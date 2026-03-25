/Поглед.инфо/ В ексклузивен анализ за Поглед.инфо, Юрий Мавашев разкрива опасните маневри на администрацията на Доналд Тръмп в Близкия изток. Докато Вашингтон официално обявява пауза в ударите, зад кулисите тече брутална геополитическа търговия, в която арабските монархии играят ролята на неочакван фактор за мир или последен тласък към бездната.

Дипломатически совалки под сянката на ракетите

Светът затаи дъх пред новината, че Вашингтон е предложил директен канал за комуникация между вицепрезидента Джей Ди Ванс и Мохамед Багер Галибаф, председател на иранския парламент. Тази информация, изтекла чрез турски дипломатически източници, подсказва, че „Епична ярост“ – военната кампания на САЩ – може би достига своята точка на пречупване. Въпреки че войната навлезе в своя критичен първи месец, сигналите от Белия дом стават все по-противоречиви.

Турция, в лицето на външния министър Хакан Фидан, се превърна в централен разпределител на тази дипломатическа енергия. Фидан, чието минало в разузнаването му дава уникален поглед върху регионалните интриги, проведе серия от разговори със своите колеги от Саудитска Арабия, Египет и Пакистан. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Анкара не просто търси мир, а се опитва да циментира своята водеща роля в ислямския свят, въвличайки най-големите мюсюлмански държави в архитектурата на бъдещото следвоенно устройство.

Исламабад – новата Женева на Изтока?

Докато Техеран официално отрича всякакви преговори, наричайки ги „фалшиви новини“, пакистанският премиер Шахбаз Шариф публично заяви готовност Исламабад да стане домакин на историческа среща между американски и ирански представители. Този ход не е случаен. Пакистан, подкрепен от Египет и Турция, се опитва да предложи „всеобхватно разрешаване“ на конфликта, което да спаси региона от тотално изпепеляване.

Самият Доналд Тръмп подхрани тези спекулации, като на 23 март обяви петдневно прекратяване на атаките срещу иранската енергийна инфраструктура. Мотивът? „Продуктивни преговори“. Но в тази игра на нерви всяко смирение е само тактическа пауза. Белият дом е раздиран от вътрешни противоречия – от една страна е скептицизмът на Джей Ди Ванс към нови военни авантюри, а от друга – натискът на ястребите, които виждат в Иран зъбно колело, което трябва да бъде счупено веднъж завинаги.

Кървавият залог на Мохамед бин Салман

Тук обаче се появява фигурата на саудитския престолонаследник. Според шокиращи разкрития на американски медии, Мохамед бин Салман (МБС) не просто подкрепя Тръмп, а активно го тласка към продължаване на войната. Аргументът на Рияд е безмилостен: американско-израелската кампания е „историческа възможност“ за преобразяване на Близкия изток чрез ликвидиране на иранското правителство.

Тази позиция на Рияд изглежда парадоксална на фона на нормализацията с Техеран през 2023 г., постигната с посредничеството на Китай. Поглед.инфо припомня, че Саудитска Арабия винаги се е стремяла към баланс, в който никой не е твърде силен, но и никой не е напълно заличен. Ако МБС наистина залага на „изчезването на Иран“, той рискува да взриви крехкия етноконфесионален мир в собственото си кралство. Тръмп, от своя страна, изразява загриженост за цените на петрола и икономическия шок, но принцът го уверява – последиците ще са само временни.

Водната катастрофа като последна спирачка

Въпреки войнствената реторика, арабските монархии от Персийския залив са заложници на собствената си география. Иран разполага с лостове, които могат да превърнат пустинята в ад. Удари по инсталациите за обезсоляване на вода биха означавали край на живота в тези държави. Цифрите са стряскащи: Саудитска Арабия разчита на тях за 70% от питейната си вода, Кувейт – за 90%, а Оман – за цели 86%.

Този „воден апокалипсис“ е реалната застраховка срещу пълномащабна ескалация. Белият дом осъзнава, че една сухопътна операция или десант на остров Харг ще доведе до непосилни репутационни и икономически разходи. Тръмп се колебае, защото знае, че цената на „победата“ може да бъде глобален колапс на енергийните пазари.

Битката за „Епичната ярост“ и несигурното бъдеще

В крайна сметка, съдбата на операцията „Епична ярост“ зависи от това кой глас в администрацията на Тръмп ще надделее. Дали това ще бъде прагматизмът, насочен към запазване на петролните потоци и избягване на „безнадеждни приключения“, или визията за радикално преначертаване на картата. Арабските монархии, въпреки тайните призиви за война, остават ключов фактор за възпиране. Те разбират по-добре от всеки друг, че ако Техеран бъде притиснат в ъгъла, неговият последен ход ще бъде да повлече целия свят със себе си.

