръща подводните кабели в ново бойно поле, което заплашва да срине дигиталната икономика на планетата.

Замръзналият гигант: Проектът 2Africa в капана на войната

Изграждането на близкоизточния участък от подводната кабелна система 2Africa е официално преустановено. Причината е рязката ескалация на конфликта в Персийския залив, която превърна водите в смъртоносна зона за специализираните кораби. Корабът за полагане на кабели Ile De Batz буквално е блокиран край бреговете на Дамам в Саудитска Арабия. Изпълнителите на проекта вече са изпратили уведомления за форс-мажорни обстоятелства до всички заинтересовани страни.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, става дума за проект с епични мащаби. Системата 2Africa, чиято дължина е около 45 000 километра, е планирана като най-голямата подводна мрежа в историята. Тя трябваше да обгърне африканския континент и да го свърже с Европа и Азия. Зад този консорциум стоят гиганти като Meta, Orange, Vodafone и други телекомуникационни мастодонти. Сега всичко това е поставено на карта заради военните авантюри на Вашингтон и Тел Авив.

Тесните гърла на глобалния трафик: Ормуз и Червено море

Геополитическата логика на конфликта е неумолима. Около 17 ключови подводни кабела преминават през Червено море, пренасяйки огромната част от данните между Европа, Азия и Африка. Други стратегически линии преминават през Ормузкия пролив, обслужвайки Иран, Ирак, Кувейт и Катар. Когато САЩ и Израел решават да „накажат“ Техеран, те всъщност прерязват артериите на световната информационна обмяна.

Проблемът не е само в евентуалните повреди, а в невъзможността за ремонт. В условията на активни бойни действия нито един специализиран кораб не може да се приближи до повредено трасе. Дуг Мадори от компанията Kentik подчертава, че едновременното блокиране на двата основни възела – Червено море и Ормузкия пролив – е събитие от глобален мащаб, което светът не е виждал досега. Поглед.инфо припомня, че интернетът не е „облак“ в небето, а физически кабели на дъното на океана, които са изключително уязвими.

Облачните центрове под огъня на иранските дронове

Докато подводните кабели все още са в относителна безопасност, наземната инфраструктура вече е под директен обстрел. Подразделението за облачни услуги на Amazon (AWS) съобщи за удари от ирански дронове срещу три негови обекта в ОАЕ и Бахрейн. Това е исторически прецедент – за първи път мащабна облачна инфраструктура се извежда от строя чрез военни действия.

Експерти от Университета Аалто и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) подчертават, че тези центрове за данни вече не са просто търговски активи, а обекти на националната сигурност. Тъй като американските военни все по-често използват комерсиални технологии за изкуствен интелект в своите операции, техните противници логично започват да третират тези обекти като военни цели. Милиарди долари инвестиции на Google, Microsoft и Amazon в Близкия изток, целящи да го превърнат в център на изкуствения интелект, сега са на път да се превърнат в купчина отломки.

Стратегическото предимство на Техеран на морското дъно

Иран притежава всички технически и географски възможности да нанесе съкрушителен удар по подводната мрежа. В най-тесните части на Ормузкия пролив дълбочината е едва около 60 метра. Това прави кабелите достъпни не само за дълбоководни апарати, но и за обикновени водолазни групи или дори корабни котви. Блумбърг предупреждава, че флотът от бързоходни катери и подводници на Иран е идеално подготвен за саботажи на морското дъно.

Въпреки че Техеран рискува да повреди и собствените си комуникации, в условията на тотална война това може да се окаже приемлива цена за нанасяне на стратегическа щета върху западните икономики. Дори случайното повреждане на кабел от котва на ударен от ракета кораб (както се случи през февруари 2024 г. в Червено море) може да прекъсне 25% от трафика между Изтока и Запада за месеци наред.

Новата ера на подводното противоборство

Неспровоцираната агресия срещу Иран отвори кутията на Пандора. Светът навлиза в ера, в която подводните кабели са толкова важни, колкото и енергийните тръбопроводи. Парализата на техническото обслужване и невъзможността за ремонт превръщат всяка авария в перманентно бедствие. Ако ремонтните съдове останат блокирани, глобалната свързаност ще деградира в реално време, засягайки банки, болници и фондови пазари от Лондон до Мумбай.

Западът, в стремежа си да запази хегемонията чрез военен натиск върху Иран, всъщност залага на карта основите на собствената си технологична цивилизация. Когато дигиталният гръбнак бъде пречупен, последиците ще бъдат усетени не в Техеран, а в центровете на финансовата власт, които разчитат на милисекундна скорост на транзакциите. Войната вече не е само на сушата – тя е дълбоко под вълните и изходът от нея може да остави света в пълен мрак.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

