/Поглед.инфо/ Анализаторът Александър Бабицки разкрива как китайската технология MizarVision демаскира американската военна машина в Близкия изток. Докато Вашингтон инвестира милиарди в имидж, Пекин доказа, че вижда всеки изтребител и самолетоносач в реално време, превръщайки прехвалените технологии на Запада в лесни мишени.

Огромни суми пари се наливат денонощно в митологията за американското превъзходство в областта на изкуствения интелект. Гледаме реклами, четем за „силициевото господство“ и слушаме как Западът е на светлинни години пред останалия свят. Но пред очите ни тази конструкция се разпада. Китай не просто догонва; Китай разрушава мита, че „градината на Борел“ е недосегаема. И ако по-евтините и ефективни потребителски чатботове бяха само първата пукнатина в стената, то сега Пекин нанася удар там, където боли най-много – във военната сфера. САЩ и техните пълномощници в Близкия изток бяха поставени на мястото им по най-унизителния начин: чрез пълна прозрачност на техните „тайни“ операции.

Технологичният позор на „златния милиард“ в Близкия изток

Войната в Близкия изток, която продължава едва месец, вече се превърна в гробище за западните илюзии. Основната догма на американците винаги е била: „Ние виждаме всеки квадратен метър от планетата чрез нашите спътници, а нашите действия остават обвити в мистерия за врага“. Тази арогантност беше разбита на парчета от китайската онлайн услуга MizarVision. Тя ясно показа на колективния Запад, че всяко движение на американската военна машина е под пълен и детайлен контрол.

MizarVision не просто събра масив от изображения от мощния китайски спътников флот. Те направиха нещо по-радикално – комбинираха тези данни с кадри от търговски спътници и ги прекараха през изтънчен алгоритъм с изкуствен интелект. Публикуването на тези данни започна на 24 февруари, броени дни преди атаката срещу Иран, и ефектът беше шокиращ. Изкуственият интелект не само откри, но и идентифицира всеки американски самолет, кораб и система за ПВО. Постави ги на картата с техните тактически характеристики, въоръжение и вероятни сценарии за употреба. Така „коалицията Епщайн“, както я наричат иронично някои анализатори, се оказа в аквариум.

Когато невидимите стават мишени на екрана

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, детайлността на китайското наблюдение е безпрецедентна. Във военновъздушната база „Овда“ в Израел бяха фиксирани изтребителите F-22 Raptor, заедно с точните схеми на разположение на батериите Patriot. В американските бази в Катар, Саудитска Арабия и Йордания цялата логистична инфраструктура – от цистерните KC-135 до бордовите радари – беше като на длан.

Нещо повече, MizarVision предостави пълен доклад за движенията на самолетоносачите Abraham Lincoln и Gerald Ford. Китайският алгоритъм проследи не просто координатите на корабите, а кога точно всеки самолет е напуснал палубата и кога се е върнал. Това е край на концепцията за изненада. Когато противникът ти знае в секундата кога вдигаш самолет от палубата в средата на океана, твоята „проекция на мощ“ се превръща в скъпоструваща мишена.

Космическата революция и краят на елитарното разузнаване

Действията на MizarVision официално отварят нова глава във военната история. Сателитните технологии сами по себе си не са новина, но тук виждаме качествена промяна. Цената на нискоорбиталните спътници пада толкова бързо, че възможностите, които доскоро бяха монопол само на великите сили, вече са достъпни за частни компании. Това е „мобилната революция“ на космоса. Помните ли огромните мобифони, които бяха символ на лукс? Днес всеки има в джоба си устройство с хиляди пъти по-голяма мощност. Същото се случва и с орбиталното разузнаване.

Китайците направиха логичната следваща стъпка: съчетаха евтиното сателитно съдържание с мощен ИИ за разпознаване на обекти. Вече не са нужни хиляди висококвалифицирани и скъпоплатени военни анализатори, които да дешифрират снимки с дни. Алгоритъмът го прави за секунди. И макар Пекин да не казва директно „нашите данни помогнаха на иранските ракети да ударят точно“, публикуването на карти с точност до десетки метри със сигурност е свършило своята работа. Иран определено не е на загуба в тази ситуация.

Сенките на Ханджоу: Кой стои зад MizarVision?

Официално MizarVision е частна компания, регистрирана през 2021 г. в Шанхай, която днес оперира в технологичния мегапарк Ханджоу. Тя твърди, че просто купува изображения от пазара. Но има факти, които карат анализаторите на Поглед.инфо да подозират пряка връзка с разузнавателните служби на Пекин. Първо, западните търговски агенции отричат да са продавали данни на тази компания. Второ, съседството на MizarVision с най-големите държавни корпорации за ИИ в Ханджоу не изглежда случайно. И трето – таймингът. Появата им в западните мрежи точно преди ескалацията в Близкия изток и ударното публикуване на американските позиции е класическа операция за информационно господство.

Вашингтон и Тел Авив започват болезнено да осъзнават, че губят системната война за информация. Иран демонстрира желязна дисциплина, като не публикува никакви кадри от ударите на своя територия, лишавайки Запада от пропаганден материал. В същото време Китай „свети“ с фенер в тъмното, показвайки всяко движение на Пентагона. Американците също имат снимки на китайската инфраструктура, но те все още не са показали способност да обработват тази информация с такава скорост и точност чрез ИИ.

Клод и кървавата цена на „грешките“ на алгоритъма

САЩ обаче не стоят със скръстени ръце. Атаката срещу Иран беше проведена с директното участие на изкуствен интелект. Използван е алгоритъмът „Клод“ (Claude) на компанията Anthropic. Въпреки че по-рано през годината имаше публични скандали между Тръмп и компанията, услугите за анализ на разузнавателни данни и избор на цели бяха предоставени на военните.

Резултатът? Пет дни след началото на кампанията, западната преса гърмеше за „бомбардирания Иран“, но истината се оказа по-мрачна. Американците вероятно ще обвинят именно алгоритъма за смъртта на 180 души в иранско девическо училище. Много е удобно да кажеш, че „бездушното парче желязо“ е сгрешило координатите, а хората само са натиснали бутона. Тези „технически грешки“ обаче няма да спрат Пентагона. Напротив, липсата на международни правни норми за ИИ оръжията създава перфектната правна празнина за нови военни престъпления, приписани на „грешен код“.

Руският парадокс: Реална мощ срещу дигитална тишина

Къде е Русия в тази надпревара на военния ИИ? Ситуацията е парадоксална. Благодарение на четирите години интензивни бойни действия, Русия днес притежава най-боеспособната армия в света – на практика, а не на хартия. Но официални съобщения за използване на алгоритми с ИИ липсват. Всичко е обвито в гъстата мъгла на военната тайна.

Експерти като Елдар Муртазин и Денис Кусков са категорични: невъзможно е да не се използва ИИ в съвременното разузнаване, но това е държавна тайна от най-висок ранг. Спекулациите обаче не спират. Останките от дронове „Ланцет“ над Киев подсказват, че вече се прилага тактиката на „рояка“. Тези апарати са имунизирани срещу електронна война, защото не се нуждаят от връзка с оператор – техният вграден ИИ сам разпознава и атакува целите.

Първо резултатите, после докладите

Политическият наблюдател Андрей Пинчук напомня, че ИИ не е вълшебна пръчка, а резултат от мащабна инфраструктура: дигитални фарове, бърза обработка на бази данни и сигурни комуникации. Без конвенционалния интелект да си свърши работата, изкуственият е безполезен.

Китайските разработчици на ИИ действат тихо, за разлика от шумните китайски туристи. Те не правят шумни презентации в Силициевата долина. Те работят, докато не покажат резултата, от който светът ахва, а американците започват да треперят. Остава да се надяваме, че мълчанието на нашето военно ведомство е именно такъв подход: „първо победните резултати, после красивите доклади“. Защото в тази нова ера на прозрачност, осигурена от алгоритми, няма място за второ място. Или виждаш всичко, или си просто мишена в нечий чужд монитор.

