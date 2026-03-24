/Поглед.инфо/ Владимир Малишев представя мащабен анализ на тектоничните размествания в световната логистика. Докато агресията на САЩ и Израел в Близкия изток парализира Суецкия канал и Ормузкия проток, Русия активира Северния морски път. Арктика се превръща в зона на геополитическо „освобождение“ от западния контрол и диктата на застрахователите.

Битката за морските пътища – новата голяма игра на глобалното влияние

Светът навлезе в епоха, в която морските транспортни маршрути вече не са просто търговски артерии, а централно бойно поле в глобалната игра на власт. Германският вестник „Берлинер Цайтунг“ излезе със заглавие, което звучи като присъда за досегашното статукво: „Кремъл удари джакпота“. Този извод не е плод на симпатия, а на суровата реалност, породена от агресивната политика на САЩ и Израел в Близкия изток. Конфликтът там на практика затвори двете най-критични точки за световната икономика – Ормузкия проток и Суецкия канал.

Както отбелязва авторът Василики Манзиу, докато Югът бушува в пламъците на войната, Северът се топи, превръщайки се в спасителен пояс за глобалната логистика. Това е моментът, в който Москва излиза на преден план с решение, което променя всичко. Докато танкерите стоят бездейни, а лондонските застрахователи трескаво преизчисляват рисковете, става ясно, че старата ера на морско господство приключва. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Русия не просто предлага алтернатива, тя диктува новите правила на играта.

Парализата на Близкия изток и краят на „игленото ухо“

Всички погледи днес са вперени в Ормузкия проток – най-уязвимата артерия за световната търговия с енергоносители. Това тясно място, свързващо Персийския залив с Индийския океан, в мирно време осигуряваше преминаването на една пета от световния петрол. Сега картината е гротескна: гигантски танкери стоят неподвижни, а последиците се усещат мигновено от всеки потребител на бензиностанциите в Европа и Америка.

Но кризата не спира дотук. На запад Суецкия канал – другото „иглено ухо“ на световната търговия – споделя същата съдба. Обикновено през него преминават 12% от глобалния стокооборот. Днес обаче компаниите са принудени да избират между огромния риск от обстрел или 14-дневно заобикаляне на Африка през нос Добра надежда. Това не е просто забавяне – това е логистичен колапс, който принуждава световната общност да търси изход. И този изход сочи право на север.

Арктика като акт на геополитическо освобождение

Докато войната в Близкия изток задушава традиционната търговия, Русия и Китай виждат в Арктика своята „супермагистрала“. Северният морски път (СМП) съкращава пътуването от Азия до Европа от 35 на едва 20 дни. Това прави Суецкия канал не просто рисков, а направо излишен за държавите от БРИКС.

Важно е да се разбере стратегическата логика: новият арктически маршрут преминава почти изцяло през изключителната икономическа зона на Русия. Това означава, че той е напълно защитен от американски контрол, санкционен натиск или военни провокации. Кремъл притежава всичко – инфраструктурата, регулациите и единствения в света мощен ледоразбивачен флот. Всеки, който иска да ползва този път, ще трябва да се съобразява с Москва. Това е истинското „геополитическо освобождение“ на Евразия.

Китайският „Монополи“ срещу западните военни кораби

В това геостратегическо състезание Китай действа по коренно различен начин от Запада. Докато Вашингтон се опитва да контролира ключовите точки със сила и военни кораби, Пекин играе „Монополи“. Китайците систематично завземат пристанища по целия свят – от Гвадар в Пакистан до Пирея в Гърция и Хамбург в Германия.

Стратегията на Пекин е желязна: контрол чрез собственост върху инфраструктурата. Те не купуват морето, те купуват кейовете, крановете и софтуера. По този начин се създава необратима зависимост. Дори и стоката да пристигне в Европа, тя пак минава през китайски ръце. В комбинация с руския контрол над Северния морски път, това оформя мощна ос, която изолира западните опити за хегемония.

Диктатът на лондонските застрахователи и руският отговор

В тази сложна игра има и друг участник – Великобритания. Макар флотът ѝ да е бледа сянка на миналото, лондонското Сити държи мощен коз: застраховките. Съдбата на всеки маршрут често се решава в небостъргачите на Lloyd’s. Когато застрахователните премии скочат десетократно, както се случи през март 2026 г. за Червено море и Ормузкия проток, маршрутът де факто престава да съществува за частния бизнес.

Русия обаче е подготвена за този финансов тероризъм. Като развива собствена система за застраховане и държавни гаранции, Москва елиминира зависимостта от Лондон. СМП не е просто път в леда, а цяла икономическа екосистема, която вече генерира 20% от руския износ и 10% от БВП на страната. От Ямал до Норилск, ресурсите на Арктика вече са свързани с глобалния пазар по начин, който Западът не може да блокира.

История на успеха: От Семьон Дежньов до атомните ледоразбивачи

Успехът на Северния морски път не е случаен. Той стъпва върху вековна традиция на руско изследване – от подвига на Дежньов през 17-ти век до научните експедиции на Беринг и Шмит. Но истинският технологичен скок е в ерата на атома. От пускането на ледоразбивача „Ленин“ през 1959 г. до днешните супермодерни проекти, Русия остава абсолютен лидер.

Към началото на 2026 г. руският флот разполага с осем ядрени ледоразбивача, а изграждането на нови продължава с пълна пара. Проект 22220 е гръбнакът на тази мощ. Ледоразбивачът „Чукотка“ влиза в експлоатация през 2026 г., последван от „Ленинград“ през 2028 г. и „Сталинград“ през 2030 г. Това е индустриална мощ, на която Западът просто няма какво да противопостави.

Жалкото състояние на САЩ и бъдещето на СМП

На този фон ситуацията в САЩ изглежда, по думите на самия Доналд Тръмп, „просто нелепа“. Русия разполага с 48 ледоразбивача, докато Америка се мъчи с един единствен работещ – „Полярна звезда“. Вторият им тежък ледоразбивач е извън строя от 2010 г. Вашингтон тепърва се опитва да навакса, поръчвайки 11 нови съда, но технологичното и оперативно предимство на Москва е измеримо с десетилетия.

Поглед.инфо припомня думите на Владимир Путин, че обемът на корабоплаването по СМП се е увеличил девет пъти за последното десетилетие – от 4 на 38 милиона тона. Целта за 2030 г. е зашеметяваща: между 70 и 100 милиона тона. Това не са просто цифри, а доказателство, че центърът на тежестта на световната икономика се мести окончателно.

Северният морски път е вече факт, който променя геополитическата карта. Той е символ на новата руска увереност и на края на ерата, в която Западът можеше да задушава цели държави, просто като блокира няколко протока. Ледовете се топят, но руската воля в Арктика става все по-твърда.

